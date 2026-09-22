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Oppo Find X10 Pro Max : le premier smartphone doté d'un triple appareil photo de 200 mégapixels

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 22/9/2026

L'Oppo Find X10 Pro Max est le premier smartphone doté de trois appareils photo de 200 mégapixels. Comme la résolution ne fait pas tout, le fabricant augmente la plage dynamique grâce à une nouvelle technologie baptisée « DeepPix ».

Oppo a présenté la série Find X10 en Chine et poursuit sa collaboration avec les experts en photographie de Hasselblad. Le modèle haut de gamme, le Find X10 Pro Max, fait sensation avec ses trois capteurs de 200 mégapixels. Une nouvelle technologie, censée augmenter la plage dynamique à 17 niveaux, est destinée à garantir de bonnes photos dans des conditions d'éclairage difficiles.

Le système de caméra de 200 mégapixels

Au dos du Oppo Find X10 Pro Max se trouvent trois caméras de 200 mégapixels. Il existe des différences au niveau de la distance focale, de l'ouverture et de la taille du capteur :

Caméra principale : 24 mm, f/1,5, 1/1,3 pouce

Caméra ultra grand-angle : 13 mm, f/2,2, 1/1,56 pouce

Téléobjectif : 70 mm, f/2,1, 1/1,56 pouce

À cela s'ajoute une quatrième lentille, dont la seule fonction est d'assurer un rendu naturel des couleurs. La caméra frontale de 50 mégapixels dispose d'une ouverture f/2,0.

Oppo est particulièrement fier d'une nouvelle technologie de capteur « DeepPix ». Celle-ci devrait augmenter la plage dynamique à 17 niveaux et ainsi mieux compenser les différences entre les zones très lumineuses et très sombres. Le fabricant continue également de proposer des téléconvertisseurs permettant d'augmenter la distance focale du téléobjectif.

Oppo continue de miser sur des téléconvertisseurs qui augmentent la distance focale.

Source : Oppo

Le reste de l'équipement du Find X10 Pro Max est digne d'un smartphone haut de gamme. L'écran AMOLED de 6,78 pouces a une résolution de 2772 × 1272 pixels et une luminosité typique de 800 nits, pouvant atteindre jusqu'à 2000 nits. Le taux de rafraîchissement s'adapte automatiquement entre 1 et 120 hertz. Pour les jeux, l'écran atteint même 144 hertz.

Avec le Dimensity 9600 Pro, le smartphone devrait disposer d'une puissance de calcul suffisante pour les tâches exigeantes. Le processeur est épaulé par 12 ou 16 gigaoctets de mémoire vive. La capacité de stockage est de 256 ou 512 gigaoctets. La batterie de 8000 mAh est censée fournir assez d'énergie pour 30 heures de streaming vidéo et se recharge jusqu'à 80 watts par câble et jusqu'à 50 watts sans fil. L'ensemble du Find X10 Pro Max est étanche selon la norme IP69 et protégé contre les jets d'eau.

Le Find X10 Pro Max (à droite) et le Find X10 côte à côte.

Source : Oppo

Find X10 et X10E : les autres modèles de la série

La série Find X10 ne comprend pas de modèle Pro, mais le Find X10 et le Find X10E. Leurs écrans sont plus petits avec 6,59 pouces et, pour le X10E, il n'offre pas de taux de rafraîchissement variable, mais seulement 60, 90 ou 120 hertz.

Sur le Find X10, Oppo réduit la résolution de la caméra ultra grand-angle à 50 mégapixels. Sur le X10E, toutes les caméras au dos disposent de 50 mégapixels et la caméra frontale prend des selfies avec 32 mégapixels.

Sur le Find X10, le module photo est assorti à la couleur du boîtier et n'est pas entièrement noir.

Source : Oppo

De plus, Oppo utilise des chipsets différents. Le Find X10 est équipé du Dimensity 9600M et le X10E du Dimensity 9500S. Dans le modèle E, le fabricant intègre également une batterie d'une capacité inférieure de 7025 mAh.

Prix et disponibilité

La disponibilité de la série Find X10 en dehors de la Chine reste incertaine. Oppo a cependant déjà lancé une opération de précommande « blind sale » pour le Find X10 et le Find X10 Pro Max en Allemagne, afin d'attirer les acheteurs avec des réductions et des produits bonus. Le fabricant prévoit de communiquer d'autres détails sur les appareils dans ce pays « dans les semaines à venir ».

Il n'est pas encore clair si les quatre couleurs du Find X10 Pro Max seront disponibles en Europe.

Source : Oppo

Cette année, Oppo est redevenu plus actif en Allemagne et en Suisse avec le Find X9 Ultra et le Reno 16 Pro. Comme la concurrence stimule les affaires, la maison mère BBK a présenté le X500 Pro Max de la marque sœur Vivo un jour avant le Find X10 Pro Max.

Nouveautés + tendances X500 Pro Max, X500 Pro et X Fold 6 : Vivo lance trois smartphones en Europe Jan Johannsen 14 likes 14 3 commentaires 3

Photo d’en-tête : Oppo

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