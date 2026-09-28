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Vibration de l'iPhone : Apple condamné à payer une amende de 5,7 milliards de dollars

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 28/9/2026

Apple doit verser environ 5,7 milliards de dollars de dommages et intérêts à l'entreprise américaine Taction Technology. C'est ce qu'a décidé un tribunal californien. Apple a enfreint deux brevets de l'entreprise avec le moteur de vibration de l'iPhone. Apple a l'intention de contester le jugement.

Peu de gens connaissent probablement l'entreprise Taction Technology. Pourtant, vous connaissez très bien l'un de ses produits : le « Taptic Engine ». Ce petit composant génère le retour haptique ressenti lors de la saisie sur un iPhone ou une Apple Watch, ou encore lors de la réception d'une notification. Apple l'a intégré dès la première Apple Watch et dans chacun de ses téléphones depuis l'iPhone 6s, remplaçant ainsi l'ancien moteur de vibration.

Taction estime désormais qu'Apple utilise deux de ses inventions sans en détenir la licence. Il s'agit concrètement de la violation de deux brevets décrivant un module de vibration capable de générer des retours perceptibles par la peau. Taction réclame aujourd'hui réparation et a déposé plainte.

Le tribunal confirme les réclamations

Le procès devant le tribunal fédéral de district du sud de la Californie a débuté le 14 septembre. Après deux jours de délibérations, sept jurés ont rendu leur verdict : à leurs yeux, les deux brevets ont été violés sur un ou plusieurs points. Ils accordent à l'entreprise Taction Technology une indemnisation d'environ 5,7 milliards de dollars américains. Selon l'agence de presse Reuters, il s'agit du montant le plus élevé jamais accordé par un jury américain dans une affaire de brevet. Toutefois, il n'a pas été prouvé qu'Apple avait violé ce brevet intentionnellement, faute de quoi la somme aurait pu être nettement plus élevée.

Apple conteste le jugement. Auprès du portail d'information CNBC, l'entreprise a déclaré que ni la décision elle-même ni le montant des dommages-intérêts ne reposaient sur des faits, car leur technologie diffère fondamentalement de celle développée par Taction. Cela aurait été confirmé par des tests, des tests que Taction a elle-même effectués sur des appareils Apple. Comme il ne s'agit pas de la même technologie, Apple fait désormais appel.

Cela peut encore durer longtemps

La plainte de Taction Technology date elle-même de cinq ans. Elle a été déposée initialement en avril 2021. Deux ans plus tard, elle a d'abord été rejetée. La Cour d'appel pour le circuit fédéral a ensuite repris l'affaire. Pour Apple, faire appel peut s'avérer payant : par le passé, une affaire de brevet contre la société Immersion s'était terminée par un accord à l'amiable en raison de la menace d'un recours devant la cour d'appel.

Photo d’en-tête : Shutterstock

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