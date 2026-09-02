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Le lave-vaisselle analyse les tasses, les assiettes et les casseroles à l'aide d'une caméra

Lorenz Keller Traduction : traduction automatique Lorenz Keller Photos: 2/9/2026

Le Miele G8 Diamond est équipé d'une caméra intégrée. Grâce à celle-ci, le lave-vaisselle analyse ce qu'il contient et la quantité chargée, puis adapte son programme en conséquence.

Les réfrigérateurs et les fours en sont déjà équipés, c'est maintenant au tour du lave-vaisselle. Miele a présenté le G8 Diamond lors du salon technologique IFA à Berlin : il est doté d'un objectif à l'intérieur de la porte. Dès que celle-ci est fermée, il prend une photo et l'analyse localement sur l'appareil.

La caméra dans la porte du lave-vaisselle, à côté du compartiment à poudre.

Il commence par identifier le type de chargement. Si des casseroles ou des poêles se trouvent dans le lave-vaisselle, le modèle haut de gamme de Miele augmente la performance de nettoyage. Si de la vaisselle en plastique est détectée, l'appareil active «ExcellentDry». Ce programme active le système à air chaud après le cycle de lavage. Il sèche la vaisselle, ce qui est particulièrement utile pour le plastique. Avec ma machine, j'ai généralement encore besoin d'un torchon pour cela. Les bouteilles déclenchent également un programme de rinçage spécial qui les nettoie mieux à l'intérieur.

Dosage automatique – avec ses propres cartouches

Le G8 Diamond mesure également la quantité de chargement. Cela aide au dosage correct du produit de rinçage. De plus, je peux régler dans l'application que la machine démarre automatiquement le lavage à partir d'un certain niveau de remplissage. Ainsi, dès que 80 pour cent sont atteints, le lave-vaisselle lave par exemple la vaisselle entre 22h et 6h du matin – profitant ainsi du tarif de nuit plus avantageux. Si j'avais une installation photovoltaïque, cela pourrait également être combiné avec un pic d'énergie solaire.

La caméra analyse la vaisselle et adapte le programme.

L'appareil dose la poudre automatiquement. Cependant, avec le système dit PowerDisk, qui existe déjà depuis 2018, des cartouches Miele sont nécessaires. Aucune autre poudre ne peut être dosée automatiquement. Quoi qu'il en soit : les tablettes ou la poudre peuvent également être dosées manuellement.

Le Miele G8 Diamond sera lancé en avril 2027 en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Les prix ne sont pas encore connus.

PowerDisk est le nom du système de dosage automatique avec des cartouches propres à Miele.

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