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Transcriptions automatiques et reconnaissance musicale : voici les nouvelles Apple Watch

Michelle Brändle Traduction : traduction automatique 9/9/2026

Les nouvelles Watch Ultra 4 et Watch Series 12 bénéficient d'une version mise à jour de Siri ainsi que de fonctionnalités telles qu'une transcription automatique et une reconnaissance musicale.

Les montres intelligentes d'Apple sont dotées de nouveaux capteurs : Apple a conçu les électrodes de manière à ce qu'elles soient mieux adaptées à la peau que leurs prédécesseurs, afin de mesurer les données de santé avec plus de précision. De plus, les LED vertes destinées à la mesure de la fréquence cardiaque sont plus grandes et la montre mesure le pouls toutes les cinq secondes pour une meilleure précision. Outre les montres, de nouveaux iPhones et AirPods ont également été présentés.

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Mises à jour logicielles et Siri en tant qu'assistante IA

Les montres intelligentes d'Apple bénéficient désormais de Siri AI : par exemple, vous utilisez une grille d'applications dynamique qui affiche cinq applications suggérées par Siri, dont celles que vous utilisez fréquemment ou récemment. Grâce à une application dédiée, vous pouvez utiliser Siri pour des conversations naturelles directement depuis votre poignet. Au lancement, Siri AI n'est disponible qu'en anglais et pas encore dans l'UE ni en Suisse.

Un nouvel algorithme assure un comptage des pas plus précis. Grâce à lui, les mesures de distance en intérieur seraient meilleures. De manière générale, le comptage des pas serait plus précis que sur le modèle précédent. Grâce à un nouveau geste de tapotement à une main, vous pouvez ouvrir un widget de la montre en tapotant votre index et votre pouce.

L'application Santé a fait peau neuve et fournit des recommandations personnalisées basées sur vos activités et vos habitudes. De plus, l'application détermine votre âge fitness en fonction de votre sommeil, de vos habitudes et de votre fréquence cardiaque.

L'application Santé avec de nouvelles fonctionnalités.

Source : Apple

Un nouveau score de préparation (Readiness Score, de 0 à 10) fait exactement cela. Il vérifie à quel point vous êtes prêt pour la journée ou votre prochain entraînement. Pour ce faire, le logiciel analyse votre activité quotidienne, votre charge d'entraînement, vos signes vitaux et votre sommeil. Les recommandations quotidiennes claires de l'Apple Watch incluent par exemple un repos strict, «Tu es prêt» ou tout simplement «Go for it».

L'Apple Watch vous indique si vous êtes prêt pour l'entraînement.

Source : Apple

Les nouvelles approches suivantes sont basées sur Apple Intelligence et ne seront initialement disponibles qu'en anglais et aux États-Unis :

Audio Intelligence : grâce à elle, l'Apple Watch reconnaît les bruits ambiants qui pourraient être importants, comme les sirènes ou une sonnerie de porte.

Reconnaissance sonore : si quelqu'un dit quelque chose d'important et que vous avez besoin d'une répétition, appuyez deux fois sur la couronne pour obtenir une courte transcription (environ 15 secondes) de ce qui vient d'être dit. Pour des raisons de confidentialité, les enregistrements audio ne doivent être stockés nulle part et ne doivent pas non plus comporter de reconnaissance vocale.

Siri Recap : ici, la montre crée un court résumé d'une conversation, d'un cours ou d'une réunion. Vous pouvez ainsi revoir les contenus importants. Si vous activez la fonction lors d'une conversation, Siri crée un titre dans l'application et résume les points les plus importants.

Shazam : la montre reconnaît la musique de votre environnement et collecte les informations dans le widget de reconnaissance musicale de votre montre.

De grandes fonctionnalités intelligentes impliquent de grandes responsabilités (en matière de protection des données).

Source : Apple

Apple Watch Ultra 4

L'Apple Watch Ultra 4 brille avec un écran OLED d'une résolution de 422 × 514 pixels, comme sur le modèle précédent. Grâce à ses 3000 nits, il devrait être bien lisible même en plein soleil et avec une vue latérale. Le boîtier mesure 49 × 44 millimètres et est donc de la même taille que l'Ultra 3.

Voici à quoi ressemble la nouvelle Apple Watch Ultra 4.

Source : Apple

Apple a intégré la nouvelle puce S11 dans la Watch Ultra 4. L'autonomie de la batterie est de 50 heures, et de 84 heures en mode économie d'énergie. Grâce à la fonction de charge rapide, la montre est chargée à 80 % en 45 minutes.

Apple vend la Watch Ultra 4 avec un boîtier en titane de 49 millimètres en noir ou argent pour 749 francs ou 899 euros. Elle est donc au même prix que son prédécesseur lors de son lancement. Elle sera livrée à partir du 18 septembre.

Apple Watch Series 12

Comme à l'accoutumée, la montre est disponible en deux tailles, avec un diamètre de 42 ou 46 millimètres. L'écran OLED a une résolution de 374 × 446 pixels pour la version 42 millimètres. Celle-ci pèse un peu moins de 32 grammes. La nouvelle puce S11 est également présente dans la Watch Series 12.

Pour l'autonomie de la batterie, Apple annonce 24 heures, comme pour le modèle précédent. Cela vous permet au moins de tenir une journée. Elle atteint 38 heures en mode économie d'énergie. En revanche, la recharge est plus rapide : vous atteignez 80 % en environ 30 minutes.

La nouvelle Apple Watch 12 a la même autonomie que son prédécesseur.

Source : Apple

Pour la Watch 12, vous avez le choix entre gris sidéral, bronze foncé, noir et or clair pour le boîtier en aluminium. La version en titane est disponible en argent et en or. Une toute nouvelle version en céramique est disponible en blanc et bleu foncé.

Le prix de vente est de 369 francs ou 449 euros. Elle est donc au même prix que les modèles précédents lors de leur sortie. Elle est disponible à partir du 18 septembre.

Photo d’en-tête : Apple

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