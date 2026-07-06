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Hasselblad et Capture One enterrent la hache de guerre

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 6/7/2026

Ceux qui possèdent un appareil photo moyen format Hasselblad des deux dernières générations peuvent désormais développer leurs images avec Capture One. Le nouveau support n'est pas générique, mais adapté à des modèles spécifiques.

Capture One prend désormais en charge les fichiers RAW des appareils photo Hasselblad. Après la mise à jour 16.8.3, les photos des X2D, X2D II et du dos numérique CFV 100C peuvent être éditées. Cela met fin à une barrière artificielle de longue date dans le monde du moyen format.

Le support des fichiers RAW de Hasselblad est le résultat d'un nouveau partenariat et de beaucoup de travail, déclare Rafael Orta, PDG de Capture One, à « DPReview ». « Chaque fabricant a sa propre approche de la science des couleurs et du traitement des données du capteur. Nous attachons une grande importance à ce que les utilisateurs voient des couleurs qui correspondent à nos standards. » Les fichiers Hasselblad ne seraient pas simplement lus de manière générique, mais avec des profils de couleur dédiés pour chaque modèle. Le « tethered shooting » (prise de vue connectée) devrait suivre plus tard dans l'année.

Capture One

La rivalité était obsolète depuis longtemps

Le manque de support jusqu'à présent trouve ses racines dans une ancienne rivalité entre Hasselblad et Phase One, la société mère originale de Capture One. Comme les deux fabricants produisaient des appareils photo moyen format coûteux pour le même segment de clientèle, le logiciel propriétaire était un argument de vente. En effet, Capture One a toujours été plus convivial que Phocus, le développeur RAW de Hasselblad.

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Hasselblad s'est depuis largement retiré du marché du moyen format haut de gamme. Le dernier « grand » appareil photo était le H6D de 2016. Le fabricant suédois se concentre plutôt sur la série X sans miroir. Phase One continue de construire des appareils photo reflex modulaires avec des dos numériques qui coûtent plusieurs dizaines de milliers de francs. Ils répondent ainsi de facto à des applications différentes.

En 2019, Phase One et Capture One se sont également séparés en entreprises distinctes. Malgré cela, il a fallu encore sept ans pour que les fichiers Hasselblad soient pris en charge. Les photos des appareils photo de toutes les autres marques populaires peuvent, en revanche, être ouvertes depuis longtemps. « Il ne faut qu'un instant pour détruire un pont, mais très longtemps pour le reconstruire », explique Rafael Orta pour justifier ce long délai.

Photo d’en-tête : Hasselblad

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