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Apple TV 4K : la nouvelle box de streaming transforme quatre HomePod en système surround

Luca Fontana Traduction : traduction automatique 13/10/2026

Apple renouvelle son boîtier de streaming et son HomePod mini. Ensemble, ils visent à conquérir le salon avec un son surround. Pour cela, ils offrent plus de puissance, une commande Siri mains libres et une télécommande facile à retrouver.

Apple a présenté mardi la quatrième génération de son boîtier de streaming Apple TV 4K. L'appareil est disponible en précommande dès maintenant chez Apple et sera commercialisé en Suisse le 13 novembre au prix de 299 francs. La nouveauté la plus intéressante ne concerne pas l'image, mais le son.

Quatre HomePods pour un home cinéma

Jusqu'à présent, il était possible de connecter deux HomePods en tant que paire stéréo à l'Apple TV. Désormais, le boîtier de streaming prend en charge jusqu'à quatre haut-parleurs pour un son surround : deux à l'avant, deux à l'arrière. Il est possible d'utiliser aussi bien les grands HomePods de deuxième génération que les nouveaux HomePod mini 2. La seule condition est d'avoir deux haut-parleurs du même modèle à l'avant et deux à l'arrière.

Deux grands HomePods à l'avant, deux HomePod mini 2 à l'arrière : voici comment Apple imagine son nouveau système surround. Les haut-parleurs se règlent automatiquement les uns par rapport aux autres.

Source : Apple Newsroom

Particulièrement pratique : selon Apple, les haut-parleurs détectent automatiquement leur position dans la pièce. Le système ajuste ensuite le volume et la synchronisation audio pour que le son soit le plus immersif possible. Reste à voir si cela peut réellement rivaliser avec une barre de son classique accompagnée de haut-parleurs arrière.

HomePod mini 2 : nouvelle puce, nouveau jeu de lumières

Dans la foulée, Apple a également présenté le HomePod mini 2. Il est désormais équipé d'une puce S10, censée optimiser le son grâce à des calculs en temps réel.

Une autre nouveauté est le «Sound Glow» : le dessus du haut-parleur s'illumine et pulse au rythme de la musique (et peut, espérons-le, être désactivé, bien qu'Apple reste évasif à ce sujet dans son communiqué), les couleurs s'adaptant à la pochette de l'album en cours de lecture. S'ajoute à cela la possibilité d'utiliser le HomePod mini 2 comme haut-parleur par défaut pour un Mac compatible.

Six ans après l'original, le HomePod mini a un successeur. Parmi les nouveautés, on trouve la puce S10, le «Sound Glow» ainsi que les coloris vert et rose.

Source : Apple Newsroom

Le nouveau HomePod mini est disponible en cinq couleurs : blanc, minuit, bleu, vert et rose. Il coûte 139 francs, peut être précommandé dès maintenant chez Apple et sortira le 30 octobre, soit deux semaines avant le nouvel Apple TV 4K.

Plus de puissance, Siri à l'écoute

Revenons à l'Apple TV 4K. Il est désormais équipé de la puce A19 d'Apple. Selon le fabricant, elle offre jusqu'à 50 % de puissance de processeur en plus et deux fois plus de puissance graphique par rapport au modèle précédent. Les jeux Apple Arcade devraient particulièrement en bénéficier. L'utilisation devrait également être plus fluide. Un décodeur AV1 dédié permet en outre de diffuser des vidéos codées en conséquence en haute qualité avec une bande passante réduite.

Extérieurement, rien ne change. À l'intérieur du nouvel Apple TV 4K, la puce A19 assure jusqu'à 50 % de puissance de processeur en plus et deux fois plus de puissance graphique.

Source : Apple Newsroom

Trois microphones longue portée intégrés sont également nouveaux. Ils permettent d'interpeller Siri directement sans avoir à saisir la télécommande. La reconnaissance vocale est censée fonctionner de manière fiable, même lorsque le son de la télévision est activé.

Trois microphones qui écoutent en permanence le «Hey Siri» ? Cela pourrait susciter des inquiétudes. Apple souligne donc que les données des microphones sont traitées dans des zones isolées de la puce A19, auxquelles même Apple n'aurait pas accès. Une promesse de protection des données remarquable, surtout après les récentes discussions sur les données vocales des téléviseurs LG. Des enquêtes indépendantes devront confirmer si cette promesse est tenue.

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La Siri Remote bénéficie également d'une petite mise à jour bienvenue : la nouvelle version prend en charge la fonction «Localiser» d'Apple avec une localisation précise et peut émettre un son. Fini donc la recherche désespérée entre les coussins du canapé.

Plus de domotique, mais pas de révolution de l'image

Par ailleurs, Apple renforce le rôle de son boîtier de streaming en tant que centrale domotique. Par exemple, l'image d'une sonnette vidéo compatible peut être affichée directement sur le téléviseur. Il est également possible de discuter avec des visiteurs ou d'ouvrir une porte intelligente sans avoir à quitter le programme en cours.

En revanche, ceux qui espéraient de nouveaux standards d'image ou un grand bond en avant dans la qualité de lecture ne trouveront pas grand-chose de nouveau dans l'annonce d'Apple. Le groupe ne mentionne ni formats HDR supplémentaires ni fréquences de rafraîchissement plus élevées. La quatrième génération se concentre plutôt sur une intégration plus étroite de l'écosystème existant.

FaceTime sur le téléviseur est bien sûr de la partie. J'attends cependant toujours de rencontrer quelqu'un qui l'utilise réellement.

Source : Apple Newsroom

La question de savoir si cela justifie un nouvel achat pour les propriétaires d'un ancien Apple TV 4K dépendra donc surtout de leur degré d'immersion dans l'univers des appareils Apple.

Outre le nouvel Apple TV 4K et le HomePod mini 2, Apple a également présenté sa centrale domotique «HomeView» ainsi que la «Home Collection». Retrouvez ici un aperçu de toutes les nouveautés :

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Nouveautés + tendances Apple lance la « Home Collection » : caméras, serrure de porte et thermostats Florian Bodoky 7 likes 7 4 commentaires 4

Photo d’en-tête : Apple Newsroom

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