Nouveautés + tendances 4 0

Vous avez oublié une chaussette ? Ce lave-linge vous prévient

Lorenz Keller Traduction : traduction automatique Lorenz Keller Photos: 11/9/2026

Grâce à sa caméra et à ses capteurs, le Haier Vision 15 suggère le cycle de lavage optimal et vous avertit si votre linge risque de déteindre ou si vous avez oublié une chaussette dans la machine.

Agacant : un pantalon clair se glisse dans une lessive foncée et ressort de la machine avec un voile gris peu esthétique. Ou bien : des chaussettes rouges se cachent parmi les t-shirts blancs. Une heure plus tard, la surprise : d'où viennent tous ces t-shirts roses ?

La machine à laver de Haier, présentée au salon technologique IFA de Berlin, est censée éviter cela. Elle est équipée d'une caméra qui scanne le linge. En cas de combinaisons de couleurs problématiques, la Vision 15 vous avertit : êtes-vous sûr de vouloir faire cela ?

La caméra examine le linge

La caméra intégrée dans la porte, qui filme vers l'intérieur, a d'autres fonctions. Après un cycle de lavage, elle scanne si aucun vêtement n'est resté dans la machine. Les chaussettes, gants de toilette ou sous-vêtements qui restent collés en haut du tambour et ne sont découverts qu'au lavage suivant devraient ainsi appartenir au passé.

De plus, la caméra aide les autres capteurs à évaluer la charge et à proposer le programme et le dosage appropriés. Je peux toutefois faire mon propre choix à tout moment via l'écran tactile de 10,1 pouces.

Ce qui frappe lors de la première prise en main sur le salon : je n'aime pas les écrans tactiles sur les appareils électroménagers, mais s'ils sont aussi réactifs et fluides que sur la Vision 15, alors c'est acceptable. De plus, je trouve une sélection de programmes de lavage bien ordonnée mais immense, que je peux programmer selon mes propres préférences.

Un test devra montrer à quel point la recommandation de programmes, la détection des mélanges de couleurs et le contrôle de vidage fonctionnent réellement.

Trois réservoirs pour lessive liquide

La Vision 15, au design plat et gris mat, lave jusqu'à 13 kilogrammes de linge, peut doser automatiquement trois lessives liquides ou adoucissants différents et dépasse même la catégorie d'efficacité énergétique A de 75 pour cent. Le fabricant l'indique ainsi car les modèles haut de gamme actuels fonctionnent nettement plus efficacement que ce que la catégorisation d'efficacité peut représenter.

La machine à laver de Haier arrivera dans notre boutique au premier trimestre 2027 et coûtera environ 1400 francs ou euros. Parallèlement, Haier lance un sèche-linge assorti, également appelé Vision 15, au prix de 1500 francs ou euros. Il peut traiter jusqu'à 10 kilogrammes de linge et atteint la meilleure efficacité énergétique, A moins 10 pour cent. Il dispose également d'un grand écran tactile et d'innombrables programmes.

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 4 personne(s)







