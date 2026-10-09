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Apple annonce un événement pour le 13 octobre – voici ce qui est attendu

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 9/10/2026

Le Home Hub d'Apple, attendu depuis longtemps, verra probablement le jour mardi prochain. Par ailleurs, la firme californienne devrait présenter des mises à jour du HomePod mini et de l'Apple TV 4K, ainsi qu'une collaboration avec LG.

Le mardi 13 octobre 2026, Apple présentera de nouveaux produits sous le titre «Welcome Home». Vous pourrez suivre l'événement à partir de 19h sur le site web d'Apple ou sur sa chaîne YouTube. Le titre est explicite : il devrait s'agir d'appareils domotiques, dont le Home Hub attendu depuis longtemps.

Dans cet article, vous trouverez un résumé actuel des rumeurs. Rien de tout cela n'est confirmé par Apple et, en tant que revendeurs, nous ne disposons pas non plus d'informations privilégiées.

Home Hub : Siri dans toute la maison

L'entrée d'Apple dans le domaine de la domotique est attendue depuis des années. La centrale devrait être un nouveau Home Hub. Il devrait être disponible en deux variantes. L'une peut être fixée au mur, tandis que l'autre devrait être dotée d'un écran posé sur un pied d'enceinte hémisphérique.

Une image de rendu imaginaire du Home Hub. Les dernières rumeurs suggèrent qu'il est en réalité assez petit. Les leakers tablent sur un écran de 6 pouces.

Source : Yanko Design

Le Home Hub serait prêt depuis longtemps, mais Apple aurait voulu attendre que l'IA de Siri soit mature – qui, à vrai dire, est encore au stade bêta et nécessite encore pas mal de travail. Le hub devrait fonctionner sous un système d'exploitation appelé homeOS, basé sur tvOS et incluant les applications et widgets connus.

Sur l'écran, il sera par exemple possible de consulter des entrées de calendrier, de regarder des vidéos, de passer des appels vidéo et de contrôler des appareils domotiques. En veille, le Home Hub affichera probablement l'heure ou des widgets configurables. Grâce à la caméra et à la reconnaissance faciale, le logiciel détectera qui se trouve à proximité dans les foyers composés de plusieurs personnes – et affichera des éléments personnalisés. Le Home Hub devrait coûter 350 dollars américains. Apple espère que les gens en installeront plusieurs dans leur maison.

HomePod mini, Apple TV 4K

Outre le Home Hub, une mise à jour du HomePod mini est attendue. Il devrait être équipé d'un processeur plus rapide et de la puce réseau N1 d'Apple. Celle-ci prend en charge le Wi-Fi 7, le Bluetooth 6 et Thread. Grâce au nouveau processeur, le HomePod mini devrait également offrir une prise en charge complète d'Apple Intelligence. Le grand HomePod ne semble pas bénéficier de mise à jour pour le moment. Il n'est pas clair s'il sera remplacé par le nouveau Home Hub ou simplement mis à jour plus tard.

Le facteur de forme du HomePod mini ne devrait pas changer.

Source : Apple

L'IA de Siri arrive également sur la nouvelle Apple TV 4K. Celle-ci devrait être dotée d'une puce plus puissante et de plus de mémoire vive (RAM). Selon les rumeurs, il s'agirait soit de l'A19, soit de l'A19 Pro (qui équipe également l'iPhone 17 Pro) avec 8 ou 12 gigaoctets de RAM. Comme pour le HomePod mini, la puce réseau N1 sera ajoutée.

Coopération avec LG ?

Un nouveau produit et deux mises à jour seraient un peu légers pour un événement dédié. Il est donc fort possible que les Californiens présentent en même temps une collaboration avec LG. Selon un rapport de «Bloomberg», Apple souhaite commercialiser, en collaboration avec le fabricant sud-coréen, des caméras de surveillance, une sonnette intelligente, un thermostat et d'autres gadgets domotiques.

Pour LG, ce serait un petit coup. Reste à savoir si cette prétendue coopération est une bonne idée pour la marque Apple en ce moment. En effet, LG fait récemment la une des journaux pour de mauvaises raisons, car le fabricant collecterait des données d'utilisateurs pour les vendre à des annonceurs – aussi bien avec des téléviseurs qu'avec des moniteurs. De tels scandales ne correspondent pas du tout à l'image d'Apple, qui accorde depuis des années une grande importance à la protection des données et à la confiance de sa clientèle.

Photo d’en-tête : Apple

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