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Colorée, intelligente et dotée d'un nouveau gadget matériel : voici la série Pixel 11

Michelle Brändle Traduction : traduction automatique Michelle Brändle Photos: 12/8/2026

Google présente ses derniers smartphones à Berlin. Des ajustements de design à une nouvelle fonctionnalité matérielle sur le Pixel 11 Pro, tout y est.

Google ne révise que légèrement sa série de smartphones. La nouvelle puce Tensor G6 offre plus de puissance, des capteurs plus grands pour les appareils photo améliorent les performances en basse lumière et les nouvelles couleurs vives apportent un peu plus de fun au quotidien. Google présente la Pixel Watch de 5e génération, avec de nouveaux gestes à une main, dans des couleurs assorties.

Vous pouvez précommander les produits chez nous à partir du 12 août, et ils seront expédiés à partir du 20 août. Dans le cadre d'une promotion de lancement, nous offrons jusqu'à 200 francs de réduction sur le prix. Vous trouverez ici tous les appareils. Valable jusqu'au 6 septembre.

Voici ce que tous les téléphones Pixel 11 ont en commun :

Tous les modèles sont disponibles dans de nouvelles couleurs. Les téléphones sont également résistants à l'eau et à la poussière selon la classe de protection IP68. Oui, même le Pixel 11 Pro Fold, mais c'était déjà le cas avec le pliable précédent.

Le cœur de la nouvelle série est la puce propre à Google : le Tensor G6. Selon Google, grâce à un CPU amélioré, elle est jusqu'à 20 % plus économe en énergie que son prédécesseur et offre des temps de chargement d'applications plus rapides. Il y a également plus d'espace pour les applications et les photos : au lieu de 128 Go, tous les modèles disposent désormais d'au moins 256 Go de stockage intégré.

Google a revu la barre de l'appareil photo sur tous les appareils Pixel 11. Elle est désormais entièrement en verre avec un cadre métallique. De plus, toute la série Pixel a reçu un appareil photo triple révisé avec des capteurs plus grands et une meilleure sensibilité à la lumière.

Bien sûr, l'IA Gemini n'est pas absente des appareils – avec de nouvelles fonctions comme les traductions en direct pour les vidéos, les podcasts et les messages vocaux.

Vous partagez des fichiers et des informations avec d'autres appareils Android via NFC ou la fonction « Appuyer pour partager ». Pour l'envoi vers des appareils Apple, « Quick Share » fonctionne désormais de manière transparente avec « Airdrop » – sans connexion Internet. Des tests ultérieurs montreront à quel point cela fonctionne bien.

Google livre tous les modèles avec Android 17. Vous recevrez des mises à jour et des correctifs de sécurité pendant sept ans.

Indicateurs LED pour les modèles Pro

Google intègre traditionnellement de petits gadgets dans ses modèles premium. Avec les Pixel Pro 9 et 10, vous pouviez mesurer des objets chauds ou même la fièvre grâce à un thermomètre intégré.

Google remplace désormais le thermomètre par « HiLight ». Google entend par là les nouvelles LED autour du flash de l'appareil photo à l'arrière du smartphone. Si le smartphone est posé écran vers le bas, vous recevez des indications visuelles lumineuses de deux catégories différentes :

D'une part, il s'agit d'appels provenant de contacts sélectionnés. Vous pouvez personnaliser les couleurs pour vos personnes préférées. Elle est intégrée à l'application téléphonique régulière et à Whatsapp dès le lancement des ventes.

D'autre part, les LED s'allument lors des conversations avec Gemini. Vous voyez ainsi directement quand l'assistant IA écoute, traite des informations ou est sur le point de répondre.

Pixel 11 : une base solide

Le smartphone le moins spectaculaire de la nouvelle série est le Pixel 11. Le modèle précédent, le Pixel 10, était très solide, grâce à un bon matériel, de bons appareils photo et une longue autonomie. Le Pixel 11 sera probablement aussi ennuyeusement bon.

Les détails les plus importants : le Pixel 11 est livré avec un écran OLED de 6,3 pouces et une résolution de 1080 × 2424 pixels. Le taux de rafraîchissement est de 60 à 120 Hertz. Il est protégé par du Corning Gorilla Glass Victus 2. Cela devrait éloigner les rayures deux fois mieux que son prédécesseur. L'écran vous éclaire avec jusqu'à 3000 nits.

