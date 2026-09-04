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DJI Romo 2 : l'aspirateur robot fonctionne désormais aussi hors ligne

Lorenz Keller Traduction : traduction automatique 4/9/2026

DJI fait ce que beaucoup souhaitent : le nouveau robot aspirateur Romo 2 peut être utilisé via Bluetooth et sans aucune connexion Internet. Cependant, une connexion reste nécessaire.

Le fabricant a caché cette nouveauté quelque part au milieu de sa présentation lors du salon technologique IFA à Berlin. Pourtant, il s'agit d'une fonctionnalité inédite pour les robots aspirateurs, du moins parmi les modèles haut de gamme de ces dernières années.

Le nouveau DJI Romo 2 est doté d'un «Local Data Mode». Grâce à lui, le robot se connecte au smartphone via Bluetooth et peut être piloté via l'application. Toutes les fonctions sont alors disponibles. Le Wi-Fi ou Internet ne sont pas nécessaires – ou plutôt, ne sont plus nécessaires.

Internet uniquement pour l'installation

Car pour l'installation, le système nécessite toujours une connexion Internet. D'une part, vous devez créer un compte dans l'application, et d'autre part, le robot a besoin du Wi-Fi et d'Internet pour la première cartographie de l'appartement et le transfert des données. Techniquement, cela aurait peut-être pu être résolu autrement, mais le fabricant a choisi cette voie.

Tout comme son prédécesseur, le Romo 2 attire le regard avec son design transparent.

Le «Local Data Mode» provient de la division drones de l'entreprise. Les caméras volantes en sont équipées depuis quelques années déjà. DJI réagit certainement aussi aux critiques, car une faille de sécurité majeure avait été découverte au lancement du premier modèle.

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Vous pouvez lire ce qu'il en est de la protection des données et de la vie privée chez les autres fabricants dans cet article.

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Moins cher, mais meilleur

Le DJI Romo 2 sera commercialisé à partir du 9 septembre. Le fabricant a amélioré son deuxième modèle de robot aspirateur sur de nombreux points critiqués. Tout d'abord le prix : la première version coûtait plus de 1800 francs au lancement. Le successeur affiche un prix de 1169 francs ou 1299 euros lors de son lancement. La version sans design transparent est environ 100 francs ou euros moins chère.

Le Romo 2 dispose d'une serpillière qui se déploie de 12,4 centimètres sur le côté. Ce bras possède son propre capteur Lidar afin de ne pas toucher les meubles et les murs, tout en nettoyant le plus près possible de ceux-ci. J'ai pu constater l'efficacité de ce système lors de la démonstration sur le stand DJI. Le sol est réellement nettoyé jusqu'au contour d'une colonne ronde.

Le robot contourne les obstacles de près ; la serpillière dispose de son propre capteur pour s'approcher au plus près du bord.

DJI a également intégré de nombreux autres capteurs. Une caméra fisheye à deux objectifs, un scanner Lidar vers l'avant et sur les côtés, et justement ce capteur supplémentaire directement dans la serpillière déployable. Avec toute cette technologie, le robot devrait naviguer encore plus précisément que son prédécesseur, qui avait déjà marqué des points dans ce domaine. Le Romo 2 devrait, pour la première fois, détecter et contourner les objets transparents comme les films plastiques ou le verre. Le système mesure les obstacles au millimètre près, grâce à une technologie issue du domaine des drones.

DJI a également corrigé le défaut concernant le franchissement d'obstacles. Le nouveau modèle peut franchir des seuils simples jusqu'à 4 centimètres et des seuils doubles jusqu'à 8,5 centimètres. De plus, le Romo 2 est plus silencieux que son prédécesseur, qui l'était déjà, tout en étant plus puissant en aspiration.

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