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Canon EOS R8 Mark II avec stabilisateur d'image et nouveau design

David Lee Traduction : traduction automatique David Lee Photos: 17/9/2026

La nouvelle édition du R8 est un appareil photo plein format moderne à un prix modéré. Il apporte de nombreuses améliorations, mais le capteur reste le même.

Le Canon R8 Mark II est un appareil photo plein format destiné aux débutants ou aux personnes soucieuses de leur budget. Le modèle précédent, le R8, reste disponible en tant qu'option encore plus abordable. L'avantage principal du Mark II est son stabilisateur d'image intégré. Selon le fabricant, il compense jusqu'à 7,5 niveaux d'exposition.

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Un stabilisateur d'image prend de la place. Comme il n'était pas possible de conserver les dimensions très compactes du R8, Canon a retravaillé le boîtier. Heureusement, dirais-je, car cela apporte quelques avantages supplémentaires. Le R8 Mark II dispose ainsi d'un joystick, qui permet de placer le champ de mise au point beaucoup plus facilement. Le logement pour carte se trouve désormais sur le côté plutôt qu'en dessous – pratique pour le changer, par exemple lorsque l'appareil est sur un trépied.

Le nouveau design s'inspire des reflex des années 80, le Canon T80 et l'EOS 650, mais le R8 Mark II ne ressemble pas à un appareil photo rétro. Il semble plus anguleux que les anciens modèles EOS R.

Le Canon T80 de 1985 (à gauche) était le premier reflex autofocus de Canon. L'EOS 650 de 1987 (à droite) était le premier équipé de la monture EF, nouvelle à l'époque.

Trois appareils photo similaires

Grâce à ces améliorations, le R8 Mark II se rapproche du R6 Mark II. Ce dernier était initialement beaucoup plus cher, à 2629 francs, mais il a bientôt quatre ans et se situe actuellement dans une gamme de prix similaire. Il conserve certains avantages comme un deuxième logement pour carte, une batterie plus grande, une meilleure résolution du viseur et une meilleure étanchéité. Cependant, le R8 Mark II est également résistant à la poussière et à l'eau. Il est plus léger et plus compact. De plus, il a hérité de certaines fonctionnalités du R6 Mark III, plus récent (et beaucoup plus cher), comme le témoin lumineux (Tally Light) pour contrôler l'enregistrement vidéo. Ou encore le fait que l'appareil enregistre directement les fichiers RAW lors de la fonction de pré-enregistrement, au lieu de les compresser dans un format conteneur complexe.

Premières impressions

J'ai déjà pu essayer l'appareil un peu. Le design plus anguleux n'a pratiquement aucun impact négatif sur l'ergonomie ; l'appareil tient bien en main. Les lignes dures se situent principalement sur le dessus, là où l'on ne pose pas les mains. Il existe une poignée d'extension qui ne sert qu'à agrandir l'appareil. En fait, il tient mieux en main avec. La poignée elle-même ne contient pas de batterie, mais celle-ci reste directement accessible même avec l'extension vissée.

Face arrière avec la poignée d'extension.

L'autofocus semble bien fonctionner. Avec la possibilité de pré-enregistrement (20 images maximum) et la vitesse de prise de vue en rafale élevée de 40 FPS, l'appareil est tout à fait utilisable pour le sport, l'action et la photographie animalière. Cependant, le capteur n'est pas exempt de distorsions de mouvement (rolling shutter) et l'obturateur mécanique, qui résout ce problème, est lent pour les standards actuels avec 6 images par seconde. Malheureusement, le pré-enregistrement ne peut être utilisé qu'à 40 FPS, ce qui conduit parfois à un flux d'images inutile. C'est toutefois le cas sur d'autres appareils Canon également.

L'autofocus et les rafales sont adaptés à l'action.

La qualité d'image ne réserve aucune surprise. Elle correspond à celle du R8. La sensibilité peut être poussée jusqu'à 102 400 ISO. Mon collègue Samuel a testé le R8 ici.

L'appareil propose un autofocus de présentation de produit : un objet présenté devant l'appareil est automatiquement mis au point. S'il disparaît du champ de vision, l'appareil refait la mise au point sur la personne. De plus, il devrait y avoir un effet de défocalisation, où la mise au point devient automatiquement floue à la fin de la vidéo. Je n'ai pas encore pu tester ces deux fonctions.

Première évaluation

Avec son stabilisateur intégré, le R8 Mark II est une très bonne porte d'entrée dans le monde des appareils plein format. Le rapport qualité-prix est bon. Cependant, si vous avez besoin de deux logements pour carte ou d'un viseur avec une meilleure résolution, le R6 Mark II est un meilleur choix.

L'appareil est disponible en précommande dès maintenant et devrait être livré à partir du 20 octobre. Il est également disponible en kit avec l'objectif 24-105 millimètres, avec lequel j'ai personnellement eu de bonnes expériences.

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