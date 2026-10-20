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Apple présente de nouveaux produits le 28 octobre – voici ce qui est attendu

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 20/10/2026

Seulement une semaine après le dernier lancement de produit, Apple invite à nouveau les médias. Cette fois-ci, ce sont probablement le MacBook Pro et l'iPad mini qui sont à l'honneur.

Le flot de nouveaux produits Apple se poursuit. Après les iPhones et le nouveau HomeView, de nouveaux MacBook et un iPad mini sont attendus la semaine prochaine. Apple a de nouveau invité des représentants des médias à une prise en main de nouveaux produits sous le titre « Pro and Tell » le 28 octobre. Comme la dernière fois, les informations ne devraient pas être diffusées via une vidéo de keynote, mais apparaître sous forme de simple communiqué de presse.

Dans cet article, vous trouverez un résumé des rumeurs actuelles. Rien de tout cela n'est confirmé par Apple et, en tant que revendeur, nous ne disposons pas non plus d'informations privilégiées.

MacBook Pro avec OLED et écran tactile

Mis à part les mises à niveau des puces, Apple n'a pas touché au MacBook Pro depuis cinq ans. Une mise à niveau avec des nouveautés majeures semble désormais imminente. Elle ne devrait pas remplacer l'ancien modèle, mais élargir la gamme de produits vers le haut et être également plus chère. Les leakers ont donc longtemps spéculé sur une désignation « Ultra ». Mais la devise « Pro and Tell » met un terme à ces rumeurs.

Le MacBook Pro actuel.

En tant que première fonctionnalité majeure, le nouveau MacBook Pro devrait être doté d'un écran OLED. Pour les modèles précédents, Apple a toujours misé sur le Mini-LED. Il offre une luminosité élevée et, grâce au local dimming, de bons contrastes. Mais ces dernières années, l'OLED a fortement évolué. Il existe désormais, entre autres, le Tandem OLED, qu'Apple a déjà intégré dans l'iPad Pro. Il atteint une luminosité similaire à celle du MacBook Pro, mais avec des noirs parfaits, de meilleures couleurs et sans blooming.

En coulisse Le Tandem OLED est une folie lumineuse Samuel Buchmann 177 likes 177 81 commentaires 81

Le Tandem OLED n'est d'ailleurs pas la même chose que le Tandem WOLED. Avec le Tandem OLED sans W, deux couches de diodes sont empilées l'une sur l'autre, émettant directement de la lumière rouge, verte et bleue. Un filtre coloré supplémentaire n'est pas nécessaire. Cette architecture fonctionne pour les petits écrans. Pour les grands écrans (moniteurs et téléviseurs), on utilise en revanche le Tandem WOLED. Ici, trois couches de diodes électroluminescentes produisent ensemble une lumière blanche, qui est ensuite colorée par des filtres. Le Tandem OLED atteint des niveaux de luminosité plus élevés que le Tandem WOLED. Les deux technologies d'affichage proviennent de LG.

En tant que deuxième nouvelle fonctionnalité, le MacBook Pro devrait être doté d'un écran tactile. Des indices à ce sujet ont déjà été trouvés dans les versions bêta de macOS 27. Steve Jobs se retourne probablement dans sa tombe. Le fondateur d'Apple avait autrefois qualifié l'idée d'une commande tactile sur un écran vertical d'« ergonomiquement terrible ». Au moins, elle semble rester optionnelle pour tous ceux qui (comme moi) préfèrent continuer à utiliser le trackpad et le clavier plutôt que de défigurer l'écran avec des traces de doigts.

Que dirait Steve Jobs du fait que nous allons bientôt toucher les écrans des Mac ?

Pour que l'écran ne bouge pas à chaque contact, la charnière sera renforcée et aura plus de résistance. Malgré cela, le portable serait, selon les rapports, plus léger que le modèle actuel. Apple intégrera probablement une batterie légèrement plus petite. C'est possible car l'autonomie avec les nouvelles générations de puces devrait rester plus que suffisante. Rien ne change au niveau des tailles (14 et 16 pouces). L'encoche en haut de l'écran (« Notch ») devrait cependant être remplacée par une Dynamic Island comme sur l'iPhone.

Une possible mauvaise surprise : apparemment, Apple saute les M6 Pro et M6 Max pour les puces et continue d'utiliser la génération M5. Les M7 Pro et M7 Max ne sont prévus que pour fin 2027.

MacBook Pro M6 et iMac

Selon les rumeurs, le MacBook Pro de base et l'iMac recevront une mise à niveau de puce vers le M6 standard. Celui-ci est déjà utilisé dans le Mac Mini et a laissé une très bonne impression lors de mon test, mais au prix d'un coût plus élevé. Il est fort possible que l'iMac et le MacBook Pro d'entrée de gamme deviennent également plus chers.

Le design de l'iMac ne changera pas.

iPad mini : OLED en petit format

En même temps que le nouveau MacBook Pro, l'iPad mini devrait également recevoir un écran OLED. Ce serait la première tablette d'Apple avec cette fonctionnalité après l'iPad Pro. Il reste cependant incertain si la fréquence d'image restera à 60 Hertz ou si elle passera également à 120 Hertz.

De plus, grâce à des haut-parleurs à vibration, le mini ne devrait plus avoir besoin d'ouvertures pour la sortie audio et serait ainsi mieux protégé contre la poussière et l'eau. Il pourrait devenir le premier iPad avec un indice IP. Comme puce, les leakers supposent l'A20 Pro de l'iPhone 18 Pro. Le prix devrait augmenter considérablement en raison de l'écran OLED. On parle de 799 dollars américains, comparé aux 599 dollars de l'ancien modèle.

Photo d’en-tête : Apple

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