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Mecha Comet : une console portable Linux modulaire récolte plus d'un million de dollars sur Kickstarter

Martin Jud Traduction : traduction automatique 26/8/2026

La console portable sous Linux ARM Mecha Comet a récolté plus d'un million de dollars sur Kickstarter. Cet appareil modulaire s'adresse à tous ceux qui recherchent un système portable ouvert et réparable.

3346 personnes ont promis 1 198 844 dollars américains pour le Mecha Comet sur Kickstarter, pour un objectif de financement initial de seulement 50 000 dollars. La campagne s'est terminée le 23 août 2026.

Ceux qui souhaitent acquérir cet appareil portable ont le choix entre deux SoC ARM : le NXP i.MX 8M Plus avec quatre cœurs Cortex-A53, un GPU Vivante et une NPU de 2,3 TOPS, ou le NXP i.MX 95 avec six cœurs Cortex-A55, un GPU Arm Mali et une NPU de 2 TOPS. Il est possible de choisir entre 2, 4 ou 8 Go de RAM ainsi que 64 ou 128 Go de stockage eMMC. Un emplacement M.2 permet l'installation d'un SSD ou d'un modem mobile. L'utilisation de cet emplacement pour des accélérateurs d'IA plus puissants et évolutifs est actuellement en cours de test.

Au lancement, il n'y a que peu d'extensions disponibles.

Source : Mecha Systems Inc.

Le boîtier mesure 155 × 73 × 14 mm et pèse 225 grammes. L'écran AMOLED mesure 3,92 pouces, offre une résolution de 1080 × 1240 pixels et une luminosité de 500 nits. L'équipement comprend deux ports USB-C, un port mini-HDMI (DisplayPort via Type-C avec 2k60), une prise jack 3,5 mm, un emplacement SIM (pour modems 4G/5G), un lecteur de carte MicroSD (jusqu'à 1 To), une caméra de 8 mégapixels avec autofocus (IMX219), deux microphones numériques, un haut-parleur HD et un moteur de vibration haptique. S'y ajoutent le Wi-Fi 6 (2,4 et 5 GHz), le Bluetooth 5.4 avec BLE et LE Audio, un capteur de mouvement à 9 axes (accéléromètre, gyroscope, magnétomètre) ainsi qu'une puce de sécurité (Trust Anchor) pour les communications chiffrées. La batterie de 4100 mAh se recharge via USB-C.

Module clavier

Source : Mecha Systems Inc.

Le Mecha Comet fonctionne sous Mechanix OS, un dérivé de Linux basé sur Fedora. Le chargeur de démarrage, le noyau et le système de fichiers racine sont open source. Des applications natives pour les fichiers, la caméra, la musique et les notes sont préinstallées.

Module manette de jeu

Source : Mecha Systems Inc.

La particularité réside dans le matériel modulaire. Des extensions peuvent être connectées via un connecteur magnétique à 40 broches ; actuellement, un clavier programmable (25 dollars), une manette de jeu (20 dollars) et un module de breakout GPIO (15 dollars) sont disponibles. Les extensions peuvent être commandées individuellement ou sous forme de pack – le «All Extensions Bundle» coûte 50 dollars, le pack «Gamepad+Keyboard» 40 dollars. Toutes les extensions sont basées sur du matériel ouvert. Le matériel lui-même est publié sous la licence CERN Open Hardware, ce qui signifie que les plans sont publics et que vous êtes autorisé à les reproduire et à les modifier.

Module de breakout GPIO

Source : Mecha Systems Inc.

Après la fin de la campagne Kickstarter, le Mecha Comet peut toujours être précommandé via le site web du fabricant, mais à des prix plus élevés que pendant la phase de financement participatif. Les versions Kickstarter se situaient entre 159 et 269 dollars. La précommande actuelle commence à 239 dollars américains, plus 28 dollars de frais de port – selon le pays de livraison, des droits de douane et une taxe sur la valeur ajoutée à l'importation peuvent s'ajouter. La livraison est prévue à partir de l'automne. Comme c'est souvent le cas pour de tels projets, un certain risque résiduel subsiste concernant la date de livraison exacte.

Mecha Systems garantit le support logiciel pour Mechanix OS pendant sept ans. Le SoC NXP intégré est pris en charge par le fabricant de puces lui-même avec des mises à jour de pilotes à long terme jusqu'en 2036, ce qui assure la compatibilité au niveau le plus bas, indépendamment du support fourni par Mecha Systems.

Photo d’en-tête : Mecha Systems Inc.

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