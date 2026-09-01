Nouveautés + tendances 9 6

La brosse électrique de Dyson projette du bain de bouche entre les dents

Lorenz Keller Traduction : traduction automatique 1/9/2026

La première brosse à dents électrique de Dyson s'appelle CameraJet. Sa particularité : cette brosse à dents sonique est dotée d'un réservoir et projette du bain de bouche dans les espaces interdentaires. Cela nécessite toutefois un dentifrice spécial.

Brossage des dents, fil dentaire, bain de bouche : l'hygiène bucco-dentaire est une tâche fastidieuse. Par manque de temps, par commodité ou même par paresse, beaucoup de gens se contentent du brossage et ne nettoient les espaces interdentaires et la cavité buccale que de temps en temps (si tant est qu'ils le fassent).

Avec sa première brosse à dents électrique, Dyson veut réduire le nombre d'étapes de trois à deux. Pour ce faire, le fabricant anglais réunit tout dans un seul appareil, le CameraJet. Nous reviendrons plus tard sur le lien avec une caméra.

Tout d'abord, cette nouveauté est une brosse à dents sonique classique. Dyson ne serait pas Dyson si ses ingénieurs n'avaient pas totalement réinventé le principe – du moins, c'est ce qu'affirme le marketing. Un mouvement sonique variable permet aux poils de bouger constamment et de ne pas rester coincés dans les zones difficiles d'accès. La concurrence, Philips et Oral-B, prétendrait naturellement la même chose pour ses propres produits.

James Dyson avec la première brosse à dents électrique du fabricant.

Source : Dyson

Nous connaissons également déjà les brosses interchangeables, qui ne sont bien sûr disponibles que chez le fabricant concerné. Chez Dyson, elles contiennent une puce RFID qui indique le moment opportun pour les remplacer.

Ciblage précis des espaces interdentaires

La brosse Dyson est toutefois nettement plus imposante que celles de la concurrence. Cela est dû à sa deuxième fonction : le fabricant a intégré un jet dentaire. C'est-à-dire un réservoir pour bain de bouche, un système de pression et une buse équipée d'une caméra.

Oui, Dyson a bel et bien intégré une lentille macro dans la brosse à dents. Elle s'active dès que le bain de bouche est en marche. La caméra détecte les espaces interdentaires et y projette une dose ciblée de bain de bouche ou d'eau.

La tête de brosse avec l'objectif de la caméra et la buse.

Source : Dyson

J'ai pu la tester brièvement : le déclenchement est bien perceptible, aussi bien sur la brosse que dans la bouche. Avec le léger cliquetis des impulsions individuelles, je passe la brosse sur mes dents. Le jet d'eau n'est pas désagréable, mais un peu inhabituel. Grâce à un « réservoir anti-gravité » spécial, alias réservoir pour bain de bouche, le jet fonctionne de manière uniforme, que je tienne la brosse à dents horizontalement ou verticalement.

La brosse projette le liquide précisément dans les espaces interdentaires.

Source : Dyson

La brosse se recharge via la station de base. D'une simple pression sur un bouton, je remplis à nouveau le réservoir de 12,5 millilitres. Cela suffit exactement pour un cycle de brossage. Et si j'en ai envie, je peux suivre le processus de brossage en direct via l'application. Je peux aussi observer mes dents sans utiliser le jet dentaire, avec une perspective que seuls les dentistes ont habituellement. Selon Dyson, le système ne stocke les images nulle part et ne les télécharge pas dans le cloud.

Bouche ouverte, caméra allumée – c'est une vue que seul le dentiste a d'habitude.

Source : Dyson

Dyson lance son propre dentifrice

Le gros inconvénient : le bain de bouche du CameraJet ne fonctionne que s'il n'y a pas trop de mousse dans la bouche, sinon la caméra ne voit rien. C'est pourquoi Dyson a développé sa propre gamme de dentifrices et de bains de bouche, spécialement adaptés au système. Je vérifierai lors de mon test si cela fonctionne aussi avec votre dentifrice préféré.

Dyson a développé un dentifrice qui ne mousse pas beaucoup.

Source : Dyson

Avec un prix de vente officiel de 479 francs, la Dyson CameraJet fait partie des brosses à dents électriques les plus chères du marché. En contrepartie, vous bénéficiez de l'équipement complet avec brosse, station de charge, étui de voyage, dentifrice et bain de bouche. Le prix des produits de soins bucco-dentaires vendus séparément par la suite et la date de disponibilité dans notre boutique ne sont pas encore fixés. L'appareil sera présenté pour la première fois au grand public lors du salon technologique IFA à Berlin à partir du 3 septembre.

Photo d’en-tête : Dyson

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 9 personne(s)







