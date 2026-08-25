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GrapheneOS : bonne collaboration avec Motorola et Qualcomm, problèmes avec Google

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 25/8/2026

GrapheneOS envisage positivement la collaboration avec Motorola. À partir de 2027, la version d'Android sans Google devrait être disponible pour les smartphones du fabricant. En revanche, Google rend le portage de plus en plus difficile pour les appareils Pixel.

La collaboration entre GrapheneOS et Motorola est connue depuis mars 2026 et devrait porter ses fruits en 2027. Bien que l'accent ait été mis initialement uniquement sur les smartphones non pliables, GrapheneOS envisage désormais de prendre en charge les appareils pliables, sans toutefois promettre de date précise. Les derniers obstacles à l'installation de GrapheneOS sur le matériel Motorola sont levés par les nouveaux chipsets de Qualcomm.

Grande satisfaction vis-à-vis du nouveau partenaire matériel

Dans un long fil de discussion sur Bluesky, GrapheneOS explique que les versions 2026 du Motorola Signature ainsi que du Razr Fold et Fold Ultra remplissent déjà presque toutes les conditions du système d'exploitation. Cependant, le temps écoulé depuis le début de la coopération a été trop court pour intégrer tous les éléments de sécurité. De plus, les appareils manquent de Memory Tagging (MTE) matériel. Il s'agit d'une fonction des processeurs capable de détecter les erreurs de mémoire dans les logiciels. Cela permet de sécuriser les composants du système et de rendre l'accès aux appareils plus difficile pour les personnes non autorisées.

Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 est le premier chipset de Qualcomm à prendre en charge le MTE. Toutefois, Motorola n'intègre que le Snapdragon 8 Gen 5 dans les smartphones de 2026 mentionnés. Cela devrait changer en 2027 et Qualcomm devrait continuer à améliorer la prise en charge du MTE. C'est du moins le cas pour les smartphones plus coûteux. Dans les processeurs de milieu et d'entrée de gamme, le MTE ne devrait pas être disponible pour le moment.

Les smartphones Motorola compatibles avec GrapheneOS recevront des mises à jour fiables et rapides pendant sept ans. Ils démarrent sur la base de Linux 6.18 LTS, qui peut être mis à jour vers une nouvelle branche si nécessaire, afin d'offrir, entre autres, une protection contre les attaques lors de la restauration des appareils.

Une grande partie du travail de portage de GrapheneOS sur ses smartphones est prise en charge par Motorola lui-même. L'entreprise met également à la disposition de l'équipe derrière le système d'exploitation alternatif tous les pilotes et le micrologiciel dont elle a besoin. En outre, Motorola et Qualcomm corrigeraient les erreurs trouvées dans le micrologiciel.

GrapheneOS a plus de difficultés sur les Pixel

GrapheneOS souhaite également proposer son système d'exploitation pour tous les modèles Pixel 11, y compris le Fold. Sur le Pixel, les puces Titan s'avèrent être un avantage en matière de sécurité. En revanche, les performances CPU et GPU plus faibles des puces Tensor de Google par rapport aux Snapdragon ne constituent pas un inconvénient.

Cependant, Google a retiré les appareils Pixel de l'Android Open Source Project (AOSP) il y a un an. Cela a rendu beaucoup plus difficile la proposition de GrapheneOS pour ces appareils ainsi que la fourniture rapide de mises à jour de sécurité. Malgré l'augmentation de la charge de travail, GrapheneOS souhaite continuer à prendre en charge les Pixel, mais devrait avoir un partenaire matériel nettement plus coopératif à ses côtés avec Motorola l'année prochaine.

Photo d’en-tête : Jan Johannsen

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