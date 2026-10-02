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Avec cet ordinateur portable coloré, HP veut faire concurrence au MacBook Neo

Jan Johannsen Traduction : traduction automatique 2/10/2026

Boîtier coloré, huit gigaoctets de mémoire vive et un prix bas : avec l'OmniBook 5 14, HP a désormais présenté un ordinateur portable qui devrait rivaliser avec le MacBook Neo.

Le MacBook Neo a fait prendre conscience à de nombreuses personnes qu'elles n'avaient pas besoin d'un ordinateur portable doté des meilleures caractéristiques pour un usage quotidien. Les fabricants d'ordinateurs portables Windows commencent progressivement à en tenir compte. Après Asus, Acer, Dell et Lenovo, HP lance désormais lui aussi un ordinateur portable coloré, l'OmniBook 5 14, dont la version de base est relativement abordable.

Quatre couleurs et huit gigaoctets

En termes de couleurs, l'OmniBook 5 14 est plus varié que ce que proposait HP jusqu'à présent, avec des options argent, bleu, rose et vert. Aux États-Unis, l'ordinateur portable devrait être disponible en octobre à partir de 699 dollars. Le fabricant n'a pas encore communiqué de détails concrets pour l'Europe. Dans son communiqué de presse, il utilise toutefois quelques tactiques de diversion habituelles dans le secteur, en mentionnant à la fois le prix d'entrée de gamme bas et la configuration maximale plus coûteuse :

jusqu'à un Intel Core 7 350

jusqu'à 16 Go de mémoire vive

jusqu'à 1 To de SSD

jusqu'à un écran OLED 2,5K

Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est le modèle de base abordable. Voici donc explicitement ses caractéristiques :

Processeur : Intel Core 5 315 (Wildcat Lake)

Mémoire vive : 8 Go

SSD : 256 Go

Écran : Full-HD, 300 nits

Dans cette configuration, l'ordinateur devra d'abord prouver lors de tests qu'il peut rivaliser avec le MacBook Neo. Adobe Lightroom, par exemple, fonctionne également sur l'ordinateur portable « bon marché » d'Apple.

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Toutes variantes confondues, le nouvel OmniBook pèse 1,16 kilogramme et mesure 11,77 millimètres d'épaisseur. L'écran peut être ouvert largement grâce à sa charnière à 180 degrés et la webcam offre une résolution Full-HD. Il dispose d'un port HDMI, d'une prise jack 3,5 mm et de deux ports USB-C.

Photo d’en-tête : HP

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