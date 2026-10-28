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Apple présente le MacBook Pro avec écran tactile OLED

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 28/10/2026

La nouvelle version du MacBook Pro est dotée d'un écran OLED tandem extrêmement lumineux avec fonctionnalité tactile. L'ordinateur portable est également nettement plus léger que le modèle précédent, mais il coûte aussi plus cher.

Apple a présenté un nouveau MacBook Pro. Il s'agit du premier ordinateur portable de Cupertino à être doté d'un écran tactile. Apple a également intégré un écran OLED tandem, censé offrir des contrastes plus élevés et de meilleures couleurs. L'appareil est plus fin, plus léger et plus cher que le MacBook Pro précédent. Le modèle précédent reste dans la gamme.

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Les puces utilisées sont les célèbres M5 Pro et M5 Max. Elles équipaient déjà le MacBook Pro précédent. Apple semble faire l'impasse sur les variantes Pro et Max de la génération M6, que l'on retrouve en version de base dans le Mac Mini.

Plus fin, plus léger, plus cher

Le nouveau design du MacBook Pro n'est pas une révolution, mais une évolution en douceur : la taille de l'écran passe à 14,2 et 16,3 pouces grâce à des bordures plus fines. Le plus petit modèle pèse 1,38 kilogramme (230 grammes de moins que le MacBook Pro précédent) et gagne 0,5 millimètre de finesse. Le plus grand pèse 1,82 kilogramme (320 grammes de moins) et s'affine d'un millimètre complet. Autre point qui devrait en réjouir plus d'un : le logo Apple rétroéclairé est de retour.

Pour éviter que l'écran ne vacille à chaque utilisation tactile, le nouveau MacBook est doté d'une charnière particulièrement rigide. Un nouveau concept de refroidissement est censé améliorer le flux d'air. De plus, les haut-parleurs ont été retravaillés – Apple annonce 50 % de basses en plus et de meilleurs aigus.

Les haut-parleurs étaient déjà supérieurs à ceux de la concurrence sur le MacBook Pro précédent.

Source : Apple

Les couleurs disponibles restent l'argent et le noir sidéral. Dans la version de 14 pouces, le MacBook tactile coûte au minimum 2799 francs ou 3299 euros (500 francs ou 400 euros de plus que le MacBook Pro normal avec la même puce). Pour le modèle avec écran 16 pouces, il faudra débourser au moins 3299 francs ou 3899 euros (500 francs ou euros de plus). Dans la configuration maximale absolue avec M5 Max, 128 Go de RAM et 16 To de SSD, le prix peut grimper jusqu'à 14 449 francs ou 16 264 euros.

OLED tandem avec une luminosité de pointe de 2000 nits

C'est peut-être l'avancée technique la plus importante : le MacBook Pro bénéficie de la même technologie OLED tandem que celle déjà présente dans l'iPad Pro. L'écran «PROLED XDR Display» offre des noirs parfaits, des couleurs précises ainsi qu'une luminosité de pointe de 2000 nits. Même en plein écran, on atteint 1000 nits, une valeur extrêmement élevée pour un écran OLED. La fréquence de rafraîchissement est de 120 hertz et la densité de pixels de 254 pixels par pouce.

Selon Apple, le PROLED XDR Display est le meilleur écran d'ordinateur portable au monde.

Soit dit en passant, l'OLED tandem n'est pas la même chose que le WOLED tandem. Dans l'OLED tandem sans W, deux couches de diodes sont empilées l'une sur l'autre, émettant directement de la lumière rouge, verte et bleue. Un filtre coloré supplémentaire n'est pas nécessaire. Cette architecture fonctionne pour les petits écrans. Pour les grands écrans (moniteurs et téléviseurs), on utilise en revanche le WOLED tandem. Ici, trois couches de diodes électroluminescentes produisent ensemble une lumière blanche qui est ensuite colorée par des filtres. L'OLED tandem atteint des niveaux de luminosité plus élevés que le WOLED tandem. Les deux technologies d'affichage proviennent de LG.

En coulisse Le Tandem OLED est une folie lumineuse Samuel Buchmann 178 likes 178 81 commentaires 81

Le PROLED XDR Display est piloté par un moteur d'affichage dédié, censé surveiller et ajuster l'utilisation de chaque pixel au fil du temps. L'écran est censé couvrir à la fois l'espace colorimétrique P3 et AdobeRGB, ce qui le rend parfait pour les travaux exigeants en matière de couleurs. Un revêtement spécial minimise également les réflexions internes mieux que sur d'autres écrans OLED. Moyennant un supplément, la célèbre nanotexture est également disponible pour réduire les reflets externes.

Gestes tactiles et Dynamic Island

Apple explore un territoire totalement nouveau pour les ordinateurs portables avec la fonctionnalité tactile. Elle n'est pas censée remplacer l'utilisation via le trackpad et le clavier, mais la compléter. Apple cite comme exemples des gestes multitouch connus comme le défilement, le zoom ou le déplacement d'objets par glisser-déposer. Le capteur tactile n'est pas une couche supplémentaire sur l'écran, mais est directement intégré à celui-ci. Cela devrait réduire la latence au minimum.

Avertissement : doigts sur un écran d'ordinateur portable.

Source : Apple

Au lieu de l'encoche des MacBooks précédents, le nouveau modèle dispose d'une Dynamic Island, telle qu'on la connaît sur l'iPhone. Tout comme sur ce dernier, elle affiche sur le MacBook des activités en direct qui peuvent être agrandies par simple toucher.

Spotlight s'étend désormais depuis la Dynamic Island.

Source : Apple

La valeur ajoutée réelle au quotidien reste à démontrer. Le fondateur d'Apple, Steve Jobs, qualifiait autrefois l'utilisation tactile sur un écran vertical d'« ergonomiquement terrible ». L'ancien PDG Tim Cook comparait l'idée d'un ordinateur portable tactile lors du lancement de Windows 8 à la fusion d'un grille-pain et d'un réfrigérateur. Comme les temps changent.

Le nouveau MacBook avec écran OLED peut être précommandé dès maintenant ici. Les livraisons débuteront le 6 novembre.

Photo d’en-tête : Apple

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