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Très petits, caméra d'action amovible ou encre électronique : les nouveaux smartphones de l'IFA

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique Jan Johannsen Photos: 7/9/2026

En parcourant l'IFA, je dois chercher les smartphones parmi les robots, les machines à laver et les téléviseurs. Dès que je les trouve, je me réjouis des nouveautés passionnantes.

Bien que Xiaomi et Motorola soient également présents à Berlin, ce sont les petits fabricants qui dominent l'actualité des smartphones à l'IFA. Le nombre de smartphones d'extérieur chinois est frappant, mais des fournisseurs européens tentent également de trouver leur niche.

Oukitel C17 et C26 : Chérie, j'ai rétréci les smartphones

Souvent réclamés dans les commentaires et désormais bien réels : les petits smartphones. Outre de nombreux smartphones d'extérieur, on trouve le C17 et le C26 sur le stand d'Oukitel. Ils ressemblent étrangement à deux grands smartphones.

Android est à bord.

L'équipement des smartphones de 4 pouces est identique, y compris les variantes de stockage :

Android 16

Appareils photo de 13 et 5 mégapixels

Batterie de 2300 mAh, vitesse de charge de 10 watts

3 ou 4 gigaoctets de mémoire vive

32 ou 64 gigaoctets de stockage de données

Unisoc T610 ou T310

Si cela ne cause pas d'ennuis avec Apple et Samsung.

Le prix et la disponibilité sont encore inconnus, mais ils doivent d'abord passer le contrôle des droits de marque des douanes.

Comparaison de taille avec le Pixel 10 Pro XL.

Unlefone : caméra d'action, batterie remplaçable à chaud ou mesure de distance

L'attraction sur le stand d'Ulefone est le Xsnap 7 Pro. À l'arrière du smartphone, je peux retirer une caméra d'action. Avec une charge de batterie, elle enregistre des vidéos jusqu'à 40 minutes en résolution 2,8K. Le transfert de données vers le smartphone s'effectue via WiFi 6. Ainsi, l'Unlefone sert d'écran de 6,67 pouces pour la petite caméra.

Le smartphone devient l'écran de la caméra d'action.

Le Xsnap 7 Pro recharge la caméra d'action plusieurs fois grâce à sa batterie de 9300 mAh. Les caméras fixes fournissent des images de 50 et 64 mégapixels, la caméra frontale prend des selfies de 32 mégapixels. Avec le Dimensity 8400 et 12 gigaoctets de mémoire vive, le smartphone devrait offrir suffisamment de puissance. Le stockage de 512 gigaoctets offre de la place pour quelques vidéos d'action. Coût : probablement 1099 euros.

Ulefone propose d'autres accessoires pour la caméra d'action afin de l'installer indépendamment du smartphone.

À côté du Xsnap 7 Pro se trouve le Xever 8 sur le stand d'Unlefone. Ce qui frappe, c'est le verrouillage à l'arrière. J'ouvre un curseur et je retire la face arrière. Le deuxième verrou sécurise la batterie de 4800 mAh. Je peux la remplacer sans que le smartphone ne s'éteigne. La batterie intégrée dans le smartphone prend le relais pendant environ trois minutes. Assez de temps pour changer la batterie.

La face arrière et la batterie sont sécurisées par des verrous.

Le reste de l'équipement du robuste smartphone d'extérieur est peu spectaculaire : écran de 6,5 pouces, 8 gigaoctets de RAM, 128 ou 256 gigaoctets d'espace de stockage, Mediatek Helio G200 et des caméras de 64 et 20 mégapixels à l'arrière.

Le smartphone fonctionne quelques minutes sans batterie.

L'Ulefone Armor 35 Pro dispose du même processeur que le Xever 8. Cependant, avec son écran de 6,79 pouces, il est globalement plus grand : il dispose d'une batterie de 11 000 mAh, de 12 gigaoctets de RAM et de trois caméras à l'arrière. La grande particularité est toutefois le télémètre laser. Lancer l'application, aligner le smartphone et appuyer sur un bouton. Ensuite, le smartphone affiche la distance mesurée. La portée est de 1,2 kilomètre.

L'Armor 35 Pro mesure les distances.

La lampe composée de 655 LED à l'arrière est également frappante. Elles génèrent une luminosité allant jusqu'à 900 lumens. Une caméra de vision nocturne et des certifications IP68 et IP69K complètent le smartphone d'extérieur. L'Armor 35 Pro devrait être commercialisé en septembre.

Blackview Xplore 6 : lentille amovible pour un smartphone d'extérieur

Blackview étend la distance focale de son smartphone d'extérieur Xplore 6 avec un téléobjectif amovible. Celui-ci ne tient que sur une coque spéciale, mais porte la distance focale de la caméra périscopique de 50 mégapixels à 230 millimètres. Sans lentille amovible, elle n'offre qu'un zoom triple par rapport à la caméra principale de 50 mégapixels.

Smartphone d'extérieur avec téléobjectif amovible et mini écran tactile à l'arrière.

À l'arrière du Xplore 6 se trouve un écran tactile de 1,47 pouce. Il affiche l'heure, sert de viseur pour la caméra ou permet de contrôler la lecture multimédia. En termes de performances, le Blackview est parfaitement positionné avec le Dimensity 9400+ et 18 gigaoctets de mémoire vive. La batterie est énorme avec 12 000 mAh. Le prix et la disponibilité chez nous ne sont pas encore connus.

Xiaomi 18 Fold : à regarder, pas à toucher

Avant même que Xiaomi n'ait vraiment présenté son 18 Fold, le fabricant le présente sur son stand. Cependant, uniquement pour être regardé sous verre. Une vidéo tourne sur le smartphone pliable, mais il ne bouge pas. Pour l'instant, il ne devrait être disponible qu'en Chine.

Nouveautés + tendances Xiaomi 18 Fold : un smartphone pliable compact sortira deux jours avant l'iPhone Fold Jan Johannsen 121 likes 121 61 commentaires 61

TCL P80 Ultra : E-Ink avec écran AMOLED

TCL utilise depuis longtemps sa technologie Nxtpaper pour basculer par simple pression sur un bouton entre une vue colorée et une vue noir et blanc économe en énergie. L'écran tactile reste cependant plus rapide que sur les écrans E-Ink classiques. Une autre option est un «Paper Mode» mat. Celui-ci est censé ménager les yeux en imitant les propriétés du papier et en étant par exemple un peu plus sombre et en rendant la température de couleur plus chaude.

Le TCL P80 Ultra en mode Max-Ink.

Le TCL P80 Ultra est le premier smartphone Nxtpaper avec un écran AMOLED. L'écran du modèle haut de gamme mesure 6,83 pouces et a une résolution de 2766 × 1280 pixels. La puissance de calcul est assurée par le Dimensity 7400 Elite et huit gigaoctets de mémoire vive. À l'arrière se trouvent une caméra principale de 50 mégapixels, une caméra ultra grand-angle de 32 mégapixels et une caméra téléobjectif de 50 mégapixels. La batterie a une capacité de 5800 mAh.

En termes de prix, le TCL P80 Ultra démarre à 549 euros avec 256 gigaoctets d'espace de stockage. Pour 512 gigaoctets, il faudra débourser 599 euros. La disponibilité est encore incertaine.

Mudita Kompakt : ralentissement grâce à l'E-Ink

Bien que déjà disponible, le Mudita Kompakt a été pour moi une nouvelle découverte à l'IFA. L'entreprise originaire de Pologne veut surtout proposer un ralentissement avec son smartphone pratique. Il peut téléphoner, naviguer ou prendre des photos. Celles-ci sont tout de même envoyées en couleur vers d'autres appareils.

Un smartphone censé assurer la tranquillité.

L'écran E-Ink réagit plus rapidement que d'autres écrans gris, mais toujours plus lentement que les écrans tactiles couleur. Il n'y a actuellement pas de navigateur ni d'applications de réseaux sociaux sur l'appareil. Avec Mudita OS 2.0, la sélection d'applications adaptées à l'écran E-Ink devrait augmenter à l'automne.

La géolocalisation fonctionne.

Shifted iPhone : une nouvelle face arrière pour l'iPhone

Shift, originaire de Hesse, propose en fait des smartphones modulaires et faciles à réparer avec les Shift Phones. Entre-temps, l'entreprise s'intéresse aussi à l'iPhone. Sous le label «Shifted iPhone», elle propose de nouvelles faces arrière pour l'iPhone 15 et 16 Pro. Celles-ci ne sont pas collées et peuvent être retirées avec une ventouse, ce qui facilite l'accès aux composants de l'appareil.

La face arrière de Shift pour l'iPhone.

Soit vous achetez directement un Shifted iPhone d'occasion auprès de l'entreprise hessoise, soit vous envoyez votre iPhone. Ils remplacent alors la face arrière originale dans de meilleures conditions que ce qui est possible à la maison. La face arrière seule coûte 88 euros, service d'installation inclus, il faut compter 133 euros. Shift réduit les deux prix dans sa boutique en ligne au lancement à 69 et 104 euros respectivement.

Motorola Edge 70 Plus : le septième modèle de la série

Chez Motorola, qui a présenté ses nouveautés en dehors du salon dans la salle des fêtes d'un hôtel, cela devient plus ennuyeux. Le Motorola Edge 70 Plus est le septième modèle de la série Edge 70. Par rapport au modèle standard, il mérite le Plus grâce à une batterie plus grande (6500 au lieu de 4800 mAh) et une résolution plus élevée (200 au lieu de 50 mégapixels) pour la caméra principale.

Avec l'Edge 70 Plus, Motorola augmente la résolution de la caméra principale.

Un moins dans le nom aurait été mérité par l'Edge 70 Plus en raison de la suppression de la deuxième caméra, du chipset plus faible et de la réduction de l'étanchéité à la protection contre les éclaboussures. Le smartphone devrait sortir dans les semaines à venir et coûter 599 euros.

L'Edge 70 Plus est disponible en quatre couleurs.

Le Motorola Razr 70 propose des changements purement optiques avec des cristaux Swarovski. 35 de ces pierres de verre scintillantes sont placées sur le smartphone noir. Le smartphone en édition limitée coûte 999 euros.

Photo d’en-tête : Jan Johannsen

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