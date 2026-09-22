Oppo Find X10 Pro Max: il primo smartphone con tripla fotocamera da 200 megapixel
L'Oppo Find X10 Pro Max è il primo smartphone con tre fotocamere da 200 megapixel. Poiché la risoluzione non è tutto, il produttore aumenta la gamma dinamica con una nuova tecnologia "DeepPix".
Oppo ha presentato la serie Find X10 in Cina, continuando la collaborazione con gli esperti di fotografia di Hasselblad. Il modello di punta, Find X10 Pro Max, attira l'attenzione con tre fotocamere da 200 megapixel. Una nuova tecnologia, che aumenta la gamma dinamica a 17 stop, è pensata per garantire buone foto anche in condizioni di luce difficili.
Il sistema di fotocamere da 200 megapixel
Sul retro dell'Oppo Find X10 Pro Max si trovano tre fotocamere da 200 megapixel. Le differenze riguardano la lunghezza focale, l'apertura e le dimensioni del sensore:
- Fotocamera principale: 24 mm, f/1,5, 1/1,3 pollici
- Fotocamera ultra-grandangolare: 13 mm, f/2,2, 1/1,56 pollici
- Teleobiettivo: 70 mm, f/2,1, 1/1,56 pollici
A queste si aggiunge una quarta lente, il cui unico compito è garantire una resa cromatica naturale. La fotocamera frontale da 50 megapixel ha un'apertura f/2,0.
Oppo è particolarmente orgogliosa di una nuova «DeepPix» tecnologia del sensore. Questa dovrebbe aumentare la gamma dinamica a 17 stop, compensando ancora meglio le differenze tra le aree particolarmente luminose e quelle scure. Il produttore continua a offrire teleconvertitori con cui è possibile aumentare la lunghezza focale del teleobiettivo.
La dotazione rimanente del Find X10 Pro Max è degna di uno smartphone di fascia alta. Il display AMOLED da 6,78 pollici ha una risoluzione di 2772 × 1272 pixel e una luminosità tipica di 800 nit, che può arrivare fino a 2000 nit. La frequenza di aggiornamento si adatta automaticamente tra 1 e 120 Hertz. Per i giochi, lo schermo raggiunge persino i 144 Hertz.
Con il Dimensity 9600 Pro, lo smartphone dovrebbe avere abbastanza potenza di calcolo per le attività più impegnative. Il processore è affiancato da 12 o 16 gigabyte di RAM. La memoria dati è di 256 o 512 gigabyte. La batteria da 8000 mAh dovrebbe fornire energia per 30 ore di streaming video e si ricarica fino a 80 watt via cavo e fino a 50 watt in modalità wireless. L'intero Find X10 Pro Max è impermeabile secondo lo standard IP69 e protetto contro i getti d'acqua.
Find X10 e X10E: gli altri modelli della serie
La serie Find X10 non include un modello Pro, ma il Find X10 e il Find X10E. I loro display sono più piccoli, con 6,59 pollici, e nel caso dell'X10E non offrono una frequenza di aggiornamento variabile, ma solo 60, 90 o 120 Hertz.
Nel Find X10, Oppo riduce la risoluzione della fotocamera ultra-grandangolare a 50 megapixel. Nell'X10E, tutte le fotocamere sul retro hanno 50 megapixel e la fotocamera frontale scatta selfie da 32 megapixel.
Inoltre, Oppo utilizza chipset diversi. Nel Find X10 si trova il Dimensity 9600M e nell'X10E il Dimensity 9500S. Nel modello E, il produttore installa anche una batteria con una capacità inferiore di 7025 mAh.
Prezzo e disponibilità
La disponibilità della serie Find X10 al di fuori della Cina non è ancora chiara. Tuttavia, Oppo ha già avviato una campagna di "blind sale" per il Find X10 e il Find X10 Pro Max in Germania, per attirare i preordini con sconti e prodotti bonus. Il produttore intende annunciare ulteriori dettagli sui dispositivi nel paese «nelle prossime settimane».
Quest'anno, Oppo è tornata a essere più attiva in Germania e Svizzera con il Find X9 Ultra e il Reno 16 Pro. Poiché la concorrenza stimola gli affari, la casa madre BBK ha presentato l'X500 Pro Max del marchio gemello Vivo un giorno prima del Find X10 Pro Max.
Quando ero uno studente delle elementari, mi sedevo nel salotto di un amico con molti dei miei compagni di classe per giocare al Super NES. Ora metto le mani sulle ultime tecnologie e le provo per te. Negli ultimi anni ho lavorato presso Curved, Computer Bild e Netzwelt, ora presso Digitec e Galaxus.
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