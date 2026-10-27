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L'iMac et le MacBook Pro le moins cher reçoivent la puce M6

Samuel Buchmann Traduction : traduction automatique 27/10/2026

Apple dote son tout-en-un et son ordinateur portable Pro le plus abordable de la dernière génération de puces. En dehors de cela, rien ne change pratiquement, et les prix restent également stables.

L'iMac et le modèle de base du MacBook Pro bénéficient d'une mise à niveau de leur puce. Tous deux intègrent désormais la M6, déjà utilisée dans le Mac Mini. Elle offre plus de puissance que la M4 de l'iMac précédent et la M5 de la version de base précédente du MacBook Pro. Les applications d'IA, en particulier, devraient fonctionner beaucoup plus rapidement. Pour le reste, peu de changements sur ces deux appareils.

Par rapport à la M5, la nouvelle puce gagne deux cœurs CPU et deux cœurs GPU. Selon Apple, cela augmente les performances multi-thread de 20 pour cent. Le GPU offrirait 30 pour cent de puissance supplémentaire pour l'IA. Le Neural Engine double le nombre de cœurs et donc sa puissance de calcul de pointe par rapport à la génération précédente. Dans mon test du Mac Mini, la puce s'est également très bien comportée en pratique.

Au-delà de la puce principale, Apple dote l'iMac et le MacBook Pro d'une meilleure connectivité sans fil grâce à la puce maison N1. Elle prend en charge le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 6. Ces deux technologies étaient jusqu'ici réservées aux modèles plus coûteux équipés de puces Pro et Max. Sur l'iMac, le SSD constitue également une mise à niveau, étant désormais annoncé comme 2,5 fois plus rapide.

Pas de nouvelle hausse de prix

Selon Apple, le MacBook Pro M6 permet jusqu'à 24 heures de streaming vidéo et 16 heures de navigation web avec une seule charge. Ces valeurs sont identiques à celles du modèle précédent. L'ordinateur portable coûte 1899 francs ou 2299 euros pour le modèle avec 16 gigaoctets (Go) de mémoire vive (RAM) et 1 téraoctet de SSD. Cela correspond au prix du prédécesseur après la hausse de prix de juin dernier.

Le modèle de base du MacBook Pro est, comme toujours, uniquement disponible avec un écran de 14 pouces.

Source : Apple

Le prix de l'iMac avec 16 Go de RAM et 256 Go de SSD est de 1499 francs ou 1799 euros. Il reste disponible dans les sept mêmes couleurs (bleu, violet, rose, orange, jaune, vert et argent). Le design ne change pas non plus.

Test de produit L’iMac M4 est beau, mais à quoi bon ? Samuel Buchmann 83 likes 83 69 commentaires 69

L'iMac M6, le MacBook Pro M6 ainsi que l'iPad Mini avec écran OLED ne sont pas les seuls produits Apple attendus cette semaine. Mercredi, le grand final est prévu avec un MacBook à écran tactile. Les appareils seront disponibles à la commande à partir du 28 octobre. Les livraisons débuteront le 6 novembre. Dès qu'ils seront disponibles dans notre boutique, ils seront liés dans cet article.

Photo d’en-tête : Apple

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