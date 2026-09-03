Nouveautés + tendances 9 10

Xiaomi 18 Fold : un smartphone pliable compact sortira deux jours avant l'iPhone Fold

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique Jan Johannsen Photos: 3/9/2026

Le choix de la date ne peut pas être un hasard. Deux jours avant la présentation supposée de l'iPhone Fold, Xiaomi lance son 18 Fold sur le marché. Le smartphone est même déjà visible en avant-première à l'IFA de Berlin.

Le format passeport est la nouvelle tendance pour les smartphones pliables. Bien que Xiaomi ne présente son 18 Fold à l'IFA que sous une vitrine, sa commercialisation (en Chine) devrait débuter dès le 7 septembre. Cela intervient deux jours avant la présentation supposée de l'iPhone Fold dans un format similaire. Autre particularité : il s'agit du premier smartphone équipé du chipset Xring 03 développé par Xiaomi.

Le prochain smartphone au format passeport

Lors de sa conférence de presse à l'IFA, Xiaomi n'a mentionné le 18 Fold qu'en passant. Pour le marché européen, les machines à laver, aspirateurs et voitures présents sur le stand semblent être plus importants. Néanmoins, le smartphone pliable est bien exposé dans une vitrine à Berlin.

Regarder, mais ne pas toucher.

Sur le service de messagerie Weibo, le patron de la division mobile de Xiaomi, Lu Weibing, a présenté le smartphone le 2 septembre avec les premières images. Avec un écran extérieur de 5,38 pouces et un écran tactile de 7,58 pouces une fois déplié, il est très similaire en termes de taille au Fold 8 (5,5 et 7,6 pouces).

Jusqu'à présent, le Xiaomi 18 Fold n'est visible qu'en rouge.

De l'extérieur, on peut voir que le Xiaomi 18 Fold dispose de trois caméras à l'arrière. Leica a de nouveau mis la main à la pâte. Le Fold 8 de Samsung n'en possède que deux. Bien qu'il ne soit pas visible, le chipset du 18 Fold a déjà été annoncé par Xiaomi : le Xring 03, développé en interne par la marque.

Pour les caméras du 18 Fold, Xiaomi collabore avec Leica.

Le Xring 03 est censé rivaliser avec les meilleurs chipsets de Qualcomm, Mediatek et Apple en termes de performance et d'efficacité. Il dispose de dix cœurs de calcul et d'un GPU Mali-G2. Cependant, les résultats de tests connus jusqu'à présent proviennent d'une carte de développement et non d'un smartphone, où le refroidissement peut être différent.

Le Xring 03 n'est pas le premier ni le seul chipset de Xiaomi.

Même si Xiaomi devance Apple avec le 18 Fold, rien n'indique que ce smartphone pliable sera disponible prochainement en dehors de la Chine.

Photo d’en-tête : Jan Johannsen

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 9 personne(s)







