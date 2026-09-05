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C'est l'aspirateur robot le plus fou du salon – en réalité, il s'agit de deux appareils

Lorenz Keller Traduction : traduction automatique Lorenz Keller Photos: 6/9/2026

Une combinaison créative : l'iRobot Duo se compose de deux robots de nettoyage. Un grand aspirateur laveur nettoie également les tapis en profondeur et un petit robot aspirateur standard.

Avec sa forme en tonneau, l'iRobot Duo ressemble davantage à une étrange station de base, telle qu'elle est posée dans un coin du stand du fabricant à l'IFA. Mais soudain, cet engin se met en mouvement.

C'est seulement là que je remarque les roues et le rouleau. En fait, la station de base elle-même est aussi un robot qui nettoie le sol. Ici, on utilise une serpillière rotative de six centimètres d'épaisseur qui frotte avec une pression de 46 newtons. Le robot est censé atteindre la qualité d'un aspirateur laveur. Il aspire la saleté sèche et dissout tout le reste avec de la vapeur chaude, avant de l'essuyer.

iRobot montre directement sur le stand ce dont le robot est capable : des spaghettis sur le tapis ? Aucun problème. Ils finissent dans le réservoir à saletés dès le premier passage. L'iRobot Duo élimine ensuite les résidus du textile à la vapeur. Et il sèche immédiatement le sol avec de l'air chaud.

Une fois les grandes surfaces nettoyées, le robot-tonneau s'arrête. Il soulève alors la partie supérieure avec un bras et la dépose sur le sol. C'est le garage du deuxième robot. Celui-ci en sort et nettoie la zone que son grand frère ne peut pas atteindre.

Un grimpeur compact pour les finitions

L'iRobot Duo n'est pour l'instant qu'un concept. Mais je vois à quel point le fabricant est sérieux, car il utilise un aspirateur robot issu de la gamme actuelle : le Roomba Plus 575. Il aspire avec une puissance de 25 000 pascals. Le robot déploie l'une de ses deux serpillières sur le côté pour nettoyer les bords et les coins. Il franchit des seuils de 3,5 centimètres de haut et, avec seulement 8,35 centimètres de hauteur, il passe également sous les meubles bas.

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La base roulante et le petit assistant de nettoyage utilisent tous deux des capteurs Lidar et des caméras pour détecter et contourner les obstacles. iRobot a doté l'aspirateur laveur d'une caméra supplémentaire. Elle mesure encore mieux les pièces et détecte les taches ainsi que les salissures importantes.

Ce qui n'est pas visible au salon : les deux robots partagent une station de base où ils peuvent remplir de l'eau propre et pomper l'eau usée dans un réservoir. La station de base aspire également la poussière, nettoie les serpillières et les sèche. Ainsi, l'entretien est réduit au minimum.

Il n'est pas certain que le duo soit un jour commercialisé sous cette forme. Mais je pense que le fabricant en est tout à fait capable, après tout, il a déjà lancé avec succès un mini-aspirateur robot.

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