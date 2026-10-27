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iCrack : Apple confirme un problème d'écran sur le duo d'iPhone

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 27/10/2026

Le premier pliable d'Apple connaît son premier scandale. Les rapports faisant état d'écrans internes brisés sur l'iPhone Duo se multiplient. Apple reconnaît désormais officiellement le problème.

Plusieurs acheteurs de l'iPhone Duo signalent des problèmes similaires : lors de l'ouverture ou de la fermeture, la charnière devient soudainement dure et un craquement se fait entendre. Ensuite, l'écran interne affiche une ligne lumineuse, des pixels morts ou tombe partiellement en panne. Les fissures apparaissent généralement le long de la pliure ou dans la moitié inférieure de l'écran. «Bloomberg» a [a href="https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-10-26/apple-s-foldable-iphone-duo-draws-early-complaints-of-the-screen-cracking">recensé des cas sur plusieurs marchés.

Les cassures d'écran surviennent toujours au même endroit.

Source : Jainam Shah / X

Dans une déclaration aux médias américains, Apple évoque un problème avec l'écran interne «sur un petit nombre d'appareils iPhone Duo». Le groupe souligne que la plupart des smartphones ne sont pas vulnérables et que le défaut apparaît très tôt sur les exemplaires concernés. Les clients sont invités à contacter AppleCare ou un Apple Store. Plusieurs témoignages de personnes concernées confirment qu'Apple remplace les appareils défectueux sans discuter, bien qu'un appareil de remplacement ne soit pas toujours immédiatement disponible.

Apple ne s'exprime pas sur la cause. Divers experts situent l'origine du problème dans le mécanisme de pliage : «iFixit» montre dans sa vidéo de démontage un problème potentiel autour d'un support central dans la charnière, qui pourrait exercer une pression par l'arrière sur le panneau ultra-fin lors de la fermeture. Des rails métalliques mal ajustés sont également une cause possible.

L'indice IP68 est-il trompeur ?

Zack Nelson de «JerryRigEverything» soupçonne également le support central d'être la cause des cassures d'écran sur les appareils flambant neufs. Indépendamment de cela, il montre cependant aussi de grandes faiblesses dans l'étanchéité à la poussière. L'indice IP68 semble ne s'appliquer qu'en laboratoire, lorsque le pliable n'est pas manipulé. Dès que Nelson ouvre ou ferme le Duo, des grains de poussière et de sable pénètrent sans problème dans la charnière et jusqu'à l'intérieur de l'appareil. Une seule particule de ce type peut suffire à briser l'écran.

Nelson prévoit donc de gros problèmes pour le fabricant : «L'indice IP est trompeur. L'iPhone Duo n'est absolument pas résistant à la poussière au quotidien.» Il plaide pour qu'Apple prenne en charge gratuitement ces dommages, même après l'expiration de la garantie. «Non, vous ne le pliez pas mal, Apple l'a mal construit», affirme Nelson en faisant allusion à l'«Antennagate» de l'iPhone 4. Si les clients doivent payer eux-mêmes un nouvel écran pour l'iPhone Duo, cela leur coûtera la somme rondelette de 1000 dollars américains.

Apple vante le design robuste et la longue durée de vie du Duo. Le prix d'entrée est de 1999 francs ou 2299 euros. Les premiers contingents ont été rapidement épuisés. Les délais de livraison s'étendent parfois jusqu'en janvier, ce qui rend les appareils de remplacement rares. Ceux qui n'ont pas de chance recevront donc leur pliable de luxe deux fois : une fois avec une fissure, une fois après une période d'attente.

L'ampleur réelle du problème reste ouverte. Notre appareil de test a été épargné jusqu'à présent. Les chiffres officiels manquent, les cas connus sont limités par rapport à la production totale. Les précédents pliables de Samsung et d'autres fabricants ont eu des problèmes de démarrage similaires – des couches de protection qui s'écaillent aux charnières dures. Apple est arrivé tard sur le marché, mais apparemment pas assez tard pour déjouer la physique du verre, du plastique et du métal. Le pliage reste un sport à haut risque, même dans le segment premium.

Photo d’en-tête : Reddit / u/Bitter_Offer7123

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