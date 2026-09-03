Novità e trend 9 10

Xiaomi 18 Fold: lo smartphone pieghevole compatto uscirà due giorni prima dell'iPhone Fold

La tempistica non può essere una coincidenza. Due giorni prima della presunta presentazione dell'iPhone Fold, Xiaomi lancia sul mercato il suo 18 Fold. All'IFA di Berlino è addirittura possibile vedere lo smartphone in anteprima.

Il formato passaporto è la nuova tendenza per gli smartphone pieghevoli. Sebbene Xiaomi mostri il suo 18 Fold all'IFA solo sotto una teca di vetro, le vendite dovrebbero iniziare (in Cina) già il 7 settembre. Si tratta di due giorni prima della presunta presentazione dell'iPhone Fold in un formato simile. Un'altra particolarità: è il primo smartphone con il chipset Xring 03 sviluppato da Xiaomi.

Il prossimo smartphone in formato passaporto

Durante la sua conferenza stampa all'IFA, Xiaomi ha menzionato il 18 Fold solo di sfuggita. Per il mercato europeo, le lavatrici, gli aspirapolvere e le auto presenti nello stand sembrano essere più importanti. Ciononostante, lo smartphone pieghevole è esposto in una teca di vetro a Berlino.

Guardare ma non toccare.

Sul servizio di microblogging Weibo, il capo della divisione mobile di Xiaomi, Lu Weibing, ha presentato lo smartphone il 2 settembre con le prime immagini. Con un display esterno da 5,38 pollici e un touchscreen da 7,58 pollici una volta aperto, è molto simile per dimensioni al Fold 8 (5,5 e 7,6 pollici).

Finora lo Xiaomi 18 Fold è visibile solo in rosso.

Dall'esterno si può notare che lo Xiaomi 18 Fold dispone di tre fotocamere sul retro. Anche in questo caso, Leica ha messo lo zampino. Nel Samsung Fold 8 le fotocamere sono solo due. Non visibile, ma già annunciato da Xiaomi, è il chipset del 18 Fold: l'Xring 03, sviluppato internamente da Xiaomi.

Per le fotocamere del 18 Fold, Xiaomi collabora con Leica.

L'Xring 03 punta a competere con i migliori chipset di Qualcomm, Mediatek e Apple in termini di prestazioni ed efficienza. È dotato di dieci core di calcolo e una GPU Mali-G2. Tuttavia, i risultati dei test noti finora provengono da una scheda di sviluppo e non da uno smartphone, dove il raffreddamento potrebbe essere diverso.

L'Xring 03 non è il primo né l'unico chipset di Xiaomi.

Anche se con il 18 Fold Xiaomi anticipa Apple, nulla indica che lo smartphone pieghevole sarà disponibile a breve al di fuori della Cina.

Immagine di copertina: Jan Johannsen

Mi piace questo articolo! A 9 persone piace questo articolo







