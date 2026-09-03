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Philips Hue intègre l'IA, la sauvegarde – et fonctionne avec Nanoleaf

Lorenz Keller Traduction : traduction automatique Lorenz Keller Photos: 3/9/2026

Nouvelles fonctionnalités, nouveaux partenariats et nouveaux luminaires : Philips étend son système d'éclairage Hue dans toutes les directions. Le système de sauvegarde est largement salué.

«Je n'aurais jamais pensé me retrouver un jour sur scène chez Philips», a déclaré Gimmy Chu, fondateur de Nanoleaf, lors de la présentation des nouveautés Philips Hue au salon technologique IFA de Berlin. De nombreux fans devraient également être surpris par la coopération entre ces concurrents dans le domaine de l'éclairage intelligent.

Gimmy Chu, fondateur de Nanoleaf (à droite), sur la scène de Philips.

Mais les deux camps en profitent. Les utilisateurs de Hue peuvent intégrer un type d'éclairage décoratif très spécial dans leur système. Et les utilisatrices de Nanoleaf n'ont plus besoin d'un système séparé si elles souhaitent étendre leurs panneaux avec la large gamme d'éclairage intelligent conventionnel de Philips.

Ce module relie Nanoleaf et Philips Hue.

Voici comment cela fonctionne : je branche le module Philips Hue Nanoleaf Wall Light pour 40 francs ou euros directement sur le système Nanoleaf. Pour l'instant, il ne prend en charge que la série «Shapes», c'est-à-dire les panneaux muraux de différentes formes. Ils peuvent désormais être combinés avec tous les produits Hue comme une lampe intelligente et contrôlés via l'application Hue.

Plafonnier CHF 137.– Nanoleaf Kit de démarrage des formes hexagonales (9x) 100 lm 211 Plafonnier CHF 150.– Nanoleaf Shapes Triangles Smarter Kit 100 lm 78

La programmation lumineuse peut être sauvegardée

La foule de journalistes a chaleureusement applaudi une nouveauté moins spectaculaire, qui sera déployée pour tous via une mise à jour. Avec «Backup & Restore», Philips répond au souhait des clients qui consacrent beaucoup de temps à la programmation d'ambiances lumineuses et à la configuration des lampes. Celles-ci peuvent désormais être sauvegardées en appuyant sur un bouton.

Enfin, je peux créer une sauvegarde de mes paramètres d'éclairage.

Les scènes lumineuses et les automatisations peuvent être réinstallées avec n'importe quel pont (Bridge). La restauration de la configuration complète d'un système n'est pour l'instant possible qu'avec le Bridge Pro, qui dispose de suffisamment de mémoire pour cela. Mais la sauvegarde n'en est qu'à ses débuts. Philips a promis d'étendre la fonctionnalité avec d'autres mises à jour. Ainsi, une sauvegarde automatique devrait bientôt être possible.

Grâce à l'IA, la programmation des automatisations devrait d'ailleurs également devenir plus simple. Ceux qui ne veulent pas créer de séquences avec des blocs comme auparavant peuvent désormais le faire avec «Custom AI Behaviours». Par chat et commande vocale, je peux décrire au système ce qu'il doit faire. Le logiciel crée une routine que je peux ensuite enregistrer ou modifier et affiner.

Je décris à l'IA ce que les lampes doivent faire, et elle me propose une automatisation.

La plus belle lampe Hue à ce jour

Parmi les nouveaux produits, on trouve Screen Sync. Outre la Sync Box et l'application Sync, c'est désormais la troisième possibilité d'adapter l'ambiance lumineuse à l'image TV. Screen Sync coûte 120 francs ou euros et est une webcam qui filme l'écran ou le téléviseur depuis le haut – jusqu'à une taille de 85 pouces.

La caméra au-dessus du téléviseur filme ce qui est visible à l'écran.

Presque sans délai, Screen Sync analyse les couleurs visibles et adapte les lampes Philips Hue existantes en conséquence. Par rapport aux systèmes précédents, la caméra est universellement utilisable, peu importe ce qui est diffusé sur l'écran et à partir de quelle source. En contrepartie, il y a une latence minimale que je n'ai pas trouvée gênante lors de ma première prise en main. La caméra que je dois suspendre au-dessus du téléviseur me gênerait davantage.

Parmi les nombreuses nouvelles lampes et lumières, «Liane» se distingue : un tube lumineux LED disponible en longueurs de trois ou cinq mètres. Il repose sur la technologie OmniGlow, qui permet un éclairage uniforme et des dégradés de couleurs homogènes. Le tube lumineux peut être suspendu, serpenté ou enroulé. Les possibilités sont quasi infinies et limitées uniquement par le budget. Les prix de 400 à 530 francs ou euros sont le seul bémol de ce luminaire – à mon avis le plus beau à ce jour – de Philips Hue.

Presque une œuvre d'art : installation lumineuse avec des Lianes.

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