Novità e trend 2 1

Molto piccoli, action cam rimovibili o E-Ink: i nuovi smartphone dall'IFA

Mentre cammino per l'IFA, devo cercare gli smartphone tra robot, lavatrici e televisori. Non appena li trovo, mi rallegro per le entusiasmanti novità.

Sebbene Xiaomi e Motorola siano presenti anche a Berlino, nel campo degli smartphone all'IFA a dominare le novità sono i produttori più piccoli. È evidente il numero di smartphone cinesi pensati per l'uso all'aperto (outdoor), ma anche i fornitori europei stanno cercando di trovare la loro nicchia.

Oukitel C17 e C26: Tesoro, ho rimpicciolito gli smartphone

Spesso richiesti nei commenti e ora finalmente arrivati: piccoli smartphone. Oltre a molti modelli outdoor, allo stand di Oukitel si trovano il C17 e il C26. Assomigliano in modo sospetto a due grandi smartphone.

Android è a bordo.

La dotazione degli smartphone da 4 pollici è identica, incluse le varianti di memoria:

Android 16

Fotocamere da 13 e 5 megapixel

Batteria da 2300 mAh, velocità di ricarica da 10 watt

3 o 4 gigabyte di memoria RAM

32 o 64 gigabyte di memoria dati

Unisoc T610 o T310

Se questo non causa problemi con Apple e Samsung.

Prezzo e disponibilità sono ancora sconosciuti, ma dovranno prima superare il controllo doganale sui diritti di marchio.

Confronto delle dimensioni con il Pixel 10 Pro XL.

Ulefone: Action cam, batteria hot-swap o misurazione della distanza

L'attrazione principale allo stand di Ulefone è l'Xsnap 7 Pro. Sul retro dello smartphone è possibile estrarre una action cam. Con una carica della batteria, registra video fino a 40 minuti con risoluzione 2,8K. Il trasferimento dati allo smartphone avviene tramite WiFi 6. In questo modo, l'Ulefone funge da display da 6,67 pollici per la piccola fotocamera.

Lo smartphone diventa il display per l'action cam.

L'Xsnap 7 Pro ricarica l'action cam più volte grazie alla sua batteria da 9300 mAh. Le fotocamere fisse offrono immagini da 50 e 64 megapixel, mentre la fotocamera frontale scatta selfie da 32 megapixel. Con il Dimensity 8400 e 12 gigabyte di RAM, lo smartphone dovrebbe offrire prestazioni sufficienti. La memoria dati da 512 gigabyte offre spazio per diversi video d'azione. Costo: previsto 1099 euro.

Ulefone offre ulteriori accessori per l'action cam per posizionarla indipendentemente dallo smartphone.

Accanto all'Xsnap 7 Pro, allo stand di Ulefone si trova l'Xever 8. Di questo modello colpisce il blocco sul retro. Aprendo una levetta, è possibile rimuovere il pannello posteriore. Il secondo blocco protegge la batteria da 4800 mAh. È possibile sostituirla senza che lo smartphone si spenga. La batteria integrata nello smartphone copre circa tre minuti. Tempo sufficiente per il cambio batteria.

Il retro e la batteria sono protetti da blocchi.

La restante dotazione del robusto smartphone outdoor è poco spettacolare: display da 6,5 pollici, 8 gigabyte di RAM, 128 o 256 gigabyte di spazio di archiviazione, Mediatek Helio G200 e fotocamere da 64 e 20 megapixel sul retro.

Lo smartphone funziona per alcuni minuti senza batteria.

L'Ulefone Armor 35 Pro dispone dello stesso processore dell'Xever 8. Tuttavia, con il suo display da 6,79 pollici è complessivamente più grande: dispone di una batteria da 11.000 mAh, 12 gigabyte di RAM e tre fotocamere sul retro. La grande particolarità è però il telemetro laser. Avviare l'app, allineare lo smartphone e premere un pulsante. Successivamente, lo smartphone mostra la distanza misurata. La portata è di 1,2 chilometri.

L'Armor 35 Pro misura le distanze.

Altrettanto evidente è la lampada composta da 655 LED sul retro. Generano una luminosità fino a 900 lumen. Una fotocamera per la visione notturna e le certificazioni IP68 e IP69K completano lo smartphone outdoor. L'Armor 35 Pro dovrebbe arrivare sul mercato entro settembre.

Blackview Xplore 6: Lente aggiuntiva per uno smartphone outdoor

Blackview estende la lunghezza focale del suo smartphone outdoor Xplore 6 con un teleobiettivo aggiuntivo. Questo si aggancia solo a una custodia speciale, ma porta la lunghezza focale della telecamera periscopica da 50 megapixel a 230 millimetri. Senza lente aggiuntiva, offre solo uno zoom triplo rispetto alla fotocamera principale da 50 megapixel.

Smartphone outdoor con teleobiettivo aggiuntivo e mini touchscreen sul retro.

Sul retro dell'Xplore 6 si trova un touchscreen da 1,47 pollici. Questo mostra l'ora, funge da mirino per la fotocamera o permette di controllare la riproduzione multimediale. Per quanto riguarda le prestazioni, il Blackview è ottimamente posizionato con il Dimensity 9400+ e 18 gigabyte di RAM. La batteria è enorme con 12000 mAh. Prezzo e disponibilità da noi non sono ancora noti.

Xiaomi 18 Fold: solo da guardare, non da toccare

Ancora prima che Xiaomi abbia presentato ufficialmente il suo 18 Fold, il produttore lo espone al suo stand fieristico. Tuttavia, solo da guardare sotto vetro. Sullo smartphone pieghevole viene riprodotto un video, ma non si muove. Per il momento dovrebbe essere disponibile solo in Cina.

Novità e trend Xiaomi 18 Fold: lo smartphone pieghevole compatto uscirà due giorni prima dell'iPhone Fold Jan Johannsen 121 like 121 61 commenti 61

TCL P80 Ultra: E-Ink con display AMOLED

TCL utilizza da tempo la sua tecnologia Nxtpaper per passare, premendo un pulsante, da una visualizzazione a colori a una in bianco e nero a risparmio energetico. In questo caso, il touchscreen rimane più veloce rispetto ai classici display E-Ink. Come ulteriore opzione è disponibile una «Paper Mode» opaca. Questa dovrebbe affaticare meno gli occhi imitando le proprietà della carta, ad esempio essendo leggermente più scura e rendendo la temperatura del colore più calda.

Il TCL P80 Ultra in modalità Max-Ink.

Il TCL P80 Ultra è il primo smartphone Nxtpaper con un display AMOLED. Lo schermo del modello di punta misura 6,83 pollici e ha una risoluzione di 2766 × 1280 pixel. Per la potenza di calcolo sono responsabili il Dimensity 7400 Elite e otto gigabyte di RAM. Sul retro si trovano una fotocamera principale da 50 megapixel, una fotocamera ultra-grandangolare da 32 megapixel e un teleobiettivo da 50 megapixel. La batteria ha una capacità di 5800 mAh.

In termini di prezzo, il TCL P80 Ultra parte da 549 euro con 256 gigabyte di spazio di archiviazione. Per 512 gigabyte sono richiesti 599 euro. La disponibilità è ancora incerta.

Mudita Kompakt: Decelerazione tramite E-Ink

Sebbene già disponibile, il Mudita Kompakt è stata per me una nuova scoperta all'IFA. L'azienda, originaria della Polonia, vuole offrire soprattutto decelerazione con il suo maneggevole smartphone. Può telefonare, navigare o scattare foto. Queste vengono comunque inviate a colori ad altri dispositivi.

Uno smartphone che dovrebbe garantire tranquillità.

Il display E-Ink reagisce più velocemente di altri display grigi, ma comunque più lentamente dei touchscreen a colori. Attualmente non ci sono browser o app di social media sul dispositivo. Con Mudita OS 2.0, in autunno dovrebbe aumentare la selezione di app adattate per il display E-Ink.

La localizzazione funziona.

Shifted iPhone: un nuovo retro per l'iPhone

Shift, dall'Assia, offre in realtà smartphone modulari e facili da riparare con gli Shift Phone. Nel frattempo, l'azienda si dedica anche all'iPhone. Sotto l'etichetta «Shifted iPhone» offre nuovi pannelli posteriori per iPhone 15 e 16 Pro. Questi non sono incollati e possono essere rimossi con una ventosa, il che facilita l'accesso ai componenti all'interno del dispositivo.

Il retro di Shift per l'iPhone.

Puoi acquistare direttamente un Shifted iPhone usato dall'azienda dell'Assia o inviare il tuo iPhone. Sostituiranno quindi il retro originale in condizioni migliori di quanto sia possibile a casa. Il solo pannello posteriore costa 88 euro, incluso il servizio di installazione il costo è di 133 euro. Entrambi i prezzi sono ridotti da Shift nel suo negozio online al lancio, rispettivamente a 69 e 104 euro.

Motorola Edge 70 Plus: il settimo modello della serie

In casa Motorola, che ha presentato le sue novità lontano dalla fiera nella sala banchetti di un hotel, le cose si fanno più noiose. Il Motorola Edge 70 Plus è il settimo modello della serie Edge 70. Rispetto al modello standard, si guadagna il "Plus" grazie a una batteria più grande (6500 invece di 4800 mAh) e a una risoluzione più elevata (200 invece di 50 megapixel) nella fotocamera principale.

Con l'Edge 70 Plus, Motorola aumenta la risoluzione della fotocamera principale.

Un "meno" nel nome l'Edge 70 Plus lo avrebbe meritato per la rimozione della seconda fotocamera, il chipset più debole e la riduzione da impermeabile a resistente agli spruzzi. Lo smartphone dovrebbe uscire nelle prossime settimane e costare 599 euro.

L'Edge 70 Plus è disponibile in quattro colori.

Cambiamenti puramente estetici sono offerti dal Motorola Razr 70 con cristalli Swarovski. 35 pezzi di pietre di vetro scintillanti sono posizionati sullo smartphone nero. Lo smartphone in edizione limitata costa 999 euro.

Immagine di copertina: Jan Johannsen

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