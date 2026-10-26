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Apple présente l'iPad Mini avec écran OLED

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 26/10/2026

Meilleur écran, nouvelle puce, boîtier plus fin et protection contre les éclaboussures : Apple offre une mise à niveau à sa petite tablette. Cependant, cela entraîne également une hausse du prix.

L'iPad Mini est doté d'un écran OLED d'une diagonale de 8,5 pouces. C'est 0,2 pouce de plus que la version précédente (8,3 pouces) et 0,9 pouce de plus que l'iPhone Duo (7,6 pouces). Cette amélioration de l'écran s'accompagne d'une hausse de prix. Alors que le dernier iPad Mini coûtait au minimum 499 francs ou 599 euros lors de son lancement, il faut désormais compter 679 francs ou 749 euros.

Avec une épaisseur de 5,4 millimètres et un poids de 255 grammes, le nouvel iPad Mini est plus fin et plus léger que son prédécesseur (6,3 millimètres, 293 grammes). Les spécifications sont presque identiques à celles de l'iPhone Duo (5,2 millimètres, 254 grammes).

Ce n'est pas la seule similitude avec le pliable d'Apple : l'iPad Mini est également équipé de la puce A20 Pro et est désormais disponible en option avec une texture nano, bien que cela ne soit possible qu'à partir de la version avec 256 Go de stockage. Ce revêtement mat coûte 100 francs ou 130 euros de plus.

Pas de Tandem-OLED et seulement 60 Hertz

Ceux qui espéraient que l'iPad Mini intègre la même technologie OLED que l'iPad Pro seront déçus : au lieu de l'« Ultra Retina XDR Display », Apple n'installe ici qu'un « Super Retina XDR Display ». Il ne s'agit pas, comme pour l'iPad Pro, de Tandem-OLED avec 1000 nits de luminosité plein écran et 1500 nits de luminosité de pointe, mais d'un OLED conventionnel avec 600 nits en plein écran et 1200 nits en pointe. Dans l'absolu, cela reste de bonnes valeurs pour une tablette.

OLED n'est pas synonyme d'OLED : pour obtenir le meilleur écran, il faut toujours se tourner vers l'iPad Pro.

Source : Apple

Un autre bémol est cependant l'absence de ProMotion à 120 Hertz. La mini-tablette d'Apple doit continuer à se contenter de 60 Hertz. En revanche, la densité de pixels de 326 pixels par pouce (2316 × 1512 pixels sur 8,5 pouces) dépasse même celle de son grand frère (264 ppi).

Une nouveauté intéressante concerne les haut-parleurs. Ils sont directement couplés à l'écran. Apple appelle cela « Acoustic Display ». Ainsi, l'iPad Mini n'a plus besoin d'ouvertures sur la partie inférieure, ce qui le rend résistant à la poussière et aux éclaboussures selon la norme IP67. Les couleurs disponibles sont « Minuit » et « Lumière stellaire ».

Une averse ne devrait pas pouvoir endommager le nouvel iPad Mini.

Source : Apple

L'iPad Mini est probablement le premier de plusieurs nouveaux produits Apple attendus dans les prochains jours. Il sera possible de le commander à partir du 28 octobre. Les livraisons débuteront le 6 novembre. Dès que les produits seront enregistrés dans notre système, ils seront liés dans cet article.

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