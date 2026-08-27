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Trois jours d'autonomie : le nouveau smartphone milieu de gamme de Xiaomi avec une batterie géante

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 27/8/2026

Le Redmi Note 17 Pro Max devrait tenir jusqu'à trois jours grâce à sa batterie de 9210 mAh. De plus, Xiaomi mise sur une grande robustesse pour le modèle haut de gamme de la série Note 17. Le reste de l'équipement est bon, mais n'atteint pas le niveau des modèles phares de Xiaomi.

Avec la série Redmi Note 17, Xiaomi saute un chiffre et lance quatre modèles, soit un de moins que pour la série 15. Le modèle haut de gamme est le Note 17 Pro Max qui, malgré son nom, ne possède pas le plus grand écran de la gamme. Viennent ensuite le Note 17 Pro ainsi que le Note 17, décliné en versions 5G et 4G.

Redmi Note 17 Pro Max : 3 jours d'autonomie

Le joyau du Redmi Note 17 Pro Max est sa batterie. Sa capacité de 9210 mAh est la plus grande proposée par Xiaomi en Europe. Selon le fabricant, cela suffit pour 37 heures de lecture vidéo en continu ou jusqu'à trois jours d'utilisation quotidienne.

Grâce à une teneur en silicium de 16 pour cent, la batterie à deux cellules ne nécessite pas plus de volume que des batteries de moindre capacité. Avec 8,45 millimètres, le smartphone n'est pas anormalement épais. Pour la charge, la batterie accepte jusqu'à 100 watts via la technologie Hypercharge de Xiaomi. En 20 minutes, le smartphone devrait ainsi accumuler assez d'énergie pour une journée. La fonction de charge inversée permet de charger d'autres appareils jusqu'à 27 watts. Xiaomi indique une durée de vie de la batterie de 1000 cycles de charge, après lesquels plus de 80 pour cent de la capacité restent disponibles.

Xiaomi dote la série Redmi Note 17 d'un nouveau design. Le cadre est en métal, l'écran est plat et le bloc photo a également un aspect différent. Pour la variante blanche « Cloud Blush », un dos photochrome assure un changement de couleur. Sous la lumière UV, il change de couleur et révèle un motif de nuages.

Avec cette image, Xiaomi veut souligner la robustesse du Redmi Note 17 Pro Max.

Le smartphone est étanche selon les normes IP66 et IP68. Xiaomi évoque une profondeur d'immersion de deux mètres et une durée d'immersion allant jusqu'à 72 heures. Sous l'eau, le bouton d'alimentation sert de déclencheur pour l'appareil photo. L'appareil est censé résister à des chutes d'une hauteur allant jusqu'à trois mètres.

L'écran AMOLED de 6,83 pouces est protégé par du Gorilla Glass Victus 2. Il atteint un taux de rafraîchissement de 120 hertz et une luminosité de pointe de 3500 nits pour les contenus HDR. La valeur HBM, plus pertinente pour une utilisation quotidienne sous la lumière du soleil, se situe à un bon niveau de 2000 nits.

Au dos du Redmi Note 17 Pro Max se trouvent deux caméras : un capteur principal de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 8 mégapixels. La caméra frontale permet de prendre des selfies de 32 mégapixels. Xiaomi a intégré le processeur Snapdragon 6 Gen 5 et l'a accompagné de huit gigaoctets de mémoire vive. Le smartphone devrait recevoir quatre mises à jour du système d'exploitation et six ans de mises à jour de sécurité.

La variante avec 8 gigaoctets de mémoire vive et 256 gigaoctets de stockage coûte 599,90 euros selon le prix de vente conseillé. Aucune information sur les prix n'est disponible pour la Suisse pour le moment.

Redmi Note 17 Pro : batterie plus petite, processeur moins puissant

Le Redmi Note 17 Pro est presque identique au Pro Max. Il est disponible dans d'autres coloris et utilise un processeur moins puissant, le Snapdragon 6s Gen 4. La batterie est également plus petite avec 8340 mAh et se charge plus lentement à 67 watts – deux valeurs qui ne se retrouvent toutefois pas sur tous les smartphones haut de gamme.

Le Redmi Note 17 Pro ressemble à s'y méprendre au Pro Max.

Le prix de vente conseillé débute à 479,90 euros pour la variante avec 8 gigaoctets de mémoire vive et 256 gigaoctets d'espace de stockage.

Redmi Note 17 5G : écran plus grand, batterie plus petite

Avec 6,99 pouces, le Redmi Note 17 5G possède un écran encore plus grand que les modèles Pro. Avec 1200 nits en mode haute luminosité (HBM), il est cependant moins lumineux. Le taux de rafraîchissement est également de 120 hertz. La capacité de la batterie est plus faible avec 7700 mAh, mais reste généreuse par rapport à d'autres smartphones. En utilisation continue, le smartphone devrait pouvoir lire des vidéos pendant 26 heures avant que la batterie ne soit vide. La vitesse de charge est plus tranquille avec 45 watts.

Le Redmi Note 17 5G en Celestial Purple.

Le Note 17 est protégé contre les éclaboussures selon la norme IP65, et l'écran est en outre doté de Gorilla Glass 7i. Pour le processeur, Xiaomi mise sur le Snapdragon 4 Gen 4 et l'associe à six gigaoctets de mémoire vive. L'unique caméra au dos a une résolution de 50 mégapixels, et la caméra frontale de 16 mégapixels.

Le prix de vente conseillé débute à 349,90 euros pour le modèle avec six gigaoctets de mémoire vive et 128 gigaoctets de stockage interne. Il existe également une variante 4G du Redmi Note 17. Elle ne se distingue de la version 5G que par le Snapdragon 4s Gen 4 et est moins chère. Xiaomi propose la version 6/128 Go à 249,90 euros.

Photo d’en-tête : Xiaomi

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