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X500 Pro Max, X500 Pro et X Fold 6 : Vivo lance trois smartphones en Europe

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 22/9/2026

Le Vivo X500 Pro Max et le X500 Pro arrivent en Europe, a annoncé le fabricant lors de la présentation des smartphones équipés d'appareils photo Zeiss en Chine. Le modèle pliable X Fold 6, déjà disponible là-bas depuis un certain temps, arrivera même avant les deux autres.

Vivo a présenté trois modèles de la série X500 en Chine. Le fabricant en commercialisera deux en Europe. Le X500 Pro Max et le X500 Pro ont des tailles différentes et se distinguent principalement par leurs téléobjectifs. Le X500 de base ne sera pas disponible en Europe. En revanche, le smartphone pliable X Fold 6 sera disponible en Europe dès le 1er octobre.

Un grand smartphone axé sur le système photo

Le X500 Pro Max est pour l'instant le modèle haut de gamme de la série X500, en attendant la sortie d'un modèle Ultra, comme ce fut le cas pour le X300. Il est équipé d'un écran AMOLED de 6,85 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 hertz et une résolution de 3168 × 1440 pixels. Le boîtier de 8,1 millimètres d'épaisseur avec cadre en aluminium est étanche selon la norme IP69 et résiste également aux jets d'eau.

Le Vivo X500 Pro Max possède un écran de 6,85 pouces.

Vivo accorde une importance particulière au système photo et collabore pour cela avec Zeiss. L'appareil photo principal utilise le capteur Sony Lytia L910 de 1/1,28 pouce avec une résolution de 50 mégapixels. La distance focale équivalente en plein format est de 24 millimètres. Une stabilisation optique de l'image est censée compenser jusqu'à trois degrés lors de l'enregistrement vidéo, ce que le fabricant qualifie de « niveau gimbal ».

Le téléobjectif offre un grossissement de 3,5x par rapport à l'appareil photo principal avec 85 millimètres. Son capteur de 1/1,4 pouce a une résolution de 200 mégapixels. La distance focale peut être augmentée à 200 ou 400 millimètres grâce à un téléconvertisseur amovible. L'appareil photo ultra grand-angle de 50 mégapixels avec une ouverture f/2,0 et une distance focale de 16 millimètres complète le système photo à l'arrière. À cela s'ajoute une caméra frontale de 50 mégapixels.

Vivo propose des téléconvertisseurs amovibles pour bon nombre de ses smartphones.

Source : Vivo

En guise de processeur, Vivo intègre le nouveau Dimensity 9600 Pro de Mediatek, accompagné de 12 ou 16 gigaoctets de mémoire vive. La capacité de stockage est de 256 ou 512 gigaoctets, voire un téraoctet. La batterie a une capacité de 8000 mAh et se recharge par câble jusqu'à 90 watts. Sans fil, elle accepte jusqu'à 40 watts.

Le X500 Pro est plus petit et très similaire au Pro Max

Le X500 Pro est plus petit que le Pro Max et dispose d'un téléobjectif différent. Son écran AMOLED mesure 6,36 pouces et sa batterie a une capacité de 6510 mAh. Pour le téléobjectif, Vivo utilise le Lytia 610 avec une résolution de 64 mégapixels. La distance focale reste de 85 millimètres et l'ouverture est légèrement plus grande avec f/2,5. Il ne dispose par ailleurs que de douze gigaoctets de mémoire vive.

Le X500 Pro est plus compact que le Pro Max.

Source : Vivo

Prix et disponibilité

Quel sera le prix du X500 Pro Max et du X500 Pro en Europe ? Quelles variantes de stockage et lesquelles des quatre couleurs seront proposées ? À partir de quand seront-ils réellement disponibles ? Vivo ne souhaite communiquer ces informations que lors de son événement de lancement le 27 octobre.

Il n'est pas encore clair si les quatre couleurs seront disponibles en Europe.

Source : Vivo

Le Vivo X Fold 6 arrive en Europe avant les autres

Avant même les deux smartphones X500, Vivo commercialisera le X Fold 6 en Europe. À partir du 1er octobre, le fabricant prévoit de vendre ce smartphone pliable en Allemagne, en Autriche et en Suisse, entre autres. Il n'a cependant pas encore annoncé de prix ni de détails sur les variantes de stockage disponibles.

Plié, le X Fold 6 est aussi étroit qu'un smartphone classique et, une fois déplié, il est presque carré.

Source : Vivo

En Chine, Vivo propose le X Fold 6 avec 12 ou 16 gigaoctets de mémoire vive. La capacité de stockage peut être de 256 ou 512 gigaoctets, ou d'un téraoctet. Il n'est pas non plus certain que la batterie de 7000 mAh soit conservée, car les fabricants chinois ont tendance à adapter les variantes de modèles européens sur différents points.

Les écrans AMOLED devraient toutefois mesurer 6,51 pouces (à l'extérieur) et 8,02 pouces (à l'intérieur) en Europe également. Le smartphone pliable est équipé du chipset Dimensity 9500 Super. Vivo a intégré un total de cinq caméras dans le X Fold 6 :

Appareil photo principal : 200 mégapixels, f/1,7

Appareil photo ultra grand-angle : 50 mégapixels, f/2,1

Téléobjectif périscopique : 50 mégapixels, f/2,6

Caméra frontale sur chaque écran : 20 mégapixels chacune, f/2,4

Vivo propose même un téléconvertisseur pour son smartphone pliable.

Source : Vivo

L'ensemble du smartphone est étanche selon la norme IP58/59, mais n'est pas résistant à la poussière. Comme pour le Vivo X300 Ultra, Vivo propose également un téléconvertisseur amovible pour le X Fold 6.

Test de produit Le smartphone Vivo X300 Ultra à l’essai : un appareil photo sous Android qui permet aussi de passer des appels Jan Johannsen 55 likes 55 28 commentaires 28

Photo d’en-tête : Vivo

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