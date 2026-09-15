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C'è di nuovo una Pen, questa volta con mirino

David Lee Traduzione: tradotto automaticamente 15.9.2026

La nuova fotocamera di OM System è compatta e dispone comunque di un mirino. Dal punto di vista tecnologico non offre quasi nulla di nuovo, ma in compenso non costa una fortuna.

Olympus ha lanciato la prima Pen nel 1959 come fotocamera ultra-compatta a mezzo formato. 50 anni dopo è arrivata sul mercato la prima Pen digitale. OM System, l'azienda che ha rilevato il settore fotografico di Olympus, sta ora lanciando un'altra Pen. Tuttavia, non si tratta di una novità fondamentale, ma di una continuazione dei modelli esistenti.

Frontalmente, l'ultimo modello ricorda un po' la Olympus Pen E-P7 del 2021. Molto diverso è il retro: la nuova fotocamera è dotata di un mirino e di uno schermo orientabile. Il fattore di forma è simile a quello di una Fujifilm X100 o di una Panasonic Lumix L10. Tuttavia, sulla Pen è possibile cambiare l'obiettivo.

Il retro della nuova Pen.

La Pen appartiene al sistema Micro Quattro Terzi: il sensore ha un rapporto d'aspetto di 4:3 ed è leggermente più piccolo del formato APS-C. Offre ben 20 megapixel ed è già stato utilizzato nella OM System OM-5 Mark II.

Questo sensore non è il più veloce, il che limita la frequenza massima dei fotogrammi nei video 4K a 30 FPS. Lo slot per schede supporta solo UHS-I con un massimo di 100 MB/s e anche la porta USB-C è lenta: offre solo USB 2.0 con un massimo di 480 kbit/s.

Un aspetto positivo, invece, è che la fotocamera, nonostante le dimensioni ridotte, è dotata di uno stabilizzatore d'immagine integrato. Secondo il produttore, compensa fino a 5,5 stop. La batteria è nuova. Con essa, la OM System Pen raggiunge un buon valore di 400 scatti per carica secondo lo standard CIPA.

Obiettivo con migliori capacità macro

Contemporaneamente alla nuova fotocamera, OM System lancia anche un nuovo obiettivo zoom standard. L'obiettivo 14-42mm con apertura f/3,5–5,6 si differenzia dal modello precedente soprattutto per una distanza minima di messa a fuoco più breve: è possibile mettere a fuoco a partire da 13 centimetri nel grandangolo e da 30 centimetri alla massima estensione tele. Inoltre, come la fotocamera, l'obiettivo ha una certificazione IPX1: qualche goccia di pioggia non gli farà nulla.

La fotocamera MFT OM System Pen sarà disponibile dal 1° ottobre in argento o nero. Sarà offerta con e senza il nuovo obiettivo.

Fotocamera Nuovo CHF 849.– OM System Corpo PEN 20.40 Mpx Fotocamera Nuovo CHF 949.– OM System Kit PEN 14-42 III 14 - 42 mm, 20.40 Mpx

Immagine di copertina: OM System

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