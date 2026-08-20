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HoverAir Versa : la caméra de poche volante arrive en octobre

David Lee Traduction : traduction automatique 20/8/2026

HoverAir a publié les spécifications du nouveau Versa. Le drone à ailes amovibles peut désormais être précommandé sur la plateforme de financement participatif Indiegogo.

Il y a trois semaines, HoverAir a présenté son nouveau drone selfie, le Versa. Sa particularité : ses ailes sont amovibles. L'appareil peut ainsi être utilisé comme une caméra de poche. Avec son stabilisateur (gimbal) et sa poignée, il ressemble à un DJI Osmo Pocket.

Nouveautés + tendances HoverAir Versa, la caméra-cardan volante David Lee 121 likes 121 9 commentaires 9

Les spécifications précises sont désormais connues. Le drone pèse 230 grammes, ce qui le place dans la catégorie de poids sans examen obligatoire jusqu'à 250 grammes. Il dispose non seulement d'un emplacement pour carte microSD, mais aussi d'une mémoire interne de 64 Go.

Les ailes sont amovibles, le drone se transforme alors en caméra de poche.

Source : HoverAir

Le capteur est relativement grand avec 1/1,3 pouce et l'ouverture de l'objectif est de f/2. La résolution photo est de 12 MP, et la caméra filme au maximum en 4K à 60 images par seconde. Pour les prises de vue en format portrait, le HoverAir Versa peut faire pivoter sa caméra de 90 degrés.

La qualité des prises de vue sera confirmée par des tests pratiques. Il est difficile de l'évaluer à partir des spécifications – elles ne sont pas mauvaises, mais pas exceptionnelles non plus. J'ai de sérieux doutes concernant la plage dynamique annoncée de 17,5 diaphragmes. Ce serait plus qu'un appareil photo plein format.

L'écran est rotatif.

Source : HoverAir

Pour une utilisation en tant que caméra pure, l'appareil nécessite un écran. Celui-ci mesure 1,64 pouce et offre une résolution de 280×456 pixels. Il utilise la technologie OLED et peut également pivoter de 90 degrés.

HoverAir annonce une autonomie de vol de 14 minutes. Cela reste dans les attentes. Les drones selfie X1 et X1 Promax atteignent, selon le fabricant, 11 et 16 minutes respectivement. Lors de mes tests, l'autonomie réelle était de 10 et 13,5 minutes.

Précommandes, prix et date de livraison

Le HoverAir Versa est disponible en noir et en blanc. Il a été lancé en tant que projet de financement participatif sur Indiegogo. Il peut déjà y être précommandé. Dans le cadre d'une promotion spéciale de 48 heures en cours, le combo « Fly More » coûte 4800 dollars de Hong Kong, soit environ 490 francs ou 520 euros. Ensuite, il coûtera 6770 dollars de Hong Kong. La livraison est prévue à partir d'octobre. Comme nous proposons nous-mêmes les drones HoverAir précédents, je suppose qu'il sera possible de le commander dans notre boutique d'ici là.

Photo d’en-tête : HoverAir

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