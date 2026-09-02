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Les nouvelles montres connectées de Huawei suivent automatiquement le ski et mesurent la tension artérielle

Michelle Brändle Traduction : traduction automatique 2/9/2026

Pour ses dernières montres connectées, Huawei mise sur les données de santé et les sports d'hiver. Avec la Watch D3, l'accent est mis sur la précision de la mesure de la tension artérielle. La Watch GT 7 offre de nouvelles fonctionnalités pour les sports de neige et le cyclisme.

Huawei a présenté de nouvelles montres connectées. La Watch D3 mesure la tension artérielle sur 24 heures grâce à un bracelet airbag, tandis que la GT7 (Pro) propose des améliorations intéressantes par rapport à son prédécesseur pour le ski et le cyclisme. Avec la Watch 6, Huawei lance un nouveau compagnon quotidien pour le multisport et la santé. Ces montres connectées se distinguent par une autonomie allant jusqu'à trois semaines.

Le Huawei Multipass est inclus lors de l'achat de toutes les montres. Il comprend trois mois de Huawei Health+ et 90 jours d'accès premium à diverses applications de fitness et de bien-être telles que Komoot, Headspace et Naviki. Ensuite, le Multipass coûte 8 euros par mois. Avec Health+, vous bénéficiez d'entraînements interactifs, de plans d'entraînement complémentaires, d'analyses de course et autres. Tout cela n'est pas indispensable pour l'utilisation de base.

La Watch GT 7 analyse si vous êtes prêt

La Watch GT 7 est disponible dans un boîtier en acier inoxydable et en deux tailles : 41 millimètres avec un écran de 1,32 pouce et 46 millimètres avec un écran de 1,47 pouce. Leurs écrans AMOLED atteignent une luminosité allant jusqu'à 3000 nits. Les montres bénéficient d'une certification IP69 et sont suffisamment robustes pour la plongée jusqu'à 5 ATM.

La GT 7 offre jusqu'à trois semaines d'autonomie.

La GT 7 Pro dispose en plus d'une lunette en céramique. Au lieu de l'acier inoxydable, le boîtier est en titane et le dos en céramique nanocristalline. Elle offre également un capteur ECG. Elle est désormais autorisée pour l'apnée jusqu'à 40 mètres.

L'autonomie de la batterie est annoncée jusqu'à trois semaines pour les modèles standard et Pro. Elle est de sept jours avec l'écran Always-on. Le paiement sans contact est possible via Curve Pay, mais nécessite un compte bancaire dans l'UE. Vous pouvez utiliser la montre avec des smartphones à partir d'iOS 13 et Android 8.

Notre collègue Jan a déjà testé la Huawei Watch GT 7 Pro. Vous trouverez l'article ici :

Pour le ski, le snowboard et le vélo

La Watch GT 7 dispose de 110 modes sportifs dans sa base de données. Elle reconnaît également automatiquement des sports comme la course à pied, la natation et même le ski et le snowboard. Cela est rendu possible sans GPS grâce à un système multi-capteurs qui détecte votre posture et les différences d'altitude directement depuis le poignet. Ainsi, la montre sait si vous faites des virages dans la neige ou si vous êtes dans le télésiège. La montre enregistre également l'altitude de descente et la vitesse.

Une nouveauté est la détection des virages. De plus, Huawei fournit des cartes de plus de 3000 stations de ski dans le monde entier. Si vous skiez avec vos amis, vous pouvez afficher tout le groupe en temps réel via la fonction «Team-Up».

Des fonctionnalités passionnantes pour les sports d'hiver.

Si vous préférez le vélo aux planches, Huawei propose également un mode vélo : la montre est censée détecter précisément les différences d'altitude. Vous pouvez désormais créer un profil de pente avant le trajet, afin que la montre vous indique plus précisément la pente et la distance restante pendant le voyage. Vous serez averti par des vibrations et une assistance vocale à l'approche de virages serrés si vous vous en approchez trop rapidement. Après vos entraînements, vous recevez une analyse assistée par IA.

La GT 7 vous indique si vous êtes prêt pour un entraînement intensif grâce à un score de performance. Celui-ci est composé de diverses données, telles que votre sommeil, votre niveau de stress actuel, la variabilité de votre fréquence cardiaque et les calories brûlées.

La GT 7 Pro analyse si vous êtes prêt pour un entraînement intensif.

Vous recevez également diverses autres analyses via la montre pour évaluer comment votre corps réagit à l'effort et à la récupération, et quelles activités sont pertinentes à quel moment.

Prix et disponibilité

À partir du 2 septembre, vous pourrez obtenir les montres dans les versions et aux prix suivants. Nous nous efforçons actuellement d'ajouter les montres à notre boutique. Il faudra parfois faire preuve d'un peu de patience.

Watch GT 7 Pro : Jaune, vert et noir, 429 euros (prix conseillé)

Watch GT 7 (41 mm) en blanc : 319 euros (prix conseillé)

Watch GT 7 (41 mm) : Gris, rose et bleu, 299 euros (prix conseillé)

Watch GT 7 (46 mm) : Noir, bleu, jaune et gris, 299 euros / 219 francs (prix conseillé)

Huawei Watch D3 : mesurer la tension artérielle – mais correctement

La fonctionnalité la plus intéressante de la Watch D3 est le bracelet airbag, qui distingue la montre. Elle est censée mesurer la pression au poignet tout en assurant un confort de port.

Mais d'abord, parlons de l'appareil lui-même : l'écran LTPO de la Watch D3 mesure 1,92 pouce et a une résolution de 328 PPI. Huawei a rendu le boîtier un peu plus fin, avec 11,3 millimètres au lieu de 13,3. Le poids reste identique à celui de la D2, soit 40 grammes. Vous pouvez utiliser la montre, comme la GT 7 (Pro), avec des smartphones à partir d'iOS 13 et Android 8.

Grâce au bracelet airbag, il est possible de mesurer la tension artérielle.

Si vous souhaitez mesurer votre tension artérielle, cela se fait via le petit airbag qui comprime le poignet. Soit ponctuellement, soit sur une période de 24 heures. Lors de la mesure longue durée, la montre mesure à un intervalle prédéfini et vous prévient brièvement avant chaque mesure.

La nuit, la mesure s'effectue automatiquement, mais ne devrait pas perturber le sommeil. Du moins selon le fabricant : d'après l'expérience avec le modèle précédent, certains utilisateurs trouvent cela tout de même inhabituel. Les tests ultérieurs montreront si Huawei a apporté des améliorations.

Voici à quoi ressemble la Huawei Watch D3.

Une fonction appelée «Health Glance» vous donne un résumé en 60 secondes sur onze points de santé tels que la fréquence cardiaque, la tension artérielle et la saturation en oxygène (SpO2).

Prix et disponibilité

La Watch D3 sera disponible à partir du 15 septembre dans la boutique en ligne Huawei. Nous nous efforçons également de l'ajouter le plus rapidement possible à notre boutique. La montre est disponible dans les couleurs de boîtier noir, or pâle et or moka, au prix de 449 euros (prix conseillé). Le modèle précédent est disponible ici.

Huawei Watch 6 (Pro)

La Watch 6 est disponible avec un écran de 42 ou 46 millimètres.

Les écrans ont une résolution de 466 × 466 pixels chacun et une luminosité allant jusqu'à 3500 nits. Sur le modèle précédent, elle était de 3000 nits.

Le boîtier de la Watch 6 avec écran de 46 mm est en acier inoxydable, celui du modèle 42 mm est en aluminium pour un poids légèrement inférieur. Cette montre ne pèse ainsi plus que 38 grammes. La Watch 6 Pro est en titane pour l'édition noire et en céramique pour la variante blanche.

La Huawei Watch 6 Pro en noir.

La résistance à l'eau des montres est de 5 ATM et elles possèdent une certification IP-69. Elles sont donc étanches à l'eau et à la poussière. L'autonomie de la batterie s'étend jusqu'à onze jours en mode économie d'énergie. Elle est de quatre jours et demi en utilisation normale.

Le capteur de santé X-Tap de l'année dernière est de retour. Il combine différents capteurs pour dix données de santé, de la fréquence cardiaque au taux d'oxygène dans le sang.

La commande gestuelle du modèle précédent est également présente. Elle permet d'effectuer diverses actions d'une seule main :

Tapotez deux fois avec le pouce et l'index pour confirmer une option.

Faites glisser votre pouce deux fois le long de votre index pour basculer entre les options.

Répondez aux appels, désactivez l'alarme, contrôlez votre musique et déclenchez l'obturateur à distance.

Vous pouvez charger de la musique directement sur la montre pour écouter vos chansons préférées sans smartphone. De plus, vous trouverez plus de 100 modes d'entraînement sur la montre.

Vous pouvez utiliser les montres à partir d'Android 9 et iOS 13.

Prix et disponibilité

La Huawei Watch 6 sera disponible dans les versions suivantes à partir du 2 septembre. Nous nous efforçons de l'ajouter le plus rapidement possible à notre boutique.

Watch 6 (42mm) : 469 euros (prix conseillé)

Watch 6 (46mm) : 489 euros (prix conseillé)

Watch 6 Pro (42mm) : 679 euros (prix conseillé)

Watch 6 Pro (46mm) : 679 euros (prix conseillé)

Photo d’en-tête : Michelle Brändle

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