La batterie de 4840 mAh, selon Google, dure jusqu'à 30 heures et se recharge ensuite jusqu'à 30 watts. Elle atteint ainsi 55 % de sa capacité en 30 minutes. Sans fil, 25 watts sont possibles – grâce au Qi2.2.

Google vante un module caméra révisé, plus sensible à la lumière, avec des capteurs plus grands que son prédécesseur. Vous pouvez créer des vidéos en 4K jusqu'à 60 FPS. Le zoom vidéo numérique atteint un grossissement de 20x. Voici les objectifs intégrés :

Grand-angle avec macro : 48 MP, f/1,7, 1/1,56 pouce

Ultra grand-angle : 13 MP, f/2.2, 1/3,1 pouce

Téléobjectif : 10,8 MP, f/3,1, 1/3,2", zoom optique 5x

Avant : 10,5 MP, f/2,2

Le Pixel 11 est disponible dans les couleurs Frost (blanc), Pistachio (vert), Hibiscus (rose) et Obsidian (noir). Les prix n'ont étonnamment pas augmenté – cependant, il n'y a plus de variante de stockage de 128 Go. C'est pourquoi le modèle le moins cher, avec 256 Go de stockage et 12 Go de RAM, commence à 899 francs.

Pixel 11 Pro et 11 Pro XL : un peu plus de tout

Je trouve les nouvelles couleurs des modèles Pro vraiment chics, surtout le rose et le vert olive. La nouvelle barre de caméra entièrement vitrée est également une nouveauté du design (par rapport à la série Pixel 10).

Heureusement, Google propose à nouveau l'appareil en deux tailles. Les différences sont minimes, mis à part la taille. L'écran OLED, une fois de 6,3 pouces et une fois de 6,8 pouces, brille avec jusqu'à 3600 nits et devrait, selon le fabricant, rester clairement visible même en plein soleil. La résolution est de 1280 × 2856 pixels pour le 11 Pro régulier et de 1344 × 2992 pixels pour le modèle XL. Le taux de rafraîchissement est de 1 à 120 Hertz dans les deux cas.

La batterie de 4707 mAh du Pixel 11 Pro se recharge à 55 % en 30 minutes avec jusqu'à 30 watts. Pour le XL, la batterie est légèrement plus grande avec 5000 mAh. Ici, vous atteignez 75 % en le même temps de charge avec jusqu'à 45 watts. Google ne fournit pas d'adaptateur secteur. Le Pixel 11 Pro se recharge sans fil un peu plus rapidement que son prédécesseur grâce à la nouvelle norme Qi2.2. Avec une batterie pleine, vous devriez obtenir jusqu'à 30 heures d'autonomie. Cela est possible grâce à des fonctions intelligentes, comme un mode d'économie d'énergie automatique pour les applications que vous utilisez rarement.

De plus, une chambre à vapeur refroidit le processeur et la batterie, de sorte que le smartphone devrait rester agréablement frais selon le fabricant. Il est équipé de 12 Go ou 16 Go de RAM et de 256, 512 ou 1000 Go de stockage interne.

Pour les photos, les objectifs suivants sont utilisés dans les deux tailles de smartphone :

Grand-angle : 50 MP, f1,68, 1/1,3 pouce

Ultra grand-angle : 48 MP, f/1,7, 1/2,51 pouce

Téléobjectif : 48 MP, f/2,8, 1/1,95 pouce, zoom optique 5x

Avant : 42 MP, f/2,2

Le superzoom avec un grossissement (numérique) de 100x est désormais disponible en tant que Prozoom avec un grossissement de 120x, également numérique. Vous pouvez créer des vidéos 8K jusqu'à 30 FPS, des vidéos 4K jusqu'à 60 FPS.

Le Pixel 11 Pro est disponible dans les couleurs Obsidian (noir), Olive (vert), Fog (blanc) et Canyon (rose). Dans la variante de stockage de 256 Go, vous payez 1049 francs pour le Pixel 11 Pro régulier et 1249 francs pour la variante XL.

Pixel 11 Pro Fold : un pliant pratique

À première vue, le Pixel 11 Pro Fold ne présente pas beaucoup de changements. Les dimensions ne sont que légèrement différentes : il est (fermé) avec 10,1 millimètres d'épaisseur seulement un millimètre plus fin que son prédécesseur, le Pixel 10 Pro Fold. Cependant, la barre de l'appareil photo est nettement différente de celle de son prédécesseur.

