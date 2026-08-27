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Tre giorni di autonomia: il nuovo smartphone di fascia media di Xiaomi con una batteria enorme

Jan Johannsen Traduzione: tradotto automaticamente 27.8.2026

Il Redmi Note 17 Pro Max dovrebbe durare fino a tre giorni con la sua batteria da 9210 mAh. Inoltre, con il modello di punta della serie Note 17, Xiaomi punta su un'elevata robustezza. La dotazione restante è buona, ma non raggiunge i livelli dei modelli top di gamma di Xiaomi.

Con la serie Redmi Note 17, Xiaomi salta un numero e lancia quattro modelli, uno in meno rispetto alla serie 15. Il modello di punta è il Note 17 Pro Max che, nonostante il nome, non possiede il display più grande della gamma. Seguono il Note 17 Pro e il Note 17, quest'ultimo disponibile nelle varianti 5G e 4G.

Redmi Note 17 Pro Max: 3 giorni di autonomia

Il fiore all'occhiello del Redmi Note 17 Pro Max è la sua batteria. La capacità di 9210 mAh è la più grande offerta da Xiaomi in Europa. Secondo il produttore, è sufficiente per 37 ore di riproduzione video continua o fino a tre giorni di utilizzo quotidiano.

Grazie a una percentuale di silicio del 16 percento, la batteria a doppia cella non richiede più volume rispetto alle batterie con capacità inferiore. Con 8,45 millimetri, lo smartphone non è insolitamente spesso. Per la ricarica, la batteria supporta fino a 100 watt tramite la tecnologia Hypercharge di Xiaomi. In 20 minuti, si dovrebbe ottenere abbastanza energia per un giorno di utilizzo. Tramite la funzione di ricarica inversa, è possibile caricare altri dispositivi fino a 27 watt. Xiaomi dichiara una durata della batteria di 1000 cicli di ricarica, dopo i quali rimane ancora oltre l'80 percento della capacità.

Xiaomi ha dato alla serie Redmi Note 17 un nuovo design. La cornice è in metallo, il display è piatto e anche il modulo fotocamera ha un aspetto diverso. Nella variante bianca "Cloud Blush", una scocca fotocromatica permette un cambio di colore. Sotto la luce UV, cambia tonalità rendendo visibile un motivo a nuvole.

Con questa immagine, Xiaomi vuole sottolineare la robustezza del Redmi Note 17 Pro Max.

Lo smartphone è impermeabile secondo gli standard IP66 e IP68. Xiaomi parla di una profondità di immersione di due metri e un tempo di immersione fino a 72 ore. Sott'acqua, il tasto di accensione funge da scatto per la fotocamera. Il dispositivo dovrebbe resistere a cadute da un'altezza massima di tre metri.

Il display AMOLED da 6,83 pollici è protetto da Gorilla Glass Victus 2. Raggiunge una frequenza di aggiornamento di 120 Hertz e una luminosità di picco di 3500 nit con contenuti HDR. Il valore HBM, più rilevante per l'uso quotidiano sotto la luce del sole, si attesta su un buon valore di 2000 nit.

Sul retro del Redmi Note 17 Pro Max si trovano due fotocamere: una principale da 50 megapixel e una ultra-grandangolare da 8 megapixel. La fotocamera frontale scatta selfie da 32 megapixel. Come processore, Xiaomi utilizza lo Snapdragon 6 Gen 5 affiancato da otto gigabyte di RAM. Lo smartphone dovrebbe ricevere quattro aggiornamenti del sistema operativo e sei anni di aggiornamenti di sicurezza.

La variante con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria ha un prezzo di listino consigliato di 599,90 euro. Al momento non sono disponibili informazioni sui prezzi per la Svizzera.

Redmi Note 17 Pro: batteria più piccola, chipset meno potente

Il Redmi Note 17 Pro è quasi identico al Pro Max. È disponibile in altri colori e utilizza un processore meno potente, lo Snapdragon 6s Gen 4. Anche la batteria è più piccola, con 8340 mAh, e si ricarica più lentamente a 67 watt; entrambi valori che comunque non si trovano su ogni smartphone di fascia alta.

Il Redmi Note 17 Pro è quasi identico al Pro Max.

Il prezzo di listino consigliato parte da 479,90 euro per la variante con 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna.

Redmi Note 17 5G: display più grande, batteria più piccola

Con 6,99 pollici, il Redmi Note 17 5G ha un display ancora più grande dei modelli Pro. Tuttavia, con 1200 nit in modalità High Brightness (HBM), risulta meno luminoso. Anche la frequenza di aggiornamento è di 120 Hertz. La capacità della batteria è inferiore, con 7700 mAh, ma rimane comunque generosa rispetto ad altri smartphone. In uso continuo, lo smartphone dovrebbe essere in grado di riprodurre video per 26 ore prima che la batteria si esaurisca. La velocità di ricarica è più tranquilla, a 45 watt.

Il Redmi Note 17 5G in Celestial Purple.

Il Note 17 è protetto dagli spruzzi d'acqua secondo lo standard IP65 e il display è ulteriormente protetto da Gorilla Glass 7i. Per il processore, Xiaomi punta sullo Snapdragon 4 Gen 4 combinato con sei gigabyte di RAM. L'unica fotocamera sul retro ha una risoluzione di 50 megapixel, mentre quella frontale è da 16 megapixel.

Il prezzo di listino consigliato parte da 349,90 euro per il modello con sei gigabyte di RAM e 128 gigabyte di memoria interna. Del Redmi Note 17 esiste anche una variante 4G. Si differenzia dalla versione 5G solo per il processore Snapdragon 4s Gen 4 ed è più economica. Per la versione da 6 e 128 gigabyte, Xiaomi richiede 249,90 euro.

Immagine di copertina: Xiaomi

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