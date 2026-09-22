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X500 Pro Max, X500 Pro e X Fold 6: Vivo porta tre smartphone in Europa

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 22.9.2026

Il Vivo X500 Pro Max e l'X500 Pro arriveranno in Europa, come annunciato dal produttore direttamente durante la presentazione degli smartphone con fotocamere Zeiss in Cina. Il pieghevole X Fold 6, già disponibile da tempo in quel mercato, arriverà addirittura prima di entrambi.

In Cina, Vivo ha presentato tre modelli della serie X500. Il produttore ne porterà due in Europa. Il X500 Pro Max e il X500 Pro hanno dimensioni diverse e si distinguono principalmente per le loro fotocamere teleobiettivo. Il modello base X500 non arriverà in Europa. Tuttavia, il pieghevole X Fold 6 sarà disponibile in Europa già dal 1° ottobre.

Uno smartphone di grandi dimensioni incentrato sul sistema fotografico

Il X500 Pro Max è per ora il modello di punta della serie X500, in attesa che, come accaduto per il X300, venga rilasciato un modello Ultra. È dotato di un display AMOLED da 6,85 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144 Hertz e una risoluzione di 3168 × 1440 pixel. Il corpo, spesso 8,1 millimetri con cornice in alluminio, è impermeabile secondo lo standard IP69 e resiste anche ai getti d'acqua.

Il Vivo X500 Pro Max ha un display da 6,85 pollici.

Vivo pone particolare enfasi sul sistema fotografico, collaborando a tal fine con Zeiss. La fotocamera principale utilizza il sensore Sony Lytia L910 da 1/1,28 pollici con una risoluzione di 50 megapixel. La lunghezza focale equivalente nel formato 35mm è di 24 millimetri. La stabilizzazione ottica dell'immagine dovrebbe compensare fino a tre gradi nei video, caratteristica che il produttore definisce «livello gimbal».

La fotocamera teleobiettivo offre un ingrandimento 3,5x rispetto alla fotocamera principale, con 85 millimetri. Il suo sensore da 1/1,4 pollici ha una risoluzione di 200 megapixel. La lunghezza focale può essere aumentata a 200 o 400 millimetri con un teleconvertitore applicabile. La fotocamera ultra-grandangolare da 50 megapixel con apertura f/2,0 e lunghezza focale di 16 millimetri completa il sistema fotografico sul retro. A ciò si aggiunge una fotocamera frontale da 50 megapixel.

Vivo offre teleconvertitori applicabili per molti dei suoi smartphone.

Fonte: Vivo

Come processore, Vivo ha integrato il nuovo Dimensity 9600 Pro di Mediatek, affiancato da 12 o 16 gigabyte di RAM. La memoria interna è di 256 o 512 gigabyte o di un terabyte. La batteria ha una capacità di 8000 mAh e si ricarica via cavo fino a 90 Watt. In modalità wireless, supporta fino a 40 Watt.

Il X500 Pro è più piccolo e molto simile al Pro Max

Il X500 Pro è più piccolo del Pro Max e dispone di una diversa fotocamera teleobiettivo. Il suo display AMOLED è da 6,36 pollici e la batteria ha una capacità di 6510 mAh. Per la fotocamera teleobiettivo, Vivo utilizza il Lytia 610 con una risoluzione di 64 megapixel. La lunghezza focale rimane di 85 millimetri e l'apertura diventa leggermente più ampia con f/2,5. Inoltre, dispone solo di dodici gigabyte di RAM.

Il X500 Pro è più compatto del Pro Max.

Fonte: Vivo

Prezzo e disponibilità

Quanto costeranno il X500 Pro Max e il X500 Pro in Europa? Quali varianti di memoria e quali dei quattro colori saranno disponibili? Da quando saranno effettivamente acquistabili? Vivo intende comunicarlo solo durante il suo evento di lancio il 27 ottobre.

Non è ancora chiaro se tutti e quattro i colori saranno disponibili in Europa.

Fonte: Vivo

Il Vivo X Fold 6 arriverà in Europa ancora prima

Ancora prima dei due smartphone X500, Vivo porterà il X Fold 6 in Europa. Dal 1° ottobre, il produttore intende vendere lo smartphone pieghevole in Germania, Austria e Svizzera, tra gli altri paesi. Tuttavia, non ha ancora comunicato il prezzo né fornito dettagli sulle varianti di memoria disponibili.

Da chiuso, il X Fold 6 è sottile come uno smartphone tradizionale e, una volta aperto, è quasi quadrato.

Fonte: Vivo

In Cina, Vivo offre il X Fold 6 con 12 o 16 gigabyte di RAM. La memoria interna può essere di 256 o 512 gigabyte o di un terabyte. Non è certo se la batteria da 7000 mAh rimarrà invariata, poiché i produttori cinesi tendono ad adattare le varianti europee dei modelli in diversi aspetti.

Tuttavia, i display AMOLED dovrebbero avere le stesse dimensioni anche in Europa: 6,51 pollici (esterno) e 8,02 pollici (interno). Lo smartphone pieghevole è dotato del chipset Dimensity 9500 Super. In totale, Vivo ha integrato cinque fotocamere nel X Fold 6:

Fotocamera principale: 200 megapixel, f/1,7

Fotocamera ultra-grandangolare: 50 megapixel, f/2,1

Fotocamera teleobiettivo a periscopio: 50 megapixel, f/2,6

Fotocamera frontale su ogni display: 20 megapixel ciascuna, f/2,4

Vivo offre un teleconvertitore anche per il suo smartphone pieghevole.

Fonte: Vivo

L'intero smartphone è impermeabile secondo lo standard IP58/59, ma non è resistente alla polvere. Come per il Vivo X300 Ultra, Vivo offre anche per il X Fold 6 un teleconvertitore applicabile.

Test del prodotto Vivo X300 Ultra alla prova: smartphone con obiettivo clip-on Jan Johannsen 55 like 55 28 commenti 28

Immagine di copertina: Vivo

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