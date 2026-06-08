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Apple WWDC : nouveau Siri, plus d'IA et des systèmes d'exploitation plus rapides

Siri aura sa propre application et un nouveau cerveau basé sur un modèle vocal de Google. Pour le reste, Apple peaufine les performances et le design de ses systèmes d'exploitation.

Apple fait un nouvel effort en matière d'intelligence artificielle (IA) lors de la World Wide Developers Conference (WWDC). La pièce maîtresse est un nouveau modèle de fondation, probablement basé sur Google Gemini. Il permet d'avoir un Siri revisité, qui rappelle d'autres chatbots comme Claude et ChatGPT. Elle a accès à Internet, au contexte personnel et au contenu de l'écran. L'assistant devrait ainsi pouvoir effectuer des tâches de manière autonome.

Cela semble familier, car Apple avait déjà présenté la même vision il y a deux ans. Désormais, le nouveau «Apple Intelligence» devrait apparaître à l'automne avec les nouveaux systèmes d'exploitation. «En revanche, Siri AI» n'arrivera que plus tard dans l'année en version bêta - et pour l'instant pas dans l'UE sous iOS et iPadOS. Outre les nouvelles fonctions d'IA, Cupertino a annoncé diverses améliorations des performances de ses systèmes d'exploitation ainsi qu'un design optimisé.

Apple Intelligence : n'en avons-nous pas déjà parlé?

Le cœur de la keynote était une nouvelle version de l'IA d'Apple «Apple Intelligence», qui devrait fonctionner sur tous les systèmes. Les nouveaux modèles multimodaux auraient été créés «en collaboration avec Google». En d'autres termes, ils devraient être basés sur Gemini.

L'IA peut gérer le texte, la parole et les images. Elle a accès aux informations les plus récentes du web - ainsi qu'au contexte personnel comme les messages, les e-mails ou les entrées de calendrier. Comme Apple l'intègre profondément dans ses systèmes d'exploitation, elle peut également effectuer des tâches de manière autonome en tant qu'agent et inclure le contenu de l'écran comme contexte dans les requêtes.

L'architecture de la nouvelle Apple Intelligence

Source : Screenshot Apple Keynote

Apple a tenté de se distinguer de ses concurrents lors de la keynote : Dans de nombreux cas, des fonctions d'IA sont mises sur le marché sans aucun sens et sans tenir compte de la protection des données. Apple Intelligence adopte une approche différente. Ainsi, le traitement des demandes se fait toujours soit directement sur l'appareil, soit sur les serveurs de l'entreprise «Private Cloud Compute». Le moment où une tâche est envoyée dans le cloud dépend de la puissance de calcul de l'appareil spécifique. En ce qui concerne la protection des données, Apple fait trois promesses :

Les données des utilisateurs sont cryptées, jamais stockées et ne peuvent être consultées ni par Apple ni par des tiers.

L'IA n'utilise les données qu'elle reçoit que pour la demande spécifique.

La protection des données est vérifiable à tout moment par des experts indépendants.

Apple n'a pas dit un mot sur le fait qu'elle avait déjà présenté une grande partie de sa vision de l'IA il y a deux ans. L'architecture, les principes de protection des données et les capacités promises ont peu changé depuis 2024. Seul le modèle d'IA sous-jacent est nouveau. Il devrait permettre de s'assurer que les fonctionnalités apparaissent cette fois-ci dans un avenir proche.

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Siri AI : le chatbot d'Apple

Les LLM de Google sont également à la base d'une nouvelle version de Siri. L'assistant vocal d'Apple se cache désormais non seulement derrière la commande «Hey Siri», mais aussi dans la recherche Spotlight, derrière un bouton et dans une application dédiée. Sur l'iPhone, les réponses sous forme abrégée n'apparaissent qu'autour de l'icône Dynamic Island. Si vous les balayez vers le bas, vous passez de manière transparente à l'application dédiée et pouvez y poursuivre la requête.

Voici à quoi ressemble la nouvelle application Siri sur iPhone.

Source : Apple

Selon Apple, la voix de l'assistant vocal est plus naturelle qu'auparavant. Elle a des intonations et peut même être ajustée en vitesse et en expressivité. Siri devrait à l'avenir mieux comprendre le langage naturel et être capable de tenir des conversations plus longues. Elle peut également se souvenir des demandes passées. Celles-ci sont présentées dans l'application sous forme de tuiles. Les réponses de Siri comprennent du texte, des images ou des liens hypertextes directs vers d'autres applications Apple, comme des messages ou des e-mails. Pour les informations externes, elle indique également des sources.

Quelques exemples de ce qui devrait être possible avec Siri AI :

Envoyer des messages et des e-mails: Siri peut non seulement rédiger des messages et des e-mails, mais aussi les envoyer directement. Pour cela, l'IA accède aux informations du contexte personnel et comprend le contenu des conversations précédentes. Cela permettrait de répondre plus précisément aux demandes, même à travers plusieurs applications.

Siri peut non seulement rédiger des messages et des e-mails, mais aussi les envoyer directement. Pour cela, l'IA accède aux informations du contexte personnel et comprend le contenu des conversations précédentes. Cela permettrait de répondre plus précisément aux demandes, même à travers plusieurs applications. Analyser les PDF et les photos : Apple dote Siri AI d'une fonction d'analyse avancée du contenu à l'écran. Elle peut lire et analyser des informations contenues dans des images, des messages ou des PDF et répondre à des questions à leur sujet.

Apple dote Siri AI d'une fonction d'analyse avancée du contenu à l'écran. Elle peut lire et analyser des informations contenues dans des images, des messages ou des PDF et répondre à des questions à leur sujet. Safari : organiser les onglets, changer les mots de passe faibles de manière autonome : Safari bénéficie également de nouvelles fonctionnalités d'IA. Le navigateur peut trier automatiquement les onglets ouverts en groupes. Les personnes qui ont de nombreuses fenêtres de navigation ouvertes devraient ainsi mieux s'y retrouver. En outre, Siri AI pourra à l'avenir reconnaître les mots de passe faibles et les remplacer de manière autonome par des variantes plus sûres. Elle inscrira également les nouveaux mots de passe à tous les endroits nécessaires.

Safari bénéficie également de nouvelles fonctionnalités d'IA. Le navigateur peut trier automatiquement les onglets ouverts en groupes. Les personnes qui ont de nombreuses fenêtres de navigation ouvertes devraient ainsi mieux s'y retrouver. En outre, Siri AI pourra à l'avenir reconnaître les mots de passe faibles et les remplacer de manière autonome par des variantes plus sûres. Elle inscrira également les nouveaux mots de passe à tous les endroits nécessaires. Créer des raccourcis : L'assistant créera à l'avenir des automatismes complets à partir de «entrées en langage naturel». Au lieu d'assembler manuellement des actions individuelles, il suffira de décrire brièvement ce qui doit se produire. Apple a montré l'exemple d'un raccourci qui envoie automatiquement un message lorsqu'une personne quitte son travail.

Le risque de slop est réel : le nouveau Image Playground est nettement plus puissant que l'ancien.

Traitement des images dans l'application Photos: La nouvelle intelligence d'Apple ajoute trois fonctions au traitement des images. Avec «Clean Up», les images peuvent être nettoyées et les objets gênants supprimés. Si une photo est trop petite, vous pouvez l'agrandir de manière générative avec «Extend». La plus grande nouveauté est «Reframe». Il permet d'ajuster l'angle de prise de vue ou la perspective. Dans les exemples d'Apple, l'amplitude de mouvement était faible. Les informations manquantes sur l'image sont remplies par l'IA de manière générative.

La nouvelle intelligence d'Apple ajoute trois fonctions au traitement des images. Avec «Clean Up», les images peuvent être nettoyées et les objets gênants supprimés. Si une photo est trop petite, vous pouvez l'agrandir de manière générative avec «Extend». La plus grande nouveauté est «Reframe». Il permet d'ajuster l'angle de prise de vue ou la perspective. Dans les exemples d'Apple, l'amplitude de mouvement était faible. Les informations manquantes sur l'image sont remplies par l'IA de manière générative. Image Playground: L'application d'Apple pour la création générative d'images pourra à l'avenir créer non seulement des dessins animés, mais aussi des images photoréalistes - également sur la base d'images réelles sur l'appareil. Les souhaits et les idées peuvent être exprimés en langage naturel.

Siri en anglais uniquement, pas dans l'UE

Alors qu'Apple avait déjà annoncé tout cela, la question se pose de savoir quand ces fonctionnalités arriveront vraiment. Étonnamment, la réponse est une fois de plus un patchwork:

La nouvelle Apple Intelligence arrive avec les nouveaux systèmes d'exploitation à l'automne dans la plupart des langues, dont l'allemand, le français et l'italien.

Siri AI sera disponible en version bêta sur «plus tard cette année», si la langue est définie en anglais. Le support pour d'autres langues devrait suivre rapidement «» .

Siri AI sera disponible sur iOS et iPadOS jusqu'à nouvel ordre pas dans l'UE. Apple impute cette situation au Digital Markets Act (DMA). La Suisse n'est pas concernée.

En coulisse Le règlement sur les marchés numériques (DMA) Florian Bodoky 40 24

Sous macOS, visionOS et watchOS, les utilisateurs de l'UE peuvent également accéder à Siri AI en réglant la langue sur l'anglais.

En Chine, Siri AI ainsi que les autres nouvelles fonctionnalités d'intelligence d'Apple ne seront pas disponibles tant qu'Apple travaillera à se conformer aux exigences réglementaires.

Il sera également intéressant de voir dans quelle mesure Apple rendra ses fonctions d'intelligence artificielle payantes à l'avenir. Un avant-goût de cela pourrait être des restrictions sur le générateur d'images «Image Playground». Comme celui-ci nécessite beaucoup de puissance de calcul, Apple limite son utilisation chaque jour. Un abonnement payant à iCloud+ les augmente.

Tout s'accélère

Au-delà de l'IA, Apple promet des améliorations sensibles des performances pour ses nouveaux systèmes. Cook et consorts ont été plus concrets en ce qui concerne les appareils mobiles. Là, les applications se lanceraient jusqu'à 30 pour cent plus vite qu'auparavant. Le multitâche est également plus réactif, tandis que les transferts de données entre l'iPad et les disques durs externes USB-C sont jusqu'à 70 pour cent plus rapides. Les transferts de données par Airdrop sont, selon Apple, 80 pour cent plus rapides qu'auparavant.

En outre, un planificateur CPU devrait organiser les tâches de manière encore plus efficace afin d'optimiser les performances du système. Il fonctionne même sur l'iPhone 11 (et tous les modèles plus récents).MacOS 27 fonctionne exclusivement sur les Mac équipés de processeurs Apple Silicon. Les Mac Intel continueront à recevoir des mises à jour de sécurité, mais ils ne prendront plus en charge le nouveau système d'exploitation .

Sur Mac, vous pouvez également poser des questions directement à Siri AI dans Spotlight.

Source : Apple

La fonction de recherche a également été mise en avant. Apple a entièrement reconstruit la base technique. La nouvelle architecture de recherche indexe plus rapidement le contenu sur l'appareil et intègre presque instantanément les nouvelles données dans l'index de recherche. Dans Spotlight, Photos, Mail, etc., il est ainsi possible de trouver plus rapidement des contenus provenant de différentes applications et de les relier entre eux. Apple promet une recherche beaucoup plus rapide et complète des données locales.

Liquid Glass devient plus flexible

Avec la version 26 de ses systèmes d'exploitation, Apple a introduit il y a un an le nouveau design «Liquid Glass». L'aspect transparent n'a cependant pas suscité l'enthousiasme de tous. De nombreux utilisateurs ont critiqué la lisibilité des textes et les effets de transparence parfois très prononcés.

Apple a déjà réagi à cela, mais ajoute encore quelques ajustements avec iOS 27 et autres. Grâce à un curseur à l'échelle du système, vous pouvez définir vous-même le degré de visibilité de l'effet Liquid Glass - de presque opaque à complètement transparent.

Le curseur de transparence a été souhaité par de nombreuses personnes depuis le début.

Source : Apple

En outre, Apple a retravaillé l'affichage. Les effets d'ombre sont plus discrets, les textes se détachent mieux de l'arrière-plan et l'ensemble de l'interface est plus homogène. macOS 27 marque également le retour des icônes de couleur dans les barres latérales. Les coins des fenêtres ont également été légèrement modifiés afin de rendre l'apparence plus cohérente.

Apple renforce le contrôle parental

Apple revoit les contrôles parentaux et ajoute de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, les comptes utilisateurs existants peuvent être convertis en comptes enfants. Lors de la création de nouveaux comptes, Apple aide les parents avec encore plus de suggestions, par exemple quelles applications peuvent être partagées. Les comptes limités sont en outre disponibles jusqu'à l'âge de 18 ans. Jusqu'à présent, les enfants obtenaient le contrôle total de leurs appareils à partir de 16 ans. Jusqu'à l'âge de 13 ans, un compte enfant est obligatoire.

Avec «Ask to Browse», les enfants pourront à l'avenir demander le partage de pages web dans Safari sur iPhone, iPad et Mac, comme c'est déjà le cas pour les apps. L'autorisation des apps en fonction de leur classification par âge et la demande d'achat seront maintenues.

Avec ces nouvelles fonctionnalités, les parents ont plus de contrôle sur le comportement de navigation de leurs enfants.

Source : Apple

En outre, les parents doivent ou peuvent autoriser de nouveaux contacts pour les appels téléphoniques, les chats ou Facetime pour leur progéniture. Dans les chats, la reconnaissance d'image ne bloque plus seulement la nudité, mais aussi les images et vidéos avec «contenu drastique ou violent».

Apple a revu l'apparence des limites de temps et propose des suggestions de temps d'utilisation en fonction de l'âge, sur la base des recommandations des pédiatres. Les applications peuvent être classées dans des catégories telles que le divertissement, les jeux et les réseaux sociaux. Il est également possible d'adapter l'utilisation autorisée en fonction du jour ou de l'heure de la journée et de distinguer ainsi l'utilisation de l'appareil à l'école ou le week-end, par exemple. Il est également possible de bloquer l'accès aux applications ou à Internet en un seul clic.

Photo d’en-tête : Capture d'écran Apple Keynote

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