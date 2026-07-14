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Saturnix Dione : cet appareil photo rétro, vous l'imprimez et le construisez vous-même

Martin Jud Traduction : traduction automatique 14/7/2026

L'utilisateur GitHub Yutani140x a construit un appareil photo rétro d'inspiration cyberpunk et l'a publié en tant que projet open-source complet. Le cœur de l'appareil est un Raspberry Pi Zero 2 W.

Il y a quatre mois, Yutani140x a présenté sur Reddit un premier prototype de son appareil photo auto-construit dans le style «Cassette-Futurism». L'écho a été si grand qu'il a promis de publier les plans de construction. Il a maintenant tenu sa promesse: le Saturnix est sorti en tant que projet open-source complet.

Le cœur du Saturnix est un Raspberry Pi Zero 2 W. Il est accompagné d'un capteur de 16 mégapixels avec autofocus, d'un écran IPS de 2 pouces, d'un petit buzzer pour les retours et d'une carte microSD pour le stockage. Une interface web permet de transférer les photos vers un smartphone ou d'autres appareils dotés d'un navigateur via un hotspot Wi-Fi.

Le Pi est logé dans un boîtier auto-conçu qui rappelle les anciens appareils photo analogiques ou les appareils techniques des années 80. Yutani140x s'est inspiré de mondes tels que Blade Runner et Ghost in the Shell. Particulièrement frappant: au lieu de boutons bon marché, il utilise des interrupteurs de clavier mécaniques, de sorte que chaque prise de vue soit agréable et solide.

Un appareil photo à deux âmes

Le Saturnix n'est pas un appareil photo pour des photos parfaites – du moins pas en mode rapide. Il a deux personnalités complètement différentes. En mode normal, il prend des photos de 16 mégapixels aux formats DNG et JPEG. La prise de vue elle-même (exposition) est rapide, mais l'ensemble du traitement – de la lecture du capteur à l'écriture sur la carte SD – prend entre trois et douze secondes selon les réglages.

Si cela doit aller plus vite, un «Dynamic Mode» est disponible. Celui-ci utilise le flux d'aperçu et prend une photo en environ 1/50 de seconde. Le prix à payer est une qualité d'image inférieure. Yutani140x lui-même dit à ce sujet: «the quality is honestly terrible :D».

Ceux qui souhaitent plus de contrôle peuvent régler la vitesse d'obturation, l'ISO, la balance des blancs et la correction d'exposition directement sur l'appareil. L'autofocus peut être commuté entre la mise au point continue, unique et manuelle.

Malgré cette auto-dérision, le Saturnix est conçu avec beaucoup d'amour du détail. L'appareil photo dispose d'un retardateur, d'une fonction HDR, d'une batterie avec indicateur de niveau de charge et arrêt automatique, et même d'un générateur de filigrane intégré.

L'interface utilisateur est également dans le style science-fiction: police monospace, or chaud, un effet statique CRT et beaucoup de fioritures techniques. L'appareil photo offre six préréglages JPEG intégrés, des tons vintage chauds aux couleurs vives, en passant par un look VHS lo-fi, ainsi que des options neutres et noir et blanc.

Ouvert, réparable, personnalisable

Yutani140x souligne que c'est son premier grand projet et qu'il n'est pas principalement un développeur de logiciels. Une grande partie du logiciel a été créée avec l'aide de l'IA. Le Saturnix est délibérément conçu pour être ouvert, réparable et personnalisable.

La première version porte le nom de «Saturnix Dione», et le développement se poursuit – son projet est marqué comme «active development». Ceux qui souhaitent reproduire l'appareil photo trouveront tous les fichiers et un manuel sur GitHub.

Photo d’en-tête : Yutani140x / GitHub

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