Avec 6,5 pouces, l'écran extérieur n'a également augmenté que de 0,1 pouce. Ouvert, il reste à 8 pouces généreux. L'écran extérieur a une résolution de 1080 × 2342 pixels, à l'intérieur, il est de 2076 × 2152. Le taux de rafraîchissement est adaptatif de 1 à 120 Hertz dans les deux cas et la luminosité atteint jusqu'à 3600 nits.

Avec 240 grammes, il n'est que 40 grammes plus lourd qu'un smartphone ordinaire avec un seul écran. Cela semble globalement très positif. Cependant, la batterie a légèrement diminué : 4750 mAh au lieu des 5015 mAh de l'année dernière. Mais celle-ci devrait également vous permettre de tenir la journée avec une autonomie de 24 heures. Elle est chargée à moitié avec jusqu'à 30 watts en une demi-heure. Sinon, cela fonctionne également sans fil avec 25 watts via Qi2.2. Google intègre directement 16 Go de RAM, et pour le stockage interne, vous avez le choix entre 256, 512 ou 1000 Go.

Les caméras suivantes sont à votre disposition, elles ne diffèrent que partiellement de la configuration du Pixel 11. C'est-à-dire : le grand-angle et le téléobjectif sont identiques, l'ultra grand-angle et l'avant ont quelques mégapixels de plus sur le modèle régulier.

Grand-angle avec macro : 48 MP, f/1,7, 1/1,56 pouce

Ultra grand-angle : 10,5 MP, f/2,2, 1/3,4 pouce

Téléobjectif : 10,8 MP, f/3,1, 1/3,2 pouce, zoom optique 5x

Avant : 10 MP, f/2,2

Intérieur : 10 MP, f/2,2

Le Pixel 11 Pro Fold est disponible dans les couleurs Olive (vert) et Obsidian (noir). Avec un stockage de 256 Go, il vous coûtera 1799 francs.

Pixel Watch 5 : nouvelle commande gestuelle

Par rapport au modèle précédent, la Pixel Watch 4, Google intègre une puce plus rapide dans la Pixel Watch 5 : le Snapdragon W5 de Qualcomm. Sinon, rien n'a changé au niveau du matériel par rapport à son prédécesseur.

Google propose à nouveau les montres en deux tailles : 45 et 41 millimètres, chacune avec un écran OLED. Les deux tailles atteignent un taux de rafraîchissement de 60 Hertz et une luminosité de 3000 nits. Il y a des différences au niveau de la batterie : 465 mAh pour la grande montre et 332 mAh pour la petite. Cela fait une différence considérable pour l'autonomie de la batterie. La montre de 45 mm atteint jusqu'à 40 heures avec l'écran toujours allumé, la montre de 41 mm atteint encore 30 heures. Les montres sont certifiées IP-68, comme les smartphones.

La montre peut être connectée à des téléphones Android 12 ou plus récents et nécessite un compte Google. L'utilisation avec iOS n'est donc pas possible avec ce modèle de montre non plus.

Les mises à jour logicielles sont particulièrement intéressantes. Certaines devraient également être disponibles sur les modèles plus anciens jusqu'à la Pixel Watch 3, mais Google n'a pas encore donné de détails précis.

Vous pouvez désormais utiliser la montre en partie avec des gestes à une main. Si vous levez votre poignet, vous parlez directement à Gemini. Pour faire défiler les notifications ou en cliquer une, vous tapez l'index et le pouce ensemble. Beaucoup plus n'est pas possible actuellement.

De plus, Google a revu le suivi GPS pour une meilleure précision. Également pratique : Gemini fonctionne désormais hors ligne sur la montre pour des tâches plus petites, comme régler une minuterie ou traduire.

Enfin, le fabricant propose également un petit gadget : des cadrans de montre génératifs. Par un prompt, je décris à la montre comment je voudrais le cadran. À partir de différents cadrans de montre préprogrammés, la montre me génère ainsi quelque chose de nouveau.

La nouvelle Pixel Watch 5 est disponible en taille 41 mm à partir de 369 francs, et celle de 45 mm de diamètre à partir de 399 francs. Vous pouvez également choisir entre quatre combinaisons boîtier-bracelet : noir mat avec bracelet noir, argent poli avec bracelet bleu clair, Satin Pyrite (or) avec bracelet vert olive et Champagne Gold (or rose) avec bracelet rose.

Photo d’en-tête : Michelle Brändle

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