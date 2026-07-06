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Godox C100 : l'appareil photo qui ressemble à un iPod

David Lee Traduction : traduction automatique 6/7/2026

Le marché des appareils photo est devenu un peu ennuyeux. Depuis des années, les nouveaux appareils photo se ressemblent beaucoup, sont presque parfaits et chers. Le Godox C100 est tout le contraire.

Le Godox C100 n'a rien en commun avec les autres appareils photo. Extérieurement, il ressemble plus à un vieil iPod qu'à un appareil photo. Il est bon marché et sa qualité d'image est loin d'être parfaite. Je dirais qu'elle est du niveau d'une webcam.

Un disque transparent qui laisse passer 50 % de la lumière sert de viseur. Comme sur un appareil photo reflex, le viseur affiche des informations telles que le niveau de charge de la batterie ou les paramètres d'exposition. Il devrait donc également convenir comme posemètre pour les anciens appareils photo analogiques. Il est manifestement moins adapté aux selfies.

Godox

L'appareil photo ne pèse que 65 grammes. Les photos sont enregistrées sur une carte microSD d'une capacité maximale de 128 Go. Les spécifications techniques telles que la résolution, la taille du capteur ou l'ouverture sont inconnues. L'appareil coûte 199 yuans en Chine, ce qui correspond à environ 23,60 francs suisses ou 25,70 euros. Mais il coûtera plus cher dans notre pays - sur Aliexpress, il y a des offres pour 40 à 50 francs. Godox fabrique principalement des équipements de flash et d'éclairage, c'est le premier appareil photo du fabricant chinois.

Photo d’en-tête : Godox

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