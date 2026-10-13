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Apple lance la « Home Collection » : caméras, serrure de porte et thermostats

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 13/10/2026

Apple lance des caméras, une serrure de porte et des thermostats avec LG et Schneider Electric. La Home Collection sera lancée en décembre, mais pas en Suisse ni dans l'UE pour le moment.

Apple se lance à nouveau sur le marché de la maison intelligente. En collaboration avec LG et Schneider Electric, le groupe a développé la « Apple Home Collection », présentée cet après-midi. La gamme de produits se compose de caméras, d'une sonnette vidéo, d'une serrure intelligente ainsi que de thermostats et de capteurs de température.

Vous gérez tout via l'application Maison

Source : Apple

Vous pouvez configurer tous les appareils via NFC (avec un iPhone) et les contrôler ensuite avec l'application Maison et Siri. Les appareils communiquent via le standard domotique «Thread». Apple souligne qu'aucune application de fabricant ou compte client n'est nécessaire pour cela.

Quatre caméras pour des usages distincts

En collaboration avec LG, Apple lance quatre modèles de caméras avec des résolutions allant jusqu'à 2,5k. Toutes les caméras sont intelligentes. Cela signifie qu'elles reconnaissent les personnes, les visages connus, les animaux domestiques, les véhicules et les colis.

Video Doorbell Wired : Le modèle comprend deux caméras. Outre la caméra principale de 2,5k, il existe une deuxième caméra Full HD orientée vers le bas qui détecte les colis déposés devant la porte d'entrée. Un éclairage intégré est également présent.

Floodlight Cam : La LG Floodlight Cam est une caméra équipée de deux projecteurs adaptatifs qui s'allument progressivement en cas de mouvement. Elle dispose également d'une fonction de vision nocturne en cas de faible luminosité.

Outdoor Cam : En troisième lieu, Apple lance une caméra extérieure résistante aux intempéries, qui dispose également d'une fonction de vision nocturne. Elle peut être montée de manière flexible.

Indoor Cam : Comme son nom l'indique, la caméra est destinée aux espaces intérieurs. Elle possède une tête de caméra motorisée qui se détourne automatiquement dès qu'un membre du foyer rentre à la maison. Elle n'est active que lorsque le foyer est entièrement vide.

Les caméras disposent d'une fonction projecteur

Source : Apple

Les enregistrements sont stockés dans iCloud (abonnement iCloud+), avec un historique des événements de dix jours. Il n'y a donc aucun coût pour le stockage cloud ou un abonnement caméra séparé. Grâce à une mémoire interne, les caméras enregistrent même en cas de coupure du Wi-Fi. Si vous disposez en outre d'un abonnement iCloud+, vous bénéficiez d'un résumé et d'une fonction de recherche pour le contenu vidéo, via Apple Intelligence.

Apple promet que les enregistrements des caméras sont chiffrés de bout en bout et que ni LG ni Apple ne peuvent y accéder. Cette promesse de protection des données devrait être particulièrement importante, surtout après les récentes discussions sur la gestion des données des utilisateurs par LG et les microphones de ses téléviseurs.

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Une serrure qui s'ouvre via l'Ultra Wideband

La fonction du Smart Deadbolt Lock repose sur l'Ultra Wideband (UWB). Lorsque vous vous approchez de votre porte avec un iPhone ou une Apple Watch, la serrure se déverrouille automatiquement. Alternativement, vous pouvez ouvrir votre porte via Home Key en l'effleurant, via un pavé numérique intégré avec code PIN ou via une clé de secours cachée. La serrure signale si la porte est ouverte, fermée ou même manipulée. Des accès invités sont également possibles, que vous gérez dans l'application Maison.

La serrure intelligente offre plusieurs moyens d'accès

Source : Apple

La serrure prend en charge le standard Matter ainsi que la nouvelle technologie Aliro et fonctionne localement. Ainsi, la serrure fonctionne même en l'absence de connexion Wi-Fi. Avec la nouvelle sonnette vidéo, vous pouvez également voir qui se trouve devant la porte d'entrée, déverrouiller la porte à distance ou parler aux visiteurs.

Des thermostats qui savent quelle température il doit faire

Enfin, Apple présente également deux nouveaux thermostats ainsi que des capteurs de température et d'humidité. Avec la fonction «Adaptive Temperature», l'application Maison régule le chauffage et la climatisation en fonction de qui est présent à la maison et du nombre de personnes. Les données nécessaires à cet effet sont traitées par l'iPhone. Ces appareils prennent également en charge Matter et sont compatibles avec divers systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation.

La température doit être régulée individuellement

Source : Apple

Prix et disponibilité

La vente pour les marchés prévus débutera en décembre 2026. En Europe, en dehors du Royaume-Uni, il faudra cependant attendre. La date de disponibilité des appareils dans l'UE et en Suisse n'est pas encore claire.

Prix dans l'Apple Store :

Video Doorbell Wired : 249,95 dollars US

Indoor Cam : 199,95 dollars US

Outdoor Cam : 299,95 dollars US

Floodlight Cam : 399,95 dollars US

Smart Deadbolt Lock : 349,95 dollars US

LG Smart Thermostat / Schneider Home Smart Thermostat : 199,95 dollars US chacun

LG Temperature Sensor / Schneider Home Room Sensor : 39,95 dollars US chacun

Outre la «Home Collection», Apple a également présenté son nouveau «HomeView», une box Apple TV 4K remaniée et le HomePod mini 2. Vous trouverez ici un aperçu de toutes les nouveautés :

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Photo d’en-tête : Apple

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