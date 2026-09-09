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Apple présente le iPhone Duo pliable et le iPhone 18 Pro

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 9/9/2026

Le premier pliable d'Apple est doté d'un écran mat et coûte cher. Pendant ce temps, l'iPhone 18 Pro sera équipé d'un appareil photo à ouverture variable. Le modèle standard, quant à lui, se fait attendre.

Apple a présenté de nouveaux iPhones. L'iPhone Duo (les fans de Microsoft auront un déjà-vu) est le premier smartphone pliable de la firme californienne. Il a le format d'un passeport et une épaisseur de 5,2 millimètres. Cette conception fine implique toutefois des compromis sur certaines fonctionnalités, et les nombreux écrans font du Duo l'iPhone le plus cher de tous les temps.

L'iPhone 18 Pro et l'iPhone 18 Pro Max sont équipés d'un appareil photo à ouverture variable et d'une nouvelle puce. La Dynamic Island devient plus petite, la batterie plus grande. Comme prévu, l'iPhone 18 standard a brillé par son absence. Il ne devrait arriver qu'au printemps. Outre les smartphones, de nouveaux AirPods et des montres ont été présentés.

John Ternus a fêté ses débuts en tant que nouveau PDG lors de la keynote. Il est apparu à plusieurs reprises dans un cadre technique et s'est davantage concentré sur les détails des produits que son prédécesseur Tim Cook.

Source : Capture d'écran Apple Keynote

L'iPhone 18 Pro sera disponible à partir du 18 septembre, l'iPhone Duo à partir du 23 octobre. Les deux peuvent être précommandés à partir du samedi 12 septembre. Les liens seront ajoutés ici dès que les produits seront en ligne dans notre système. Les prix augmentent par rapport à l'année précédente, bien que moins fortement que ce que l'on craignait en raison de la crise de la mémoire :

iPhone 18 Pro, 256 Go : 1199 francs / 1459 euros

1199 francs / 1459 euros iPhone 18 Pro Max, 256 Go : 1299 francs / 1599 euros

1299 francs / 1599 euros iPhone Duo, 256 Go : 1999 francs / 2299 euros

iPhone Duo : technologie haut de gamme, prix haut de gamme

L'iPhone Duo arrive tard. D'autres fabricants comme Samsung, Google et Huawei proposent ce concept pliable depuis des années. En revanche, la version d'Apple semble aboutie dès la première génération. Le Duo adopte le format passeport, qui s'est avéré être le plus pratique chez la concurrence. Le rapport d'aspect est de 5:7, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.

L'écran extérieur a une diagonale de 5,4 pouces et une résolution de 1398 × 2034 pixels. Cela correspond à la même densité de pixels de 460 pixels par pouce (ppp) que sur le modèle Pro. L'écran intérieur mesure 7,6 pouces et offre 1878 × 2670 pixels (également 460 ppp).

Le rapport d'aspect des écrans reste constant à l'extérieur et à l'intérieur.

Source : Apple

Une fois plié, l'iPhone Duo a une épaisseur de 11,3 millimètres (mm), et 5,2 mm une fois déplié, sans compter les caméras. Déplié, l'iPhone Fold est presque aussi grand qu'un iPad mini (8,3 pouces au format 3:2). Les couleurs disponibles sont «Blanc stellaire» et «Ciel nocturne».

Une difficulté classique des pliables est le pli sur l'écran. D'une part, il peut être visuellement gênant, d'autre part, c'est un point faible potentiel en termes d'usure. Apple prétend avoir résolu ces deux problèmes. L'écran utilise une conception multicouche avec une plaque de titane flexible comme base et une finition nano-texturée mate. Ainsi, l'iPhone Duo devrait résister à des années d'utilisation et rester plat une fois déplié. Une charnière complexe composée de plus de 100 pièces y contribue.

L'écran intérieur se compose de plusieurs couches, dont l'une est en titane.

Source : Apple

Au niveau logiciel, Apple a développé une variante dédiée d'iOS pour le Duo. Les éléments de commande se déplacent sur le côté droit, ce à quoi les vétérans de l'iPhone devront s'habituer. Le passage de l'écran extérieur à l'écran intérieur se veut fluide. Apple a déjà adapté ses propres applications en conséquence. Certains grands fournisseurs comme Netflix proposeront également des versions spéciales de leurs applications dès le lancement. Reste à voir si les petits développeurs feront l'effort.

La conception fine implique des compromis. Le premier est un système de caméra réduit par rapport à l'iPhone 18 Pro. Il se compose à l'arrière d'un appareil photo principal de 48 mégapixels avec un capteur plus petit, probablement le même que celui de l'iPhone 17 standard. Il a une distance focale de 26 mm (équivalent plein format) et une ouverture de ƒ/1.6. L'appareil photo ultra grand-angle (13 mm de focale, ouverture ƒ/2.2) est en revanche le même que sur le modèle Pro. Il manque un téléobjectif.

Alors que l'iPhone 18 Pro possède trois caméras, le Duo n'en a que deux.

Source : Apple

Pour les selfies, Apple utilise pour la première fois une caméra poinçonnée sur l'écran extérieur. À l'intérieur, il y en a une sous l'écran pour les appels vidéo. Sa qualité ne devrait pas atteindre celle d'une caméra normale. Mais cela n'a pas d'importance. Si vous souhaitez prendre un selfie une fois l'appareil déplié, vous pouvez utiliser l'appareil photo principal et utiliser l'écran extérieur pour la prévisualisation.

Cependant, les petites caméras dans et sous les écrans signifient qu'il n'y a pas de place pour Face ID. Au lieu de votre visage, vous devez donc déverrouiller l'iPhone Duo par empreinte digitale. Le capteur Touch ID se trouve dans le bouton de verrouillage sur le côté.

La petite découpe pour la caméra frontale est trop petite pour Face ID.

Source : Apple

Sous le capot, on trouve la nouvelle puce A20 Pro (détails plus bas pour l'iPhone 18 Pro). En exclusivité sur le Duo, Apple intègre également un nouveau modem C2. Il prend en charge le réseau 5G mmWave partiellement disponible aux États-Unis, est plus rapide et plus efficace. Vous chercherez en vain un emplacement pour carte SIM physique. L'iPhone Duo nécessite impérativement une eSIM dans le monde entier. Apple annonce une autonomie de 24 heures en utilisation active, si 50 % du temps est passé sur l'écran intérieur et 50 % sur l'écran extérieur.

Pour cette technologie haut de gamme, Apple exige un prix haut de gamme. La variante la moins chère de l'iPhone Duo avec 256 Go de stockage coûte déjà 1999 francs ou 2299 euros. Si vous avez besoin de plus d'espace, espérons que votre hypothèque a encore une marge de manœuvre ou que vous pouvez vous passer d'un rein : en raison de la crise de la mémoire, les mises à niveau sont plus coûteuses que jamais et le modèle avec 2 téraoctets coûte la somme rondelette de 3199 francs ou 3799 euros. L'iPhone Duo détrône ainsi le Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra (prix de lancement : 2200 francs) en tant que smartphone le plus cher de tous les temps.

L'iPhone Duo est disponible dans les couleurs «Blanc stellaire» et «Ciel nocturne».

Source : Apple

iPhone 18 Pro : appareil photo remanié, plus de puissance

Après le rafraîchissement de l'année dernière, le design du modèle Pro ne change pratiquement pas. Seule la découpe en forme de pilule pour la caméra selfie et Face ID sur la face avant («Dynamic Island») rétrécit légèrement. Cela laisse plus d'espace, permettant à l'iPhone 18 Pro d'afficher trois activités en direct simultanément, au lieu de deux comme son prédécesseur. Les couleurs disponibles sont le noir, l'argent, «Polaire» et «Bourgogne».

Dynamic Island plus petite – plus d'espace pour les activités en direct.

Source : Apple

La plus grande nouveauté concerne l'appareil photo principal à l'arrière. Il reçoit pour la première fois un objectif à ouverture variable de ƒ/1.48 à ƒ/4. Cela permet un meilleur contrôle de la profondeur de champ et de l'exposition. L'ouverture se compose de six lamelles, plus fines qu'un cheveu humain.

Cependant, sur les smartphones, en raison du petit capteur, les effets bokeh sont de toute façon principalement simulés numériquement (mode portrait) et l'obturateur électronique atteint des temps d'exposition suffisamment courts, même avec une grande ouverture au soleil. La seule application pratique réelle d'une ouverture variable sur les smartphones est l'utilisation délibérée de temps d'exposition longs. Soit pour des poses longues en photo, soit pour un flou de mouvement naturel en vidéo.

Avec ses six lamelles, l'objectif ne devrait pas offrir d'effets bokeh particulièrement harmonieux. Les bons objectifs des fabricants d'appareils photo possèdent généralement environ 9 ou 11 lamelles.

Source : Apple

Le capteur et les deux autres caméras semblent inchangés. Au niveau logiciel, Apple développe les «Styles photographiques». Outre le «Ton» et la «Couleur», il est désormais possible d'ajuster la «Texture» et le «Grain». La texture rappelle la «Clarté» dans les convertisseurs RAW classiques, le grain donne probablement à l'image un look de film argentique. Les tests montreront exactement comment ces réglages influent sur le résultat.

Avec le réglage de texture (à gauche), vous pouvez adoucir la peau. La fonction «Apple Reference Image» (à droite) est un négatif numérique avec une signature cryptée.

Source : Apple

L'application appareil photo bénéficie également de nouvelles fonctions. Avec «Pro Controls», vous pouvez la personnaliser. Ceux qui le souhaitent peuvent afficher un histogramme ou ajuster manuellement des éléments comme la balance des blancs, l'ouverture et le temps d'exposition. Jusqu'à présent, des applications tierces étaient nécessaires pour cela. Une fonctionnalité très intéressante à l'ère des images générées par IA est également «Apple Reference Image» : l'appareil photo principal enregistre une version originale des photos, qui est dotée d'une signature cryptée dès le niveau du capteur. Cela permet de prouver ultérieurement l'authenticité d'une image.

La nouvelle puce A20 Pro est utilisée. Deuxième puce d'Apple après la M6, elle est basée sur une gravure en 2 nanomètres. Le processeur à 6 cœurs avec deux cœurs haute performance et 4 cœurs haute efficacité est 20 % plus rapide que l'A19 Pro, et le processeur graphique à 7 cœurs est même 40 % plus rapide. Le Neural Engine compte désormais 32 cœurs au lieu de 16 auparavant, et la bande passante mémoire augmente de 50 %.

La nouvelle chambre à vapeur de l'iPhone 18 Pro a une surface trois fois plus grande que l'ancienne.

Source : Apple

En résumé, l'A20 Pro devrait offrir une performance 40 % supérieure en charge continue. Il est donc parfaitement adapté à l'exécution de modèles d'IA locaux, qui seront introduits massivement avec iOS 27. Apple avait déjà présenté la nouvelle Apple Intelligence avec Siri AI au cours de l'été. Il n'y a pas eu de nouveautés à ce sujet lors de la keynote iPhone.

Nouveautés + tendances Apple WWDC : nouveau Siri, plus d'IA et des systèmes d'exploitation plus rapides Samuel Buchmann 77 likes 77 55 commentaires 55

L'autonomie de la batterie fait «le plus grand bond de tous les temps». Selon Apple, l'iPhone 18 Pro permet 36 heures de lecture vidéo, l'iPhone 18 Pro Max 45 heures. Le fabricant annonce 24 et 30 heures de temps d'utilisation active. La batterie peut également être chargée plus rapidement qu'auparavant : de 0 à 50 % en 15 minutes. Le nombre de watts n'est pas clair. Les spécifications recommandent un chargeur de 60 watts.

Les nouvelles couleurs Pro de gauche à droite : Noir, Blanc, Polaire, Bourgogne.

Source : Apple

Vous pouvez précommander les nouveaux iPhones à partir du 12 septembre. Un test complet suivra dans les prochaines semaines, et nous parlerons également des nouveaux appareils dans le podcast Techtelmechtel. Si vous souhaitez revoir la keynote, vous trouverez l'enregistrement ici :

Photo d’en-tête : Capture d'écran Apple Keynote

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