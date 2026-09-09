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Apple AirPods 5 : ANC Open-Ear et Apple AI dans l'oreille

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 9/9/2026

Apple a présenté les AirPods 5 en deux variantes : les deux modèles bénéficient de l'ANC, de l'audio adaptatif et de l'IA Siri. La version plus chère, dotée d'un boîtier de charge sans fil, offre une meilleure autonomie et un contrôle du volume directement sur les écouteurs.

Apple a présenté les AirPods 5 lors de la keynote du 9 septembre. La mise à jour de la version précédente de 2024 est également disponible dans une version abordable avec réduction active du bruit. Selon Apple, celle-ci devrait filtrer «jusqu'à 50 pour cent de bruit ambiant en plus» que celle de son prédécesseur. Ainsi, tous les modèles actuels d'AirPods disposent désormais de l'ANC. Outre les écouteurs, de nouveaux iPhones et montres ont également été présentés.

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Nouveaux algorithmes pour l'ANC adaptatif et un meilleur son

Outre une ANC améliorée et un mode transparence qui transmet les voix et les bruits ambiants, Apple a également introduit «l'Audio adaptatif» pour les AirPods 5. Selon la situation, celui-ci bascule entre l'ANC et le mode transparence.

Traditionnellement sans silicone, mais avec ANC : les AirPods 5 d'Apple.

Source : Apple

Il existe également une détection des conversations. Si vous commencez à parler, celle-ci baisse le volume de la lecture. Ces fonctionnalités seraient rendues possibles par une nouvelle architecture acoustique et des algorithmes audio, comme l'indique Apple.

Pour le son, Apple s'est inspiré de la version Pro. Il existe ainsi un égaliseur adaptatif pour un «son spatial personnalisé». Concrètement, le son devrait s'adapter à encore plus de formes d'oreilles différentes et être ainsi restitué de manière plus détaillée et plus «fidèle à l'artiste».

Siri est de la partie

Si vous couplez les AirPods 5 avec un iPhone prenant en charge Apple Intelligence, vous pouvez accéder à Siri par commande vocale. Selon Apple, la nouvelle Siri comprend davantage de contexte personnel à partir des applications Messages, Mail ou Photos d'Apple. Vous pouvez par exemple demander si un certain contact vous a récemment envoyé une adresse. Siri recherche dans les messages de ce contact et vous répond ensuite avec l'adresse correspondante. Il existe également une fonction de traduction en direct en chinois, allemand, anglais, français, italien, japonais, coréen, portugais et espagnol.

Deux modèles, deux prix

Les AirPods 5 sont disponibles en deux variantes. La moins chère coûte 119 francs ou 149 euros. La plus chère est proposée à 139 francs ou 169 euros. En contrepartie, vous bénéficiez de cinq heures d'autonomie au lieu de quatre (et 22 heures au lieu de 20 avec le boîtier) ainsi que d'une fonction de charge sans fil pour le boîtier. De plus, sur la variante la plus chère, vous pouvez régler le volume par un geste de balayage sur la tige. Les deux modèles ne sont toutefois protégés que contre les éclaboussures et la poussière selon la norme IP57.

La variante la plus chère se recharge sans fil.

Source : Apple

Les appareils sont disponibles en précommande dès demain et seront livrés à partir du 18 septembre.

Photo d’en-tête : Apple

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