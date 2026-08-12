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Colorata, intelligente e con un nuovo gadget hardware: ecco la serie Pixel 11

Google presenta i suoi ultimi smartphone a Berlino. Dalle modifiche al design a una nuova funzione hardware sul Pixel 11 Pro, c'è di tutto.

Google sta aggiornando la serie di smartphone solo leggermente. Il nuovo chip Tensor G6 garantisce maggiori prestazioni, sensori più grandi nelle fotocamere aiutano in condizioni di scarsa illuminazione e i nuovi colori vivaci portano un po' più di divertimento nella vita di tutti i giorni. In abbinamento cromatico, Google presenta la Pixel Watch di quinta generazione, con nuove gesture a una mano.

Puoi preordinare i prodotti da noi a partire dal 12 agosto, e saranno spediti a partire dal 20 agosto.

Tutti i telefoni Pixel 11 hanno questo:

Tutti i modelli sono disponibili in nuovi colori. I telefoni sono inoltre resistenti all'acqua e alla polvere secondo la classe di protezione IP68. Sì, anche il Pixel 11 Pro Fold, ma era già così con il precedente pieghevole.

Il cuore della nuova serie è il chip proprietario di Google: il Tensor G6. Secondo Google, grazie alla CPU migliorata, è fino al 20% più efficiente dal punto di vista energetico rispetto al predecessore e offre tempi di caricamento delle app più rapidi. Ora c'è anche più spazio per app e foto: invece di 128 GB, tutti i modelli offrono almeno 256 GB di memoria integrata.

Google ha rielaborato la barra della fotocamera su tutti i dispositivi Pixel 11. Ora è interamente in vetro con una cornice metallica. Inoltre, l'intera serie Pixel ha ricevuto una fotocamera tripla rielaborata con sensori più grandi e una migliore sensibilità alla luce.

Naturalmente, l'IA Gemini non manca sui dispositivi, con nuove funzioni come le traduzioni in tempo reale per video, podcast e messaggi vocali.

Puoi condividere file e informazioni con altri dispositivi Android tramite NFC o la funzione "Tocca per condividere". Per l'invio a dispositivi Apple, "Quick Share" ora funziona senza problemi con "Airdrop" – senza connessione internet. Quanto bene funzioni lo mostreranno i test futuri.

Google fornisce tutti i modelli con Android 17. Riceverai aggiornamenti e patch di sicurezza per sette anni.

Indicatori LED per i modelli Pro

Google, come da tradizione, inserisce piccoli gadget nei suoi modelli premium. Con i Pixel Pro 9 e 10, grazie al termometro integrato, potevi misurare oggetti caldi o persino la febbre.

Ora Google sostituisce il termometro con "HiLight". Con questo, Google intende i nuovi LED intorno al flash della fotocamera sul retro dello smartphone. Se lo smartphone è appoggiato con il display rivolto verso il basso, riceverai indicazioni visive tramite la luce da due diverse categorie:

Da un lato, si tratta di chiamate da contatti selezionati. Puoi personalizzare i colori per le tue persone preferite. Al momento del lancio, è integrato nell'app telefonica standard e in Whatsapp.

Dall'altro, i LED si illuminano durante le conversazioni con Gemini. In questo modo, puoi vedere direttamente quando l'assistente AI sta ascoltando, elaborando informazioni o sta per rispondere.

Pixel 11: una base solida

Lo smartphone meno spettacolare della nuova serie è il Pixel 11. Il modello precedente Pixel 10 era estremamente solido, grazie a un buon hardware, buone fotocamere e una lunga durata della batteria. Anche il Pixel 11 sarà probabilmente quasi noiosamente buono.

I dettagli più importanti: il Pixel 11 è dotato di un display OLED da 6,3 pollici con una risoluzione di 1080 × 2424 pixel. La frequenza di aggiornamento è compresa tra 60 e 120 Hertz. È protetto da Corning Gorilla Glass Victus 2, che dovrebbe tenere lontani i graffi due volte meglio del predecessore. Il display ti irradia con fino a 3000 Nits.

La batteria da 4840 mAh, secondo Google, dura fino a 30 ore e si ricarica poi con una potenza fino a 30 Watt. In questo modo, raggiunge il 55 percento della capacità della batteria in 30 minuti. La ricarica wireless è possibile a 25 Watt, grazie a Qi2.2.

Google pubblicizza un modulo fotocamera rielaborato, più sensibile alla luce, con sensori più grandi rispetto al predecessore. Puoi creare video in 4K con fino a 60 FPS. Lo zoom video digitale arriva fino a 20x. Ecco le lenti integrate:

Grandangolo con macro: 48 MP, f/1,7, 1/1,56 pollici

Ultra-grandangolo: 13 MP, f/2.2, 1/3,1 pollici

Teleobiettivo: 10,8 MP, f/3,1, 1/3,2", zoom ottico 5x

Frontale: 10,5 MP, f/2,2

Il Pixel 11 è disponibile nei colori Frost (bianco), Pistachio (verde), Hibiscus (rosa) e Obsidian (nero). I prezzi, sorprendentemente, non sono aumentati, ma non esiste più una variante di memoria da 128 GB. Per questo motivo, il modello più economico, con 256 GB di memoria e 12 GB di RAM, parte da 899 franchi.

Pixel 11 Pro e 11 Pro XL: un po' di più di tutto

I nuovi colori dei modelli Pro mi piacciono molto, soprattutto il rosa e il verde oliva. Una novità nel design (rispetto alla serie Pixel 10) è anche la barra della fotocamera completamente in vetro.

Fortunatamente, Google offre di nuovo il dispositivo in due dimensioni. Le differenze, a parte le dimensioni, sono minime. Il display OLED, una volta da 6,3 pollici e una volta da 6,8 pollici, irradia in entrambi i casi fino a 3600 Nits e, secondo il produttore, dovrebbe essere chiaramente visibile anche alla luce del sole. La risoluzione è di 1280 × 2856 pixel per il normale 11 Pro e di 1344 × 2992 pixel per il modello XL. La frequenza di aggiornamento è di 1-120 Hertz in entrambi i casi.

La batteria da 4707 mAh del Pixel 11 Pro si ricarica al 55 percento in 30 minuti con una potenza fino a 30 Watt. Nel modello XL la batteria è leggermente più grande, con 5000 mAh. Qui si raggiunge il 75 percento in un tempo di ricarica uguale con una potenza fino a 45 Watt. Google non include un alimentatore adatto. Il Pixel 11 Pro si ricarica in modalità wireless un po' più velocemente del predecessore grazie al nuovo standard Qi2.2. Con la batteria completamente carica, dovresti ottenere fino a 30 ore di autonomia. Questo è possibile, tra l'altro, grazie a funzioni intelligenti, come una modalità di risparmio energetico automatica per le app che usi raramente.

Inoltre, una camera di vapore raffredda il processore e la batteria, in modo che lo smartphone rimanga piacevolmente fresco secondo il produttore. Sono installati rispettivamente 12 GB o 16 GB di RAM e 256, 512 o 1000 GB di memoria interna.

Per le foto, in entrambe le dimensioni dello smartphone sono presenti le seguenti lenti:

Grandangolo: 50 MP, f1,68, 1/1,3 pollici

Ultra-grandangolo: 48 MP, f/1,7, 1/2,51 pollici

Teleobiettivo: 48 MP, f/2,8, 1/1,95 pollici, zoom ottico 5x

Frontale: 42 MP, f/2,2

Il Superzoom con ingrandimento (digitale) 100x è ora disponibile come Prozoom con ingrandimento 120x, anch'esso digitale. Puoi creare video 8K con fino a 30 FPS, video 4K con fino a 60 FPS.

Il Pixel 11 Pro è disponibile nei colori Obsidian (nero), Olive (verde), Fog (bianco) e Canyon (rosa). Nella variante di memoria da 256 GB, paghi 1049 franchi per il Pixel 11 Pro normale e 1249 franchi per la variante XL.

Pixel 11 Pro Fold: pieghevole pratico

A prima vista, il Pixel 11 Pro Fold non mostra molti cambiamenti. Le dimensioni sono solo minimamente diverse: con uno spessore di 10,1 millimetri (chiuso) è solo un millimetro più sottile del suo predecessore, il Pixel 10 Pro Fold. Tuttavia, la barra della fotocamera è notevolmente diversa rispetto al predecessore.

Con 6,5 pollici, anche il display esterno è cresciuto solo di 0,1 pollici. Aperto, rimane sugli ampi 8 pollici. Il display esterno ha una risoluzione di 1080 × 2342 pixel, mentre all'interno è di 2076 × 2152. La frequenza di aggiornamento è in entrambi i casi adattiva da 1 a 120 Hertz e la luminosità arriva fino a 3600 Nits.

Con 240 grammi, è solo 40 grammi più pesante di uno smartphone normale con un solo display. Questo suona complessivamente molto positivo. Tuttavia, la batteria si è leggermente ridotta: 4750 mAh invece dei 5015 mAh dell'anno scorso. Ma anche questa dovrebbe durare per tutta la giornata con un'autonomia di 24 ore. Si ricarica a metà con una potenza fino a 30 Watt in mezz'ora. Altrimenti, funziona anche in modalità wireless con 25 Watt tramite Qi2.2. Google include direttamente 16 GB di RAM, mentre per la memoria interna puoi scegliere tra 256, 512 o 1000 GB.

Sono disponibili le seguenti fotocamere, che differiscono solo in parte dalla configurazione del Pixel 11. In altre parole: grandangolo e teleobiettivo sono uguali, ultra-grandangolo e frontale hanno qualche megapixel in più nel modello normale.

Grandangolo con macro: 48 MP, f/1,7, 1/1,56 pollici

Ultra-grandangolo: 10,5 MP, f/2,2, 1/3,4 pollici

Teleobiettivo: 10,8 MP, f/3,1, 1/3,2 pollici, zoom ottico 5x

Frontale: 10 MP, f/2,2

Interno: 10 MP, f/2,2

Il Pixel 11 Pro Fold è disponibile nei colori Olive (verde) e Obsidian (nero). Con una memoria di 256 GB, costa 1799 franchi.

Pixel Watch 5: novità con controllo gestuale

Rispetto al modello precedente, il Pixel Watch 4, Google ha integrato nella Pixel Watch 5 un chip più veloce: lo Snapdragon W5 di Qualcomm. Per il resto, l'hardware non ha subito modifiche rispetto al predecessore.

Google offre nuovamente gli orologi in due dimensioni: 45 e 41 millimetri, entrambi con display OLED. Entrambe le dimensioni raggiungono una frequenza di aggiornamento di 60 Hertz e una luminosità di 3000 Nits. Ci sono differenze nella batteria: 465 mAh per l'orologio grande e 332 mAh per quello piccolo. Questo fa una differenza significativa per la durata della batteria. L'orologio da 45 mm arriva fino a 40 ore con display Always-on, l'orologio da 41 mm raggiunge ancora 30 ore. Gli orologi, come gli smartphone, sono certificati IP-68.

L'orologio può essere collegato a telefoni Android 12 o successivi e richiede un account Google. L'utilizzo con iOS non funziona quindi nemmeno con questo modello di orologio.

Particolarmente interessanti sono gli aggiornamenti software. Alcuni di essi dovrebbero arrivare anche sui modelli più vecchi fino al Pixel Watch 3, ma Google non ha ancora fornito dettagli precisi.

Ora puoi controllare parzialmente l'orologio tramite gesti a una mano. Se sollevi il polso, parli direttamente con Gemini. Per scorrere le notifiche o cliccarne una, unisci indice e pollice. Attualmente non è possibile fare molto di più.

Inoltre, Google ha rielaborato il tracciamento GPS per una maggiore precisione. Altrettanto pratico: Gemini ora funziona anche offline sull'orologio per attività minori, come impostare un timer o tradurre.

Infine, il produttore offre anche un piccolo gadget: i quadranti generativi. Tramite un prompt, descrivo all'orologio come vorrei il quadrante. In base a diversi quadranti pre-programmati, l'orologio mi genera qualcosa di nuovo.

La nuova Pixel Watch 5 è disponibile nella misura da 41 mm a partire da 369 franchi, quella con diametro da 45 mm a partire da 399 franchi. Puoi anche scegliere tra quattro combinazioni cassa-cinturino: nero opaco con cinturino nero, argento lucido con cinturino azzurro, Satin Pyrite (oro) con cinturino verde oliva e Champagne Gold (oro rosa) con cinturino rosa.

Immagine di copertina: Michelle Brändle

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