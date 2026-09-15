Nouveautés + tendances 4 2

Il y a de nouveau un Pen, cette fois avec un viseur

David Lee Traduction : traduction automatique 15/9/2026

Le nouvel appareil photo d'OM System est compact et dispose pourtant d'un viseur. Sur le plan technologique, il n'apporte pratiquement rien de nouveau, mais en contrepartie, il ne coûte pas une fortune.

Olympus a lancé le premier Pen en 1959 en tant qu'appareil photo ultra-compact au format demi-format. 50 ans plus tard, le premier Pen numérique arrivait sur le marché. OM System, l'entreprise qui a repris l'activité photo d'Olympus, lance maintenant un nouveau Pen. Il ne s'agit toutefois pas d'une nouveauté fondamentale, mais plutôt d'une continuation des modèles existants.

De face, le dernier modèle rappelle un peu l' Olympus Pen E-P7 de 2021. Le dos est très différent : le nouvel appareil dispose d'un viseur et d'un écran orientable. Le facteur de forme est similaire à celui d'un Fujifilm X100 ou d'un Panasonic Lumix L10. Sur le Pen, il est cependant possible de changer d'objectif.

Le dos du nouveau Pen.

Le Pen fait partie du système Micro-Four-Thirds : le capteur a un rapport d'aspect de 4:3 et est légèrement plus petit que le format APS-C. Il offre un peu plus de 20 mégapixels et a déjà été intégré dans l' OM System OM-5 Mark II.

Ce capteur n'est pas le plus rapide, ce qui limite la fréquence d'images maximale en vidéo 4K à 30 FPS. Le logement pour carte ne prend en charge que l'UHS-I avec un maximum de 100 Mo/s et le port USB-C est également lent : il ne propose que l'USB 2.0 avec un maximum de 480 kbit/s.

Point positif en revanche : malgré ses petites dimensions, l'appareil dispose d'un stabilisateur d'image intégré. Selon le fabricant, il compense jusqu'à 5,5 stops. La batterie est nouvelle. Avec elle, l'OM System Pen atteint une bonne valeur de 400 prises de vue par charge selon la norme CIPA.

Objectif avec de meilleures capacités macro

Parallèlement au nouvel appareil, OM System lance également un nouvel objectif zoom standard. L'objectif 14-42mm avec une ouverture de f/3,5–5,6 se distingue du modèle précédent principalement par une distance de mise au point plus courte : vous pouvez faire la mise au point à partir de 13 centimètres en grand angle et à partir de 30 centimètres en téléobjectif maximal. En outre, l'objectif, tout comme l'appareil, possède une certification IPX1 – quelques gouttes de pluie ne lui font pas peur.

L'appareil photo MFT OM System Pen sera disponible à partir du 1er octobre en argent ou en noir. Il sera proposé avec ou sans le nouvel objectif.

Photo d’en-tête : OM System

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 4 personne(s)







