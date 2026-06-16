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Commodore surfe sur la vague rétro avec un téléphone à clapet

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 16/6/2026

En achetant le Commodore Callback 8020, vous aurez plus de temps pour jouer sur votre C64. Sur ce téléphone à clapet, les réseaux sociaux, le navigateur et la messagerie électronique sont désactivés.

À l'été 2025, Peri Frantic , un fan, a pris les rênes de Commodore. Après deux rééditions d'anciens modèles C64, l'entreprise présente un téléphone à clapet qui ne se contente pas de surfer sur la vague rétro sur le plan visuel. Comme les applications de réseaux sociaux sont bloquées sur le Callback 8020 et que la saisie de texte n'est possible que via T9, il est censé aider à passer moins de temps sur son appareil mobile.

Pas de réseaux sociaux, mais 99 pour cent de toutes les applications Android

Qu'il soit blanc, bleu transparent ou doré : les cinq variantes de couleur du Commodore Callback 8020 dégagent toutes un charme rétro. Ce téléphone à clapet offre un accès à Internet via Wi-Fi ou 4G, mais s'impose des limites pour ne pas devenir un appareil propice au « doomscrolling ».

La version bleue transparente du Commodore Callback.

Source : Commodore

Ainsi, les applications de réseaux sociaux, les navigateurs, les programmes de messagerie électronique ou les applications professionnelles typiques telles que Teams sont bloquées par défaut sur le Callback. L'écran tactile est désactivé et la saisie de texte s'effectue via T9 à l'aide des touches de numérotation. On préfère donc rester bref dans les discussions en ligne.

Le logiciel utilisé est Sailfish OS de Jolla. Cette évolution de l'ancien logiciel Nokia finlandais est censée préserver la confidentialité de vos données tout en garantissant que 99 pour cent de toutes les applications Android fonctionnent sur ce téléphone à clapet. Les exceptions sont les catégories bloquées mentionnées ci-dessus. Il sera intéressant de voir quelles applications peuvent être commandées de manière pratique à l'aide des touches.

Look argenté classique.

Source : Commodore

Une fois ouvert, vous découvrez un écran IPS de 3,25 pouces avec une résolution de 640 × 480 pixels. Si cela ne vous semble pas assez rétro : l'écran de 1,77 pouce situé sur le couvercle est un affichage fluorescent ou Digitron. Pour éviter que l'ensemble de l'écran ne s'allume, Commodore a intégré une LED de notification sur le couvercle.

Côté son, le rétro est également à l'honneur. Le Callback dispose d'une radio FM, prend en charge l'audio HD et reproduit les sons de la puce SID du C64. Un casque filaire est fourni avec l'appareil.

Ces écouteurs se trouvent dans l'emballage.

Source : Commodore

Le processeur utilisé est le Mediatek Helio G81. Il est accompagné de quatre gigaoctets de mémoire vive. La mémoire interne est de 64 gigaoctets et peut être étendue jusqu'à 256 gigaoctets à l'aide d'une carte microSD. Une carte de 32 Go est fournie. Celle-ci pourrait rapidement s’avérer nécessaire, car une sélection de jeux C64 classiques et récents, ainsi que «Snake» – en hommage à Nokia – sont préinstallés. De plus, un appareil photo de 48 mégapixels permet de prendre des photos. Seul inconvénient : la carte mémoire occupe le même emplacement que la deuxième carte SIM, qui peut être insérée.

Le Callback 8020 se recharge via USB-C et la batterie de 1 550 mAh peut être retirée sans outil, comme autrefois. De plus, vous pouvez changer la coque du téléphone à clapet pour d'autres couleurs. Sa charnière a d'ailleurs été testée pour 200 000 mouvements. Si vous l'ouvrez et le fermez 50 fois par jour, il devrait tenir près de onze ans.

Tous les détails dans l'aperçu

Source : Commodore

Prix et disponibilité

Actuellement, sur la page d'accueil de Commodore, vous ne pouvez que vous inscrire sur une liste d'attente, mais vous bénéficiez tout de même d'une réduction de 50 dollars sur le prix de 549 dollars. Vous payez toutefois toujours plus cher que pour l'un des nouveaux C64. La phase de précommande devrait débuter le 30 juin et la livraison des commandes est prévue pour l'hiver.

Vous le préférez en doré ?

Source : Commodore

Commodore expédie également en Europe et convertit le prix réduit à 397,77 francs suisses ou 431,75 euros. À cela s'ajoutent les taxes et les droits de douane à l'importation, et aucune indication n'est encore disponible concernant les frais d'expédition.

Photo d’en-tête : Commodore

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