Nouveautés + tendances 4 7

HomeView est destiné à devenir la centrale domotique d'Apple

Florian Bodoky Traduction : traduction automatique 13/10/2026

Apple se lance sur le marché des écrans connectés pour la maison avec HomeView. Cependant, vous ne pourrez pas acheter cette nouvelle centrale domotique en Suisse pour le moment.

Apple a présenté cet après-midi un nouvel appareil pour la maison connectée. Apple HomeView est conçu pour diffuser de la musique, permettre des appels vidéo et contrôler les lampes, thermostats et serrures de porte. Avec ce produit, la firme californienne entre en concurrence directe avec le Nest Hub de Google et d'autres écrans intelligents.

Deux formats, un écran carré

HomeView est disponible en version de table ou en version murale. Les deux modèles utilisent un écran Liquid Retina presque carré de sept pouces de diagonale. À l'intérieur, on trouve une puce A18. Sur le modèle de table, l'écran est posé sur un socle haut-parleur, similaire au modèle de Google. Une charnière vous permet d'incliner l'écran à votre guise. Pour le montage mural, vous aurez besoin de supports séparés.

L'écran dispose d'une luminosité adaptative allant d'un maximum de 500 nits jusqu'à 0,3 nit. Vous pouvez ainsi le placer sur votre table de chevet sans qu'il ne vous dérange pendant votre sommeil. De plus, l'interface s'adapte visuellement à votre distance. Si vous êtes éloigné, l'appareil affiche des informations réduites, mais plus grandes. Si vous vous approchez, davantage de détails et de commandes apparaissent. HomeView mesure également la température, l'humidité et la lumière ambiante de la pièce.

Apple dote le HomeView d'une interface dédiée. En mode veille, celle-ci affiche de grandes horloges, des photos ou des widgets, un peu comme le mode En veille de l'iPhone. Un balayage vous permet ensuite d'accéder aux applications, dont des classiques comme Calendrier, Apple Music, Photos, Notes, etc. Il n'y a cependant pas d'App Store dédié. Néanmoins, des services audio et vidéo compatibles devraient fonctionner, y compris ceux d'autres fournisseurs.

Vous pourrez également obtenir des recettes à la demande.

Source : Apple

HomeView pour différents membres du foyer

Différents profils seront possibles sur HomeView. Jusqu'à six personnes pourront avoir leur propre écran d'accueil avec des applications, des widgets et des rendez-vous adaptés. L'appareil n'afficherait les contenus privés, comme les messages ou les entrées de calendrier, que s'il vous reconnaît et que votre iPhone ou iPad couplé remplit certaines conditions de sécurité. De plus, l'appareil doit se trouver sur le même réseau Wi-Fi et avoir été déverrouillé récemment. Si vous quittez le champ de vision, HomeView verrouille l'écran après quelques secondes.

Apple intègre également une commande vocale dans sa nouvelle centrale. Siri AI répond aux questions générales, recherche de la musique à partir de descriptions et peut déduire le contexte en fonction de ce qui se passe à l'écran. Ici aussi, des fonctions personnelles nécessitent un iPhone ou un iPad compatible avec Apple Intelligence, par exemple pour des questions sur des rendez-vous. Siri AI démarre également sur HomeView en version bêta.

Musique, FaceTime et maison intelligente

Le modèle de table HomeView contient deux haut-parleurs large bande ainsi qu'un woofer avec deux radiateurs passifs, incluant l'audio spatial. Pour la version murale, vous pouvez les combiner avec des enceintes dans la maison. Vous pouvez ainsi écouter de la musique ou passer des appels FaceTime. Vous pouvez également contrôler d'autres appareils domotiques par la voix ou le toucher.

Les données de la caméra et du microphone ainsi que les requêtes Siri sont traitées dans des Secure Enclaves ou via le Private Cloud Compute d'Apple.

Prix et disponibilité

Les précommandes sont déjà possibles aux États-Unis. Les deux variantes coûtent 299 dollars américains, le support mural coûte 59,99 dollars américains supplémentaires. Les couleurs disponibles sont : argent, lumière stellaire, rose et gris sidéral. La version murale n'est disponible qu'en argent et gris sidéral. En dehors du Royaume-Uni, il faudra encore patienter en Europe, dans l'UE et en Suisse.

Outre le nouveau Home Hub «HomeView» et la «Home Collection», Apple a également revu l'Apple TV 4K et le HomePod mini. Vous trouverez ici un aperçu de toutes les nouveautés :

Nouveautés + tendances Apple TV 4K : la nouvelle box de streaming transforme quatre HomePod en système surround Luca Fontana 6 likes 6 3 commentaires 3

Nouveautés + tendances Apple lance la « Home Collection » : caméras, serrure de porte et thermostats Florian Bodoky 7 likes 7 4 commentaires 4

Photo d’en-tête : Apple

Cet article me plaît ! Cet article plaît à 4 personne(s)







