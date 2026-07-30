HoverAir Versa, la caméra-cardan volante
HoverAir annonce un nouveau drone. Il s'agit d'une caméra de poche avec des ailes amovibles.
HoverAir est connu pour ses petits drones selfie faciles à utiliser. Ils ne nécessitent pas de télécommande et atterrissent simplement sur une main tendue. DJI a d'ailleurs adopté ce concept.
La prochaine étape semble logique et pourtant assez originale : les ailes peuvent être retirées, laissant derrière elles une caméra gimbal de style Osmo Pocket. Le mécanisme semble assez simple dans la vidéo promotionnelle.
Le principe du drone est le même que celui des HoverAir précédents : il n'y a pas besoin de télécommande, le drone vole de manière autonome selon un programme prédéfini et des gestes de la main. De plus, il est possible de créer un modèle 3D d'une scène en effectuant un vol circulaire. Le principe est visualisé sur la page produit Versa.
Le capteur de la caméra est censé bien gérer la faible luminosité et les différences de luminosité, et même être « leader du secteur ». Cependant, aucune spécification plus précise de l'appareil n'est encore connue. HoverAir a annoncé qu'elles seraient fournies « prochainement ». Nous n'avons pas non plus d'informations sur le prix et la date de lancement. Si celles-ci arrivent dans les prochains jours, je les ajouterai ici.
Mon intéret pour l'informatique et l'écriture m'a mené relativement tôt (2000) au journalisme technique. Comment utiliser la technologie sans se faire soi-même utiliser m'intéresse. Dans mon temps libre, j'aime faire de la musique où je compense mon talent moyen avec une passion immense.
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