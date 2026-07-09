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Sony RX10 V – la résurrection du bridge

David Lee Traduction : traduction automatique 9/7/2026

Sony ressort le RX10 de l'oubli et propose à nouveau un appareil photo bridge. Cependant, il n'apporte pas de grandes innovations techniques.

Il y a de nouveau un RX10, et ce n'est pas une évidence. Entre 2013 et 2017, Sony a sorti quatre générations de cet appareil photo bridge. Après cela, plus rien. À partir de 2024, le RX10 IV n'était disponible que d'occasion ou en fin de série. Maintenant, la cinquième génération arrive enfin. Malgré un long intervalle de neuf ans, les améliorations ne sont pas énormes. Les progrès les plus significatifs de cette mise à jour concernent l'autofocus et la vidéo.

Qu'est-ce qu'un appareil photo bridge ? Les appareils photo bridge font le pont entre les appareils photo compacts et les appareils photo hybrides. Ils ont un objectif fixe comme les appareils photo compacts, mais un grand boîtier avec les commandes d'un appareil photo hybride. L'objectif a généralement une très grande plage de zoom, ce qui le rend polyvalent. Pour que cela soit possible, un capteur relativement petit doit être intégré. La qualité d'image est donc inférieure à celle d'un appareil photo hybride.

L'optique reste la même. L'objectif zoom 25x avec une distance focale de 24 à 600 millimètres (équivalent plein format) et une ouverture de f/2,4 à f/4 couvre tous les besoins courants. Des prises de vue macro légères sont également possibles : le grossissement maximal est de 0,42x en grand-angle et de 0,49x en téléobjectif.

Comme la plupart des appareils photo bridge, le RX10 offre un zoom gigantesque.

Source : Sony

Le capteur 1 pouce de 20 mégapixels est bien connu du RX100 VII. Ici aussi, rien ne change. Sony a amélioré la reconnaissance de sujet de l'autofocus. Le RX10 V reconnaît non seulement les humains et les animaux comme les chiens et les chats, mais aussi les oiseaux, les insectes, les véhicules et les avions. Le sujet n'a plus besoin d'être sélectionné dans le menu ; il existe un mode automatique. En complément, Sony introduit un champ de mise au point XL pour éviter les décrochages lors du suivi du sujet.

L'appareil photo prend jusqu'à 30 images en rafale par seconde, avec une mesure de l'autofocus et de l'exposition 60 fois par seconde. La vitesse ne devrait donc pas poser de problème.

L'appareil photo devrait également être adapté à la photographie animalière.

Source : Sony

Boîtier similaire à celui des Sony Alpha

Le boîtier de l'appareil photo est nouveau et s'inspire désormais davantage des appareils photo hybrides Sony Alpha. Il offre un voyant de contrôle pour voir de l'avant si un enregistrement vidéo est en cours (Tally Light), un bouton AF-On et une nouvelle disposition des molettes. Le petit écran secondaire a été sacrifié au profit de cette nouvelle disposition : il est absent du nouveau RX10. De même, il n'y a pas de flash interne.

L'écran a un rapport d'aspect de 3:2 au lieu de 4:3. Le viseur offre 3,69 millions de points, ce qui représente une amélioration par rapport au modèle précédent avec ses 2,4 millions de points.

Vue arrière du RX10 V. Nouveautés : le bouton AF-On, le rapport d'aspect de l'écran et la disposition des molettes.

Source : Sony

Bien sûr, le nouvel appareil photo dispose d'un port USB-C au lieu d'un microUSB – c'est une obligation légale. Sans surprise, il prend en charge les formats de fichiers modernes HEIF et le RAW compressé sans perte. La batterie utilisée est la NP-FZ100, bien connue.

Fonction vidéo améliorée

La fonction vidéo est l'endroit où l'âge du modèle précédent est le plus évident. Le RX10 IV ne pouvait enregistrer en 4K qu'à un maximum de 30 images par seconde (FPS). Le RX10 V offre des spécifications contemporaines : il atteint 60 FPS sans réduction du champ de vision, et même 120 FPS avec un recadrage. Le Full HD est également disponible à 240 FPS. Il est donc acceptable que le super ralenti du prédécesseur soit absent. Celui-ci pouvait enregistrer jusqu'à 1000 FPS, mais seulement pendant quelques secondes et avec une qualité fortement réduite. Les prises de vue en accéléré sont également possibles. Le RX10 actuel prend en charge S-Cinetone et S-Log3 Gamma ainsi que les LUTs personnalisées.

Appareil photo Nouveau CHF 2099.– Sony DSC RX10 V 20.10 Mpx

Le Sony RX10 V sera disponible à partir de mi-juillet 2026. Le prix de vente recommandé par le fabricant est de 2099 francs suisses ou 2499 euros.

Photo d’en-tête : Sony

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