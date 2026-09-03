Xiaomi 18 Fold : un smartphone pliable compact sortira deux jours avant l'iPhone Fold
Le choix de la date ne peut pas être un hasard. Deux jours avant la présentation supposée de l'iPhone Fold, Xiaomi lance son 18 Fold sur le marché. Le smartphone est même déjà visible en avant-première à l'IFA de Berlin.
Le format passeport est la nouvelle tendance pour les smartphones pliables. Bien que Xiaomi ne présente son 18 Fold à l'IFA que sous une vitrine, sa commercialisation (en Chine) devrait débuter dès le 7 septembre. Cela intervient deux jours avant la présentation supposée de l'iPhone Fold dans un format similaire. Autre particularité : il s'agit du premier smartphone équipé du chipset Xring 03 développé par Xiaomi.
Le prochain smartphone au format passeport
Lors de sa conférence de presse à l'IFA, Xiaomi n'a mentionné le 18 Fold qu'en passant. Pour le marché européen, les machines à laver, aspirateurs et voitures présents sur le stand semblent être plus importants. Néanmoins, le smartphone pliable est bien exposé dans une vitrine à Berlin.
Sur le service de messagerie Weibo, le patron de la division mobile de Xiaomi, Lu Weibing, a présenté le smartphone le 2 septembre avec les premières images. Avec un écran extérieur de 5,38 pouces et un écran tactile de 7,58 pouces une fois déplié, il est très similaire en termes de taille au Fold 8 (5,5 et 7,6 pouces).
De l'extérieur, on peut voir que le Xiaomi 18 Fold dispose de trois caméras à l'arrière. Leica a de nouveau mis la main à la pâte. Le Fold 8 de Samsung n'en possède que deux. Bien qu'il ne soit pas visible, le chipset du 18 Fold a déjà été annoncé par Xiaomi : le Xring 03, développé en interne par la marque.
Le Xring 03 est censé rivaliser avec les meilleurs chipsets de Qualcomm, Mediatek et Apple en termes de performance et d'efficacité. Il dispose de dix cœurs de calcul et d'un GPU Mali-G2. Cependant, les résultats de tests connus jusqu'à présent proviennent d'une carte de développement et non d'un smartphone, où le refroidissement peut être différent.
Même si Xiaomi devance Apple avec le 18 Fold, rien n'indique que ce smartphone pliable sera disponible prochainement en dehors de la Chine.
Lorsque j'étais à l'école primaire, je m'asseyais dans le salon d'un ami avec de nombreux camarades de classe pour jouer à la Super NES. Aujourd'hui, je mets directement la main sur les dernières technologies et les teste pour vous. Ces dernières années, j'ai travaillé chez Curved, Computer Bild et Netzwelt, et maintenant chez Digitec et Galaxus.
Du nouvel iPhone à la résurrection de la mode des années 80. La rédaction fait le tri.Tout afficher