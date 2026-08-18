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Une vidéo divulguée montre des AirPods avec une caméra intégrée

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique Florian Bodoky Photos: 18/8/2026

Apple va apparemment lancer des AirPods avec caméra : une fuite dans macOS Tahoe 26.7 les montre en action.

Des rumeurs circulent depuis un certain temps sur le web selon lesquelles Apple lancerait des AirPods avec une caméra intégrée. Il semble que le chat soit sorti du sac : dans une version presque finale de macOS Tahoe 26.7, le portail MacRumors a découvert une vidéo du produit prévu. Il s'agit apparemment d'une vidéo de démonstration interne.

On y voit un homme tenant un livre. Le titre du livre est capturé par la caméra. La voix off de la vidéo explique que l'environnement de l'utilisateur ou de l'utilisatrice d'AirPod peut être enregistré grâce à la « Visual Intelligence ».

Cependant, il ne s'agit ni de photos classiques ni de vidéos. Les capteurs offrent à Siri une vue en direct de l'environnement. Dans une analyse ultérieure, elle recherche des informations contextuelles et les communique via les écouteurs. De plus, vous pourrez plus tard poser des questions telles que : « Suis-je passé devant une librairie aujourd'hui ? », « Ai-je pris le bus la semaine dernière ? », « Y avait-il des lasagnes au menu d'hier ? » etc.

En interne chez Apple, les AirPods avec caméra seraient appelés « Codename B790 ». Une désignation que Bloomberg avait déjà mentionnée. L'analyste Mark Gurman est certain qu'il en existe deux versions. Le projet « B798 », qui a été reporté à 2027 en raison des modèles d'IA nécessaires – mais aussi le projet « B790 », qui devrait être présenté lors de la keynote de septembre. Les noms « AirPods Pro 4 » ou « AirPods Ultra » circulent sur le web.

Les sections de commentaires des rapports respectifs contiennent de nombreuses voix sceptiques. La vie privée d'autrui, la protection des données en raison d'un traitement des données peu clair et les routines de stockage des informations préoccupent les lecteurs et les lectrices.

Photo d’en-tête : Florian Bodoky

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