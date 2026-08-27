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Samsung présente le Galaxy S26 FE : matériel allégé, logiciel dernier cri

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 27/8/2026

Le Galaxy S26 FE est la version plus abordable du S26 Plus. Du moins sur le papier. En réalité, le prix du modèle Plus est déjà inférieur au prix de lancement du FE.

La principale différence entre le Galaxy S26 FE et le S26 Plus réside dans le processeur intégré. Pour le modèle FE, Samsung a opté pour l'Exynos 2500, moins puissant que l'Exynos 2600 de cette année. En revanche, il s'agit du premier modèle S26 à être équipé de la nouvelle interface One UI 9, basée sur Android 17. La mise à jour devrait également être disponible prochainement pour les anciens modèles.

Matériel allégé, logiciel dernier cri

En termes de dimensions, le Galaxy S26 FE est légèrement plus grand que le modèle Plus avec 161,6 × 76,9 × 7,4 millimètres. Avec 193 grammes, il pèse également trois grammes de plus. L'écran AMOLED mesure lui aussi 6,7 pouces et offre un taux de rafraîchissement de 120 hertz. La résolution et la luminosité sont légèrement inférieures, mais devraient être largement suffisantes pour un usage quotidien.

Le système de caméra du FE est également presque entièrement repris du S26 Plus : l'appareil photo principal a une résolution de 50 mégapixels, tandis que l'ultra grand-angle et la caméra frontale affichent chacun 12 mégapixels. Seul le triple téléobjectif offre une résolution légèrement inférieure de huit mégapixels.

Les trois caméras au dos du Galaxy S26 FE.

Bien que l'Exynos 2500 offre un peu moins de puissance que la puce du S26 Plus, Samsung affirme qu'il n'y aura aucune restriction en termes de fonctionnalités. Tous les outils de Galaxy AI fonctionnent donc également sur le FE. Cela inclut l'édition d'images par commande vocale ou MyFanCam, qui maintient automatiquement une personne au centre de l'image lors de l'enregistrement de vidéos. Cette dernière fonctionnalité est héritée des pliables tout juste présentés. Les autres modèles S26 ne disposent pas encore de cette fonction.

Le Galaxy S26 FE dispose d'un cadre en aluminium.

Par ailleurs, SuperSteadyVideo assure un horizon droit dans les vidéos, même lors de rotations à 360 degrés. Samsung promet également des améliorations pour les prises de vue nocturnes. Now Brief et Now Nudge sont là pour vous aider à garder une vue d'ensemble. Circle-to-Search et Gemini Live peuvent désormais reconnaître plusieurs éléments à la fois et non plus un seul à la fois. Galaxy AI comprend également un scanner de documents, l'Audio Eraser pour supprimer les bruits de fond lors des enregistrements audio et vidéo, ainsi que des fonctions d'agent encore plus poussées qui fonctionnent de manière transversale entre les applications.

Le S26 FE aux côtés des trois autres variantes du S26.

Le S26 FE reprend la batterie de 4900 mAh du modèle Plus. Il en va de même pour la charge filaire de 45 watts et la charge sans fil de 15 watts. Le FE présente un léger avantage en ce qui concerne les mises à jour logicielles : comme il est lancé avec Android 17, le support promis s'étend une version Android plus loin que pour les autres modèles S26. Les mises à jour de sécurité sont également garanties pendant sept ans.

Prix et disponibilité

Le Galaxy S26 FE devrait être disponible à partir du 4 septembre. Le prix de vente conseillé en Allemagne commence à 799 euros pour 128 gigaoctets de mémoire interne. Il passe à 899 euros pour 256 gigaoctets et à 1099 euros pour 512 gigaoctets. En bonus, six mois de Google AI Pro d'une valeur de 120 euros sont offerts. Il n'y a pas de prix de vente conseillé officiel pour la Suisse.

Photo d’en-tête : Samsung

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