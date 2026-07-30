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HoverAir Versa, la caméra-cardan volante

David Lee Traduction : traduction automatique 30/7/2026

HoverAir annonce un nouveau drone. Il s'agit d'une caméra de poche avec des ailes amovibles.

HoverAir est connu pour ses petits drones selfie faciles à utiliser. Ils ne nécessitent pas de télécommande et atterrissent simplement sur une main tendue. DJI a d'ailleurs adopté ce concept.

Test de produit Hover Air X1 : une caméra à selfie volante David Lee 118 likes 118 12 commentaires 12

Test de produit Test du drone pour selfies Hover Air X1 Promax David Lee 49 likes 49 6 commentaires 6

La prochaine étape semble logique et pourtant assez originale : les ailes peuvent être retirées, laissant derrière elles une caméra gimbal de style Osmo Pocket. Le mécanisme semble assez simple dans la vidéo promotionnelle.

Le principe du drone est le même que celui des HoverAir précédents : il n'y a pas besoin de télécommande, le drone vole de manière autonome selon un programme prédéfini et des gestes de la main. De plus, il est possible de créer un modèle 3D d'une scène en effectuant un vol circulaire. Le principe est visualisé sur la page produit Versa.

Le capteur de la caméra est censé bien gérer la faible luminosité et les différences de luminosité, et même être « leader du secteur ». Cependant, aucune spécification plus précise de l'appareil n'est encore connue. HoverAir a annoncé qu'elles seraient fournies « prochainement ». Nous n'avons pas non plus d'informations sur le prix et la date de lancement. Si celles-ci arrivent dans les prochains jours, je les ajouterai ici.

Photo d’en-tête : HoverAir

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