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La Boox Palma 3 sera dotée d'un stylet, la Note Air6 C gagnera en performance

Kim Muntinga Traduction : traduction automatique 16/9/2026

Boox renouvelle sa gamme E-Ink avec trois appareils. Le Palma 3 prend pour la première fois en charge un stylet actif. S'y ajoutent le modèle couleur compact Note Mini C et le Note Air6 C remanié.

Le Palma 3 conserve le format inhabituel de son prédécesseur et ressemble davantage à un smartphone qu'à une liseuse classique. Boox équipe cet appareil de 6,13 pouces d'un nouveau processeur, d'Android 16 et d'un boîtier repensé. L'écran lui-même, en revanche, n'a guère changé.

Le Palma 3 est utilisable avec un stylet pour la première fois

L'écran noir et blanc offre une résolution de 1648 × 824 pixels, comme son prédécesseur, et atteint 300 pixels par pouce. Le stylet InkSense Plus, vendu séparément, reconnaît 4096 niveaux de pression ainsi que son inclinaison. Vous pouvez ainsi prendre des notes manuscrites sur le Palma 3.

Boox a également retravaillé le boîtier. Le cadre est désormais en aluminium et le dos en fibre de verre texturée. L'appareil est un peu plus étroit et plus fin que le Palma 2. Cependant, avec environ 195 grammes, il pèse environ 25 grammes de plus.

Le Palma 3 continue de ressembler davantage à un smartphone qu'à une liseuse classique.

Source : Boox

À l'intérieur, on trouve le nouveau processeur Qualcomm 6690 à huit cœurs. Boox l'associe à six gigaoctets de mémoire vive et 128 gigaoctets de stockage interne. Selon le fabricant, celui-ci peut être étendu jusqu'à deux téraoctets via une carte microSD.

Le Palma 3 fonctionne sous Android 16 et offre un accès au Google Play Store. Vous pouvez ainsi utiliser, en plus des livres électroniques, des applications Android pour les actualités, les podcasts ou d'autres services. Le Wi-Fi et le Bluetooth 6.0 sont également de la partie.

Au dos, on retrouve toujours un appareil photo de 16 mégapixels, que Boox destine notamment à la numérisation de documents. La batterie, comme sur le modèle précédent, a une capacité de 3950 mAh.

Boox annonce un prix de 339,99 dollars américains pour le Palma 3. Il n'existe pour l'instant aucun prix pour l'Allemagne ou la Suisse.

Le Note Air6 C devient plus rapide

Pour le Note Air6 C, le changement de génération réside principalement dans le processeur et le logiciel. L'écran Kaleido 3 de 10,3 pouces est repris par Boox du Note Air5 C. Les six gigaoctets de mémoire vive, les 64 gigaoctets de stockage et la batterie de 3700 mAh restent également inchangés.

Le nouveau processeur à huit cœurs, associé à la technologie BSR, devrait permettre des changements de page plus rapides. Boox évoque une amélioration allant jusqu'à 40 % par rapport au Note Air5 C. Aucune mesure indépendante n'est disponible pour le moment.

Avec son nouveau logiciel, Boox étend également les fonctionnalités de travail. Grâce à «Dual Notes», vous pouvez ouvrir deux notes ou documents côte à côte. «Talk Insights» enregistre les conversations, les transcrit et crée des résumés.

Le Note Air6 C est conçu pour les notes manuscrites et le travail sur documents.

Source : Boox

Le Pen3 est inclus avec le Note Air6 C. Il reconnaît 4096 niveaux de pression et son inclinaison. Boox propose un clavier magnétique séparément.

Le Note Air6 C coûte 579,99 dollars américains. Les prix pour l'Allemagne et la Suisse ne sont pas encore connus pour ce modèle non plus.

Le Note Mini C grandit et s'affine

Boox positionne le nouveau Note Mini C entre le Palma et les modèles Note plus grands. Il rappelle le Tab Mini C sorti en 2023, mais passe de 7,8 à 8,52 pouces. Parallèlement, l'épaisseur du boîtier diminue, passant de 8,3 à six millimètres. Avec environ 300 grammes, le nouveau modèle pèse un peu moins malgré son écran plus grand.

Techniquement, Boox reste sur du Kaleido 3. L'écran affiche les contenus noir et blanc avec 300 pixels par pouce, et les contenus couleur avec 150 ppi. Au total, il peut afficher 4096 couleurs.

Par rapport au Tab Mini C, la mémoire vive passe de quatre à six gigaoctets. Un emplacement microSD et un capteur d'empreintes digitales sont également nouveaux. Le système d'exploitation utilisé est Android 16.

Un recul est constaté au niveau de la batterie. Sa capacité passe de 5000 à 3150 mAh. Des tests devront montrer quel impact cela aura au quotidien.

Photo d’en-tête : Boox

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