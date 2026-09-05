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Ce robot tondeuse nettoie le jardin avec son bras articulé

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique Jan Johannsen Photos: 5/9/2026

Le Sunseeker S7 ne se contente pas de tondre la pelouse, il ramasse également les jouets et autres objets qui traînent. Grâce à son bras articulé, le robot tondeuse peut soulever jusqu'à deux kilogrammes.

Parmi les nouveaux robots tondeuses présentés à l'IFA 2026, le Sunseeker S7 se distingue par son bras articulé. Pour tous les autres modèles, vous devez faire place nette avant qu'ils ne puissent tondre la pelouse. Le S7, lui, est capable d'écarter lui-même les petits objets. C'est une fonctionnalité que je ne connaissais jusqu'ici que sur les robots aspirateurs.

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Le bras articulé écarte les obstacles

Sunseeker a présenté trois nouvelles tondeuses robots à l'IFA. Elles se distinguent par la surface qu'elles peuvent tondre. Le S7 est le modèle haut de gamme et peut couvrir jusqu'à 3000 mètres carrés de pelouse – et il est le seul à disposer du bras articulé. Celui-ci est disponible en tant qu'accessoire optionnel, qui se fixe à l'emplacement habituel du coupe-bordures.

Le bras articulé utilise la même caméra que celle qui permet au coupe-bordures escamotable de couper chaque brin d'herbe jusqu'au bord. Le robot tondeuse se déplace dans le jardin grâce à un système Lidar, qui lui permet également de détecter les obstacles. La caméra latérale aide ensuite à les déplacer. J'ai demandé sur le stand de Sunseeker quelle charge le bras pouvait soulever. La réponse : jusqu'à deux kilogrammes.

Une autre limite est l'ouverture des pinces de préhension. Elle suffit pour des branches et des petits jouets, mais le robot devra trouver un autre moyen pour écarter un ballon de football.

La caméra sur le côté du bras articulé.

Grâce au Lidar, le Sunseeker S7 n'a pas besoin de GPS. Avec un logiciel appelé «MapOS», il crée une carte 3D du jardin et détecte également les pentes. À l'aide de la caméra thermique intégrée, il reconnaît les hérissons et peut les contourner – mais pas les déplacer avec le bras articulé.

Prix et disponibilité

Le Sunseeker S7 devrait être disponible à temps pour la prochaine saison de jardinage, à partir de février 2027. Il devrait coûter environ 2500 euros. Il n'y a pas encore de prix précis pour le bras articulé, mais il est question d'environ 500 euros.

Une prise ferme.

Sunseeker souhaite rendre tout le jardin plus intelligent l'année prochaine. La tondeuse à gazon devrait utiliser ses caméras et ses capteurs pour détecter les anomalies dans la pelouse et signaler les carences en nutriments, les zones sèches ou les maladies. De plus, le fabricant prévoit de proposer des pluviomètres, des capteurs de sol et des arroseurs automatiques capables de gérer l'irrigation.

Photo d’en-tête : Jan Johannsen